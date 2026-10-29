Η MagentaTV ενσωματώνει το Disney+: Τιμές και προσφορές για τα νέα πακέτα

Σύνοψη

Η MagentaTV του Ομίλου Telekom ενσωματώνει επίσημα το Disney+ προσφέροντας νέα συνδυαστικά πακέτα στους Έλληνες συνδρομητές.

Το βασικό πακέτο MagentaTV Cinema + Disney+ ξεκινά από 19,90€ τον μήνα, απαιτώντας δωδεκάμηνη δέσμευση.

Τα νέα πακέτα MagentaTV MegaStream προσφέρουν ταυτόχρονη πρόσβαση σε Disney+ και Netflix στην ίδια συνδρομή.

Οι νέες ενεργοποιήσεις MegaStream επωφελούνται με δώρο τους πρώτους τρεις μήνες για Disney+ και Netflix, διαμορφώνοντας την τιμή του MegaStream Cinema στα 10,90€ αρχικά και στα 29,90€ στη συνέχεια.

Η επέκταση των υπηρεσιών streaming στην ελληνική αγορά περνάει σε νέα φάση, καθώς στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ομίλου Telekom με το Disney+, οι συνδρομητές της MagentaTV θα μπορούν πλέον να επιλέξουν νέα συνδυαστικά πακέτα σε προνομιακές τιμές. Οι καταναλωτές αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να διατηρούν πολλαπλές κορυφαίες υπηρεσίες μαζί σε μία ενιαία συνδρομή, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία διαχείρισης και πληρωμής των μηνιαίων παγίων τους.

Τιμές και διαθεσιμότητα για τα πακέτα MagentaTV και Disney+

Η βασική ενσωμάτωση αφορά τη δυνατότητα που έχουν πλέον οι συνδρομητές να αποκτήσουν το Disney+ μαζί με το MagentaTV Cinema ή το MagentaTV Full. Η τιμολογιακή πολιτική που ανακοινώθηκε καθιστά την υπηρεσία ιδιαίτερα ανταγωνιστική, απολαμβάνοντας τις δύο υπηρεσίες σε μία συνδρομή, με τιμές που ξεκινούν από 19,90€ τον μήνα για το πακέτο MagentaTV Cinema + Disney+. Η προσφορά αυτή συνοδεύεται από 12μηνη δέσμευση, στοιχείο που εναρμονίζεται με την ευρύτερη εμπορική πρακτική των τηλεπικοινωνιακών παρόχων στην Ελλάδα για την παροχή επιδοτούμενων τιμών.

Το Disney+ εμπλουτίζει ακόμα περισσότερο το ψυχαγωγικό περιεχόμενο της MagentaTV, φέρνοντας στους συνδρομητές της εμβληματικές ταινίες, σειρές και πρωτότυπο περιεχόμενο. Ο τεράστιος κατάλογος προέρχεται απευθείας από τα κορυφαία studios παραγωγής που ανήκουν στην ομπρέλα της εταιρείας, όπως είναι η Disney, η Pixar, η Marvel, το Star Wars, το National Geographic, το Hulu, το FX και το ESPN. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαμβάνουν μεγάλους τίτλους μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν το «Furious» του Hulu, το «Oasis: Don’t Look Back in Anger», το «VisionQuest» της Marvel Television, το «Star Wars: The Mandalorian & Grogu» της Lucasfilm, καθώς και το πολυαναμενόμενο «Toy Story 5» των Disney και Pixar.

MagentaTV MegaStream: Η σύγκλιση Disney+ και Netflix

Για όσους επιθυμούν την απόλυτη εμπειρία ψυχαγωγίας και προσβλέπουν στην πλήρη κάλυψη των αναγκών τους από έναν και μόνο πάροχο, στα πακέτα της MagentaTV προστίθενται δύο νέα πακέτα, τα MagentaTV MegaStream. Τα νέα αυτά προγράμματα περιλαμβάνουν το MagentaTV Cinema ή το MagentaTV Full μαζί με Disney+ και Netflix σε μία συνδρομή και σε προνομιακή τιμή. Στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές για ταινίες, σειρές, διεθνείς παραγωγές, αλλά και κορυφαίο αθλητικό περιεχόμενο μέσα από το ίδιο περιβάλλον χρήσης.

Οι διαθέσιμες επιλογές για τους Έλληνες καταναλωτές διαχωρίζονται σε δύο σαφείς κατηγορίες που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες διάρκειας και περιεχομένου:

Το MagentaTV MegaStream Cinema , το οποίο έρχεται με 12μηνη δέσμευση και περιλαμβάνει το MagentaTV Cinema, το Disney+ και το Netflix.

, το οποίο έρχεται με 12μηνη δέσμευση και περιλαμβάνει το MagentaTV Cinema, το Disney+ και το Netflix. Το MagentaTV MegaStream Full, το οποίο έρχεται με 24μηνη δέσμευση και περιλαμβάνει το MagentaTV Full, το Disney+ και το Netflix, στοχεύοντας σε όσους θέλουν και το αθλητικό περιεχόμενο.

Με στόχο την ταχύτερη υιοθέτηση των νέων υπηρεσιών από το κοινό, με κάθε νέα ενεργοποίηση των πακέτων MagentaTV MegaStream, οι συνδρομητές λαμβάνουν δώρο το Disney+ και το Netflix για τους πρώτους τρεις μήνες. Κατά τη διάρκεια ισχύος της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας, το MagentaTV MegaStream Cinema διατίθεται στα 10,90€ τον μήνα για τους πρώτους τρεις μήνες. Στη συνέχεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται στα 29,90€ τον μήνα από τον τέταρτο μήνα έως τη λήξη της 12μηνης δέσμευσης.