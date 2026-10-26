Telekom Fiber Router 7: Δωρεάν εξοπλισμός WiFi 7 για νέες συνδέσεις FTTH

Σύνοψη

Το νέο, τελευταίας τεχνολογίας Telekom Fiber Router 7 παρέχεται πλέον εντελώς δωρεάν με κάθε νέα σύνδεση οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH).

Ο εξοπλισμός ενσωματώνει το προηγμένο πρότυπο WiFi 7 το οποίο προσφέρει εξαιρετικά γρήγορη και απόλυτα σταθερή ασύρματη σύνδεση για πολλαπλές συσκευές που λειτουργούν ταυτόχρονα.

Η νέα υπηρεσία Power WiFi προσφέρει δυνατότητες WiFi 7 Mesh, έχοντας αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Comcast Technology Solutions για δυναμική προσαρμογή στη διαρρύθμιση του εκάστοτε σπιτιού.

Ο πλήρης έλεγχος του δικτύου πραγματοποιείται μέσα από το Telekom App, το οποίο περιλαμβάνει λειτουργίες γονικού ελέγχου, δημιουργία Guest WiFi και προσωρινή διακοπή πρόσβασης για επιλεγμένες συσκευές.

Η υπηρεσία Power WiFi προσφέρεται με 50% έκπτωση στους πρώτους τέσσερις μήνες έναντι 2€/μήνα, ενώ στη συνέχεια η χρέωση διαμορφώνεται στα 4€/μήνα.

Η αυξανόμενη ανάγκη για αξιόπιστη, ταχύτατη και αδιάλειπτη ασύρματη δικτύωση εντός των σύγχρονων νοικοκυριών βρίσκει πλέον μια ολοκληρωμένη απάντηση, καθώς η Telekom αναβαθμίζει την εμπειρία συνδεσιμότητας στο σπίτι με την κυκλοφορία του νέου Fiber Router 7. Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός παρέχεται δωρεάν με κάθε σύνδεση οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) και ενσωματώνει την τεχνολογία WiFi 7, η οποία αποτελεί την πιο σύγχρονη γενιά ασύρματης δικτύωσης.

Η μετάβαση στο νέο πρότυπο εγγυάται την παροχή γρήγορης και κυρίως σταθερής ασύρματης σύνδεσης, ιδίως σε περιβάλλοντα όπου πάρα πολλές συσκευές χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τους πόρους του δικτύου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι απαιτητικές διεργασίες όπως η τηλεργασία, τα online μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης, το streaming περιεχομένου σε υπερυψηλές αναλύσεις και το ανταγωνιστικό online gaming μπορούν να συνυπάρχουν στο σύγχρονο συνδεδεμένο σπίτι χωρίς καμία απολύτως αλληλεπικάλυψη ή πτώση απόδοσης.

Πέρα από τα εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά του ίδιου του router, η εταιρεία εισάγει την πρωτοποριακή υπηρεσία Power WiFi η οποία επεκτείνει την κάλυψη του ασύρματου δικτύου σε όλο το σπίτι εξαλείφοντας τις λεγόμενες νεκρές ζώνες. Η προηγμένη λύση WiFi 7 Mesh παρέχεται στους συνδρομητές σε απευθείας συνεργασία με την Comcast Technology Solutions, η οποία θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών ψυχαγωγίας και συνδεσιμότητας παγκοσμίως. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Power WiFi έγκειται στο γεγονός ότι το σύστημα προσαρμόζεται δυναμικά στη χρήση των διαφόρων συσκευών αλλά και στην ίδια τη φυσική διαρρύθμιση του σπιτιού, συμβάλλοντας καθοριστικά σε μια πολύ πιο ομοιόμορφη και αξιόπιστη σύνδεση σε κάθε δωμάτιο.

Η εγκατάσταση και η διαχείριση της υπηρεσίας γίνονται πανεύκολα μέσα από το Telekom App, ωστόσο, για όσους καταναλωτές το επιθυμούν ρητά, παρέχεται και η δυνατότητα επαγγελματικής εγκατάστασης από εξειδικευμένο τεχνικό της Telekom με επιπλέον χρέωση που ανέρχεται στα 30€. Σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική, το Power WiFi διατίθεται με 50% έκπτωση για τους πρώτους τέσσερις μήνες φτάνοντας τα 2€/μήνα, ενώ μετά την πάροδο της αρχικής περιόδου προσφοράς η μηνιαία χρέωση σταθεροποιείται στα 4€.

Η ενοποίηση όλων των παραπάνω τεχνολογιών συντονίζεται αρμονικά μέσα από το φιλικό προς τον χρήστη οικοσύστημα λογισμικού, επιτρέποντας στους καταναλωτές να διαχειρίζονται τις βασικές λειτουργίες του οικιακού τους δικτύου αποκλειστικά μέσα από το Telekom App. Οι διαχειριστές της σύνδεσης έχουν πλέον τη δυνατότητα να ελέγχουν απομακρυσμένα την κατάσταση του WiFi, να ενεργοποιούν άμεσα ένα ασφαλές Guest WiFi για τους επισκέπτες τους και να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο τους.

Ακόμη, μέσα από την ίδια εφαρμογή είναι άμεσα διαθέσιμες δωρεάν λειτουργίες Online Security οι οποίες προορίζονται για τον γονικό έλεγχο και την εξασφάλιση μιας ασφαλέστερης πλοήγησης, περιλαμβάνοντας μάλιστα τη δυνατότητα για προσωρινή διακοπή της πρόσβασης επιλεγμένων συσκευών στο WiFi με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού. Ενώνοντας την ταχύτητα των υποδομών οπτικής ίνας με τη νέα γενιά WiFi, η Telekom προσφέρει γρήγορη σύνδεση, ευρύτερη κάλυψη και εξαιρετικά εύκολη διαχείριση του οικιακού δικτύου.