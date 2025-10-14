Η Marvel επιστρέφει δυναμικά με νέες σεζόν για Spider-Man, X-Men ’97 και Daredevil

Η Marvel Studios αξιοποίησε το New York Comic Con 2025 για να αποκαλύψει τα μελλοντικά της σχέδια στη μικρή οθόνη, ανακοινώνοντας ένα πλούσιο τηλεοπτικό πρόγραμμα που υπόσχεται να ενθουσιάσει το κοινό των υπερηρώων. Χωρίς να δώσει ακόμη συγκεκριμένες ημερομηνίες κυκλοφορίας, η εταιρεία παρουσίασε έναν αναλυτικό οδικό χάρτη των επερχόμενων παραγωγών της, γεμάτο αναμενόμενες επιστροφές αλλά και μερικές ενδιαφέρουσες εκπλήξεις.

Από το φθινόπωρο του 2026, οι θαυμαστές του Spider-Man θα έχουν ξανά την ευκαιρία να ακολουθήσουν τις περιπέτειες του αγαπημένου τους ήρωα στη δεύτερη σεζόν της σειράς Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Ο επικεφαλής του Marvel Television και Marvel Animation, Brad Winderbaum, αποκάλυψε ότι ο νέος κύκλος θα εισαγάγει ένα «μαύρο και γλοιώδες υλικό» – μια ξεκάθαρη αναφορά στον Venom, έναν από τους πιο εμβληματικούς και επικίνδυνους αντιπάλους του Spider-Man. Μετά τη θερμή υποδοχή που είχε η πρώτη σεζόν, υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία για το πώς η σειρά θα χειριστεί αυτή τη σκοτεινή και ψυχολογικά πιο απαιτητική ιστορία, που αποτελεί μια από τις πιο διάσημες αφηγήσεις του σύμπαντος των υπερηρώων της Marvel.

Παράλληλα, οι λάτρεις της κλασικής σειράς X-Men ’97 μπορούν να ετοιμάζονται για μια ακόμη επιστροφή στα αγαπημένα τους μεταλλαγμένα είδωλα. Η δεύτερη σεζόν του revival αναμένεται το καλοκαίρι του 2026 και θα διατηρήσει το πνεύμα της εμβληματικής σειράς των ’90s, με την ομάδα των Eric και Julia Lewald – δημιουργών της αρχικής σειράς – να επιστρέφει στο τιμόνι, πλαισιωμένη από τον σκηνοθέτη Larry Houston, υπεύθυνο για μερικά από τα πιο αξέχαστα επεισόδια. Σύμφωνα με τους δημιουργούς, στόχος είναι να διατηρηθεί η νοσταλγική αισθητική και οπτική ταυτότητα της εποχής, ενώ παράλληλα θα ενσωματωθούν σύγχρονα θέματα και αφηγήσεις που απευθύνονται στη σημερινή γενιά θεατών.

Στο μέτωπο των live action παραγωγών, η σειρά Daredevil: Born Again θα είναι η πρώτη που θα κάνει την επιστροφή της μέσα στο 2026, με τη δεύτερη σεζόν να αναμένεται τον Μάρτιο. Αν και το πρώτο μέρος της σειράς προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις, οι τελευταίοι της επεισόδια κατάφεραν να κερδίσουν εκ νέου το κοινό, επαναφέροντας το σκοτεινό και ρεαλιστικό ύφος που χαρακτήριζε τις αρχικές παραγωγές του Daredevil. Οι φαν της Marvel έχουν έναν επιπλέον λόγο να χαίρονται: η Krysten Ritter θα επιστρέψει στον ρόλο της Jessica Jones, σηματοδοτώντας την επανένταξη ενός ιδιαίτερα αγαπητού χαρακτήρα από τις παραγωγές του Netflix στο Marvel Cinematic Universe. Επιπλέον, έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι μια τρίτη σεζόν του Daredevil βρίσκεται υπό ανάπτυξη, κάτι που υποδηλώνει πως η Marvel σκοπεύει να δώσει νέα πνοή στους λεγόμενους «street heroes» της – ήρωες πιο γειωμένους και ανθρώπινους, που κινούνται μακριά από τις κοσμικές απειλές των Avengers.

Το φιλόδοξο πρόγραμμα της χρονιάς θα ολοκληρωθεί με τη σειρά VisionQuest, η οποία θα κλείσει οριστικά τα ανοιχτά θέματα που άφησε το επιτυχημένο WandaVision. Όπως επιβεβαίωσε ο Brad Winderbaum, το project βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας. Ωστόσο, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα αποτελέσει ένα κομβικό κεφάλαιο για τη συνέχεια του MCU, δίνοντας απαντήσεις σχετικά με τη μετεξέλιξη του Vision και την τύχη της Wanda Maximoff μετά τα γεγονότα της προηγούμενης σειράς.

