Η Marvel ετοιμάζει το έδαφος για το Spider-Man 4 και μας δείχνει τη νέα στολή

Η Marvel Studios και η Sony Pictures ξεκίνησαν την καμπάνια προώθησης της επόμενης ταινίας του Spider-Man στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel (MCU), δίνοντας στο κοινό μια πρώτη –αν και σύντομη– ματιά στη νέα στολή του ήρωα. Η ταινία, με τίτλο Spider-Man: Brand New Day, βρίσκεται ήδη σε φάση γυρισμάτων και αναμένεται στους κινηματογράφους τον Ιούλιο του 2026. Το πρώτο οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε είναι διάρκειας μόλις οκτώ δευτερολέπτων, ωστόσο δεν πέρασε απαρατήρητο από τους φαν του ήρωα, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της προωθητικής στρατηγικής των δύο εταιρειών.

Η επίσημη παρουσίαση της νέας στολής του Peter Parker έγινε μέσα από τον λογαριασμό του Spider-Man στο Instagram, ο οποίος, νωρίτερα την ίδια μέρα, είχε διαγράψει όλο το προηγούμενο περιεχόμενό του. Η ξαφνική επανεμφάνιση με αυτό το ολιγόλεπτο βίντεο, το οποίο εστιάζει στις λεπτομέρειες της στολής, δεν ήταν καθόλου τυχαία. Το κοστούμι φαίνεται να έχει αναφορές στην τριλογία του Sam Raimi, με υπερυψωμένες ραφές στον ιστό και τον παραδοσιακό χρωματικό συνδυασμό κόκκινου και μπλε. Παράλληλα, έχει την υφή και τη λάμψη που χαρακτηρίζει τις πιο σύγχρονες ενδυμασίες υπερηρώων, ξεφεύγοντας αισθητά από την υψηλής τεχνολογίας προσέγγιση που είδαμε στις προηγούμενες ταινίες με τον Tom Holland.

Η χρονική συγκυρία της δημοσίευσης δεν ήταν τυχαία. Η κίνηση αυτή από τη Marvel και τη Sony φαίνεται να αποτελεί μία προσπάθεια να προλάβουν τις διαρροές από το σετ των γυρισμάτων που πραγματοποιούνται στη Γλασκώβη, καθώς οι παπαράτσι έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν ανεπίσημες φωτογραφίες. Παράλληλα, αποτελεί και ένα επιτυχημένο επικοινωνιακό τέχνασμα: δεν είναι η πρώτη φορά που ένα στούντιο επιλέγει να δώσει στο κοινό πρόωρη πρόσβαση στο κοστούμι ενός υπερήρωα για να διατηρήσει ζωντανό το ενδιαφέρον. Αντίστοιχη στρατηγική είχε ακολουθήσει και ο Matt Reeves για το The Batman το 2020, όταν αποκάλυψε το κοστούμι του Robert Pattinson δύο χρόνια πριν την κυκλοφορία της ταινίας.

Το Spider-Man: Brand New Day θα αποτελέσει το άμεσο sequel της εξαιρετικά επιτυχημένης ταινίας Spider-Man: No Way Home, η οποία συνένωσε διαφορετικές εκδοχές του ήρωα σε ένα εντυπωσιακό αφηγηματικό φινάλε. Όταν είχαμε αφήσει τον Peter Parker, είχε μόλις υποστεί τις συνέπειες του ξορκιού του Doctor Strange, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα όλοι να ξεχάσουν την πραγματική του ταυτότητα. Πλέον, ο ήρωας προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή του από την αρχή, μακριά από τη δημόσια αναγνώριση, κατασκευάζοντας ο ίδιος τη νέα του στολή και προετοιμάζοντας τον εαυτό του για μια πιο «μοναχική» ηρωική πορεία.

Ο Tom Holland επιστρέφει φυσικά στον ρόλο του Peter Parker, ενώ μαζί του θα δούμε και πάλι τη Zendaya και τον Jacob Batalon. Η νέα ταινία εμπλουτίζεται και με φρέσκα πρόσωπα: η Sadie Sink, η Liza Colón-Zayas και ο Jon Bernthal προστίθενται στο καστ, με τον τελευταίο να ενσαρκώνει τον Frank Castle, γνωστότερο ως Punisher, στην πρώτη του εμφάνιση στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Destin Daniel Cretton, γνωστός από το Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ο οποίος φαίνεται να δίνει μια νέα πνοή στην αισθητική και την κατεύθυνση του χαρακτήρα.

Αν και το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δεν αποκαλύπτει τίποτα για την πλοκή, ούτε για την εξέλιξη του χαρακτήρα, αρκεί για να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των εκατομμυρίων φαν παγκοσμίως. Η Marvel και η Sony γνωρίζουν καλά το πάθος του κοινού για τον Spider-Man και ποντάρουν στη δύναμη της αναμονής, δίνοντας σταδιακά κομμάτια του παζλ της νέας ταινίας.

Καθώς πλησιάζουμε στην ημερομηνία κυκλοφορίας της Spider-Man: Brand New Day τον Ιούλιο του 2026, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν περισσότερα teasers, trailers και αποκαλύψεις.