The Medium: Το horror game της Bloober Team θα γίνει ταινία

Ένα ακόμη δημοφιλές videogame ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, καθώς το ψυχολογικό θρίλερ The Medium της πολωνικής εταιρείας Bloober Team βρίσκεται πλέον στα χέρια του Gary Dauberman, του σεναριογράφου και παραγωγού πίσω από κινηματογραφικές επιτυχίες όπως It και Annabelle. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από το The Hollywood Reporter, με τον Dauberman να αποκτά τα κινηματογραφικά δικαιώματα του παιχνιδιού και να αναλαμβάνει την παραγωγή της μεταφοράς του, μέσω της εταιρείας του, Coin Operated, σε συνεργασία με την πρόεδρό της, Mia Maniscalco.

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο του κινηματογραφικού τρόμου, ο Dauberman δήλωσε ενθουσιασμένος με την προοπτική να μεταφέρει το The Medium στο σινεμά. Όπως ανέφερε, το παιχνίδι διαθέτει «μια συναρπαστική ιστορία και οπτικά στοιχεία που αγγίζουν τα όρια του κινηματογραφικού», γεγονός που το καθιστά ιδανικό για διασκευή. Η γνωριμία του με τον CEO της Bloober Team, Piotr Babieno, φαίνεται πως λειτούργησε καταλυτικά, αφού όπως εξηγεί ο ίδιος, αμέσως διαπίστωσαν ότι μοιράζονται το ίδιο πάθος για τον τρόμο και τη δημιουργική κατεύθυνση του είδους.

Ο Babieno από την πλευρά του επιβεβαίωσε ότι η συνεργασία ήταν σχεδόν «μοιραία» από την πρώτη τους συνομιλία, καθώς και οι δύο βρήκαν κοινούς κώδικες επικοινωνίας και αντίληψης γύρω από το πώς μπορεί να εξελιχθεί ο κινηματογραφικός τρόμος. Παρότι η αναζήτηση σεναριογράφου και σκηνοθέτη βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, η σύμπραξη μεταξύ Coin Operated και Bloober θεωρείται εξαιρετικά ελπιδοφόρα.

Η Coin Operated δεν είναι ξένη με τις μεταφορές παιχνιδιών στον κινηματογράφο, καθώς έχει ήδη συμπαραγάγει την ταινία Until Dawn σε συνεργασία με την PlayStation Productions. Ο ίδιος ο Dauberman έχει συνδέσει το όνομά του με μερικά από τα πιο εμβληματικά κινηματογραφικά θρίλερ των τελευταίων ετών: υπήρξε βασικός σεναριογράφος στις ταινίες Annabelle και The Nun του σύμπαντος The Conjuring, ενώ επιμελήθηκε και τις δύο κινηματογραφικές προσαρμογές του It, βασισμένες στο μυθιστόρημα του Stephen King.

Το The Medium κυκλοφόρησε το 2021 και αποτέλεσε μια από τις πιο φιλόδοξες προσπάθειες της Bloober Team, που στο παρελθόν έχει παρουσιάσει τίτλους όπως Layers of Fear, Observer και Blair Witch. Η ιστορία του παιχνιδιού διαδραματίζεται στην Πολωνία και ακολουθεί την πορεία μιας γυναίκας με υπερφυσικές ικανότητες, η οποία μπορεί να κινείται ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικούς κόσμους (τον φυσικό και τον πνευματικό) οι οποίοι είναι εξίσου τρομακτικοί. Το στοιχείο αυτό όχι μόνο προσφέρει μια μοναδική εμπειρία gameplay, αλλά και δημιουργεί έντονο κινηματογραφικό δυναμικό, το οποίο τώρα επιχειρεί να αξιοποιήσει η ομάδα παραγωγής.

Η Bloober Team, γνωστή για τη σκοτεινή αισθητική και τα αφηγηματικά βάθη των παιχνιδιών της, έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και με το πρόσφατο remake του Silent Hill 2, σε συνεργασία με τη Konami. Παράλληλα, ετοιμάζει την κυκλοφορία ενός νέου τίτλου, του Cronos: The New Dawn, ο οποίος αναμένεται εντός του έτους. Ο τίτλος έχει ήδη προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, με κάποιους να σχολιάζουν ότι αντλεί έντονη έμπνευση από άλλους κλασικούς τίτλους του survival horror είδους.

