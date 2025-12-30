Η Meta εξαγόρασε τη Manus με πάνω από $2 δισ.!

Λίγο πριν το φινάλε της χρονιάς, η Meta ανακοίνωσε την εξαγορά της Manus, μιας από τις πιο υποσχόμενες startups στον τομέα των "General AI Agents". Η συμφωνία, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία του κολοσσού των social media, μετά το WhatsApp και την πρόσφατη επένδυση στη Scale AI.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη στροφή της Meta από τα απλά chatbots σε συστήματα που μπορούν να αναλάβουν δράση και να εκτελέσουν σύνθετες εργασίες για λογαριασμό του χρήστη.

Ποια είναι η Manus και γιατί ξεχώρισε

Η Manus, με έδρα τη Σιγκαπούρη και ιδρυτή τον Xiao Hong, κατάφερε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να δημιουργήσει θόρυβο στη βιομηχανία. Σε αντίθεση με τα τυπικά γλωσσικά μοντέλα (LLMs) που περιορίζονται στην παραγωγή κειμένου, η τεχνολογία της Manus εστιάζει στην αυτονομία. Οι πράκτορές της (agents) μπορούν να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο, να χρησιμοποιήσουν λογισμικό, να γράψουν κώδικα και να εκτελέσουν πολύπλοκες έρευνες αγοράς χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη.

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: μέσα σε οκτώ μήνες λειτουργίας, η εταιρεία κατέγραψε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια δολάρια, ενώ έχει ήδη επεξεργαστεί πάνω από 147 τρισεκατομμύρια tokens δεδομένων.

Η επόμενη ημέρα για τη Meta

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας της Manus στο οικοσύστημα της Meta αναμένεται να μεταμορφώσει ριζικά προϊόντα όπως το Meta AI, το WhatsApp και το Instagram. Ο στόχος του Mark Zuckerberg είναι η δημιουργία μιας «προσωπικής υπερ-νοημοσύνης» που δεν θα συνομιλεί απλώς με τον χρήστη, αλλά θα λειτουργεί ως πραγματικός βοηθός.

Φανταστείτε έναν ψηφιακό βοηθό που δεν σου προτείνει απλώς ένα ξενοδοχείο, αλλά μπαίνει στο site, ελέγχει διαθεσιμότητα, συγκρίνει τιμές σε πραγματικό χρόνο και ολοκληρώνει την κράτηση. Αυτό ακριβώς το κενό έρχεται να καλύψει η Manus, προσφέροντας το λεγόμενο «execution layer» (επίπεδο εκτέλεσης) που λείπει από τα σημερινά μοντέλα.

Τι αλλάζει για τους χρήστες και την αγορά

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Manus θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη υπηρεσία για τους υφιστάμενους συνδρομητές της, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση. Ωστόσο, η ομάδα της και η τεχνογνωσία της θα ενταχθούν άμεσα στο δυναμικό της Meta. Ο ιδρυτής της Manus, Xiao Hong, αναλαμβάνει ρόλο αντιπροέδρου στη Meta, γεγονός που υπογραμμίζει τη βαρύτητα που δίνει η εταιρεία σε αυτή τη συνεργασία.

Η εξαγορά αυτή στέλνει κι ένα ηχηρό μήνυμα στον ανταγωνισμό, κυρίως προς την πλευρά της Google και της OpenAI. Η βιομηχανία πλέον μετακινείται ταχύτατα από την «εποχή της πληροφορίας» στην «εποχή της δράσης», όπου η αξία ενός AI εργαλείου μετριέται με βάση το τι μπορεί να κάνει, και όχι μόνο με το τι ξέρει.

Το παρασκήνιο της συμφωνίας

Αξίζει να σημειωθεί πως η Manus (πρώην Butterfly Effect) είχε ξεκινήσει την πορεία της από την Κίνα πριν μεταφέρει την έδρα της στη Σιγκαπούρη, προσελκύοντας επενδυτικά κεφάλαια από κολοσσούς όπως η Tencent αλλά και η αμερικανική Benchmark. Η εξαγορά της από μια αμερικανική εταιρεία όπως η Meta, εν μέσω του τεχνολογικού ψυχρού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας, προσδίδει στη συμφωνία και γεωπολιτικό ενδιαφέρον, καθώς εξασφαλίζει στη Meta πρόσβαση σε κορυφαίο ταλέντο και αλγορίθμους που μέχρι πρότινος αναπτύσσονταν εκτός της σφαίρας επιρροής της Silicon Valley.

Με την κίνηση αυτή, η Meta δείχνει πως είναι διατεθειμένη να πληρώσει το τίμημα για να μη μείνει πίσω στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, επενδύοντας σε λύσεις που φέρνουν άμεσα, απτά αποτελέσματα στην καθημερινότητα των χρηστών και των επιχειρήσεων.