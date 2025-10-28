Η Meta λανσάρει τα ghost posts στην πλατφόρμα Threads

Η Meta κάνει ακόμα ένα βήμα για να δώσει νέα πνοή στο Threads, την πλατφόρμα που φιλοδοξεί να σταθεί απέναντι στο X του Elon Musk. Αυτή τη φορά εισάγει μια λειτουργία που στοχεύει στη χαλαρότερη και πιο αυθόρμητη επικοινωνία: τα ghost posts, αναρτήσεις που εξαφανίζονται αυτόματα έπειτα από 24 ώρες.

Η νέα επιλογή, διαθέσιμη παγκοσμίως από τη Δευτέρα, επιτρέπει στους περισσότερους από 400 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες του Threads να μοιράζονται σκέψεις και στιγμιαίες απόψεις χωρίς να ανησυχούν ότι θα μείνουν για πάντα στο προφίλ τους. Η Meta εξηγεί ότι ο στόχος είναι να ενθαρρύνει πιο «χαμηλού ρίσκου» αλληλεπιδράσεις, κάτι που θυμίζει τον αυθορμητισμό των Stories στο Instagram και στο Facebook.

Για να δημοσιεύσει κανείς ένα ghost post, αρκεί να ενεργοποιήσει το νέο εικονίδιο «φαντάσματος» στην οθόνη σύνταξης της εφαρμογής. Το αποτέλεσμα είναι μια ανάρτηση που ξεχωρίζει οπτικά στη ροή των χρηστών, χάρη στο διακεκομμένο περίγραμμα της «φούσκας» συνομιλίας που την περιβάλλει. Οι υπόλοιποι χρήστες μπορούν να απαντήσουν, αλλά οι απαντήσεις δεν εμφανίζονται δημόσια, στέλνονται κατευθείαν στα DMs του δημιουργού του post. Με αυτόν τον τρόπο, οι δημόσιες συζητήσεις μετατρέπονται σε ιδιωτικές συνομιλίες, κάτι που η Meta θεωρεί ότι θα μειώσει την πίεση και τον φόβο αρνητικής έκθεσης.

Κάτω από κάθε ghost post εμφανίζονται μικρά εικονίδια που υποδεικνύουν αν άλλοι χρήστες έχουν κάνει like ή έχουν απαντήσει, χωρίς όμως να φαίνονται τα ονόματα ή οι ακριβείς αριθμοί. Μόνο ο αρχικός συντάκτης μπορεί να δει τα πλήρη στατιστικά της ανάρτησής του. Μετά το πέρασμα των 24 ωρών, η ανάρτηση εξαφανίζεται από το timeline, αλλά παραμένει διαθέσιμη για τον δημιουργό μέσα από μια νέα archived ενότητα στα κεντρικά μενού ρυθμίσεων.

Υπάρχουν βέβαια και περιορισμοί. Αν κάποιος έχει απενεργοποιήσει τα message requests, όσοι δεν τον ακολουθούν δεν μπορούν να του απαντήσουν στα ghost posts. Αντίθετα, αν τα requests είναι ενεργά, οι απαντήσεις από άγνωστους λογαριασμούς θα καταλήγουν στον σχετικό φάκελο εισερχομένων, ώστε ο χρήστης να επιλέξει αν θα τις δει ή θα τις αγνοήσει.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που το Threads προσπαθεί να διαμορφώσει τη δική του ταυτότητα μέσα στο οικοσύστημα των social media. Από το λανσάρισμά του τον Ιούλιο του 2023, η Meta έχει εμπλουτίσει την εφαρμογή με λειτουργίες όπως custom feeds, απευθείας μηνύματα, διασύνδεση με το fediverse (που επιτρέπει αλληλεπίδραση με δίκτυα όπως το Mastodon), και πιο πρόσφατα τη δυνατότητα ανάρτησης κειμένων έως 10.000 χαρακτήρων. Προστέθηκαν επίσης εργαλεία απόκρυψης spoilers και θεματικές κοινότητες που βασίζονται σε ενδιαφέροντα.

Τα ghost posts φαίνεται να αποτελούν τη συνέχεια αυτής της στρατηγικής: ένα πείραμα που επιδιώκει να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ταχύτητα του X και τη χαλαρή κοινωνική δυναμική του Instagram. Για τους χρήστες, σημαίνει περισσότερη ελευθερία να εκφράζονται χωρίς να σκέφτονται την «ψηφιακή μνήμη» του διαδικτύου. Για τη Meta, είναι μια ευκαιρία να διαφοροποιήσει το Threads από τον ανταγωνισμό του Elon Musk, όπου οι χρήστες συχνά καταφεύγουν σε τρίτες – και συνήθως επί πληρωμή – υπηρεσίες για να διαγράψουν παλιές αναρτήσεις.

