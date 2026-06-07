Σύνοψη

Η αυτόνομη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης της Meta λειτουργεί πλέον ως δημόσιο social feed, όπου οι χρήστες μοιράζονται τις αλληλεπιδράσεις τους με το AI.

Αναφορές από μεγάλα δίκτυα επιβεβαιώνουν ότι η πλατφόρμα έχει κατακλυστεί από κατασκευασμένες ιστορίες, AI clickbait και παραπλανητικές συμβουλές υγείας.

Η αλγοριθμική επιβράβευση του engagement ενθαρρύνει τους χρήστες να δημιουργούν όλο και πιο ακραίο, συναισθηματικά φορτισμένο περιεχόμενο.

Εντοπίζεται σοβαρή αδυναμία των συστημάτων moderation να διαχειριστούν τον όγκο και την αληθοφάνεια των δημοσιεύσεων, προκαλώντας σύγχυση στο κοινό.

Το φαινόμενο λειτουργεί ως "test bed" για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει σύντομα η ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά ενόψει του AI Act.

Η αυτόνομη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης της Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με μια προβλέψιμη αλλά σοβαρή κρίση. Σύμφωνα με αναλυτική αναφορά του The Verge, το ενσωματωμένο σύστημα κοινωνικής ανακάλυψης (social discovery feed) της πλατφόρμας κατακλύζεται ήδη από περιεχόμενο αμφιβόλου ποιότητας, συναισθηματικά φορτισμένες ιστορίες και κλασικό clickbait. Η επιλογή της Meta να μετατρέψει το εργαλείο AI της από έναν ιδιωτικό ψηφιακό βοηθό σε μια δημόσια ροή δημοσιεύσεων, ανέδειξε άμεσα τα δομικά κενά στους μηχανισμούς εποπτείας περιεχομένου.

Τι ακριβώς συμβαίνει στο social feed του Meta AI;

Το social feed του Meta AI έχει γεμίσει με κατασκευασμένες προσωπικές εξομολογήσεις, παραπλανητικούς ισχυρισμούς υγείας και ακραία φανταστικά σενάρια. Οι χρήστες της εφαρμογής δημοσιεύουν τις συνομιλίες τους με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ο αλγόριθμος προωθεί τις πιο υπερβολικές αλληλεπιδράσεις, μετατρέποντας το app σε έναν νέο κόμβο παραγωγής συνθετικού περιεχομένου.

Τα βασικά προβλήματα που καταγράφονται στο εσωτερικό της εφαρμογής συγκεντρώνονται στα εξής σημεία:

Αλγοριθμική επιβράβευση της ακρότητας: Η προώθηση των posts βασίζεται αμιγώς στα στατιστικά αλληλεπίδρασης (κλικς, σχόλια, κοινοποιήσεις). Το παράδοξο περιεχόμενο, έστω και αν είναι προφανές ότι πρόκειται για μυθοπλασία, κερδίζει αυτόματα τεράστια προβολή.

Η προώθηση των posts βασίζεται αμιγώς στα στατιστικά αλληλεπίδρασης (κλικς, σχόλια, κοινοποιήσεις). Το παράδοξο περιεχόμενο, έστω και αν είναι προφανές ότι πρόκειται για μυθοπλασία, κερδίζει αυτόματα τεράστια προβολή. Δυσκολία διαχωρισμού αυθεντικότητας: Η ραγδαία εξέλιξη των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLMs) επιτρέπει πλέον τη δημιουργία "προσωπικών" εμπειριών που διαβάζονται σαν να γράφτηκαν από πραγματικό άνθρωπο, προκαλώντας σύγχυση στον τελικό αναγνώστη.

Η ραγδαία εξέλιξη των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLMs) επιτρέπει πλέον τη δημιουργία "προσωπικών" εμπειριών που διαβάζονται σαν να γράφτηκαν από πραγματικό άνθρωπο, προκαλώντας σύγχυση στον τελικό αναγνώστη. Απουσία αυστηρών φίλτρων: Τα όρια μεταξύ σάτιρας, spam, αθώου πειραματισμού και κακόβουλης παραπληροφόρησης παραμένουν δυσδιάκριτα για τα αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου.

Η μετάβαση από το Private Chatbot στο Social Network

Η στρατηγική της Meta είναι σαφής και ευθυγραμμίζεται με την ιστορική πορεία της εταιρείας, καθώς επιδιώκει να προσδώσει άμεσα κοινωνικά χαρακτηριστικά στις υπηρεσίες παραγωγικής AI. Αντί να περιορίζει τα εργαλεία της σε αυστηρά παραγωγικές εργασίες, προτρέπει τους χρήστες να κάνουν share τα prompts τους. Το αποτέλεσμα είναι η αναπαραγωγή της παλιάς και γνώριμης δομής του Facebook Feed, όπου το clickbait αποτελούσε το βασικό νόμισμα συγκέντρωσης της προσοχής.

Η κατάσταση αυτή λειτουργεί ως προειδοποίηση για το άμεσο μέλλον του διαδικτύου. Καθώς οι AI agents αποκτούν τη δυνατότητα να αυτο-δημοσιεύουν ή να βοηθούν τους χρήστες στη δημιουργία μαζικού περιεχομένου, η κλίμακα της παραγωγής υποβαθμισμένου κειμένου γιγαντώνεται. Η πλατφόρμα επιτρέπει ουσιαστικά στους δημιουργούς να "χακάρουν" την προσοχή του κοινού χρησιμοποιώντας τους κανόνες του αλγορίθμου υπέρ τους.

Πίσω από αυτή την προβληματική συμπεριφορά κρύβεται ένα βαθύτερο τεχνικό ζήτημα που αφορά την ευθυγράμμιση των μοντέλων και την ενισχυτική μάθηση με ανθρώπινη ανατροφοδότηση (RLHF). Τα μοντέλα της Meta, όπως η σειρά Llama, ρυθμίζονται αυστηρά ώστε να είναι εξυπηρετικά και ακίνδυνα, ωστόσο, εδώ εντοπίζεται και η ρίζα του προβλήματος.

Όταν ένας χρήστης ζητά την παραγωγή μιας ακραία μελοδραματικής ιστορίας ή μιας δραματοποιημένης εμπειρίας, το μοντέλο υπακούει διότι το αίτημα κρίνεται αβλαβές, διότι δεν προωθεί βία, δεν περιέχει ρητορική μίσους και δεν δίνει οδηγίες για παράνομες πράξεις. Το ζήτημα εμφανίζεται σε μακροεπίπεδο, καθώς όταν χιλιάδες τέτοιες "αβλαβείς" ιστορίες αθροίζονται ταυτόχρονα σε ένα δημόσιο feed, δημιουργούν ένα απολύτως τοξικό περιβάλλον παραπληροφόρησης. Η μέθοδος RLHF έχει εκπαιδεύσει τα μοντέλα να μιμούνται άριστα τον τόνο της ανθρώπινης πειστικότητας, καθιστώντας τα ιδανικά εργαλεία για τη δημιουργία αληθοφανών ψεμάτων τα οποία είναι σχεδιασμένα για να γίνονται viral.

Οι συνέπειες για τους δημιουργούς περιεχομένου και τα αλγοριθμικά updates

Αυτή η ραγδαία αυξανόμενη τάση δημιουργεί ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον για τους αυθεντικούς δημιουργούς περιεχομένου, τους τεχνολογικούς αναλυτές και τους δημοσιογράφους. Αν ένας χρήστης συνηθίσει να καταναλώνει υπερ-δραματοποιημένες, φανταστικές ιστορίες που παράγονται άμεσα και ακούραστα από ένα σύστημα AI, ο πήχης για το τι θεωρείται "αξιοπρόσεκτο" αλλοιώνεται επικίνδυνα. Η πραγματική είδηση είναι συχνά πολύ λιγότερο εντυπωσιακή από μια βελτιστοποιημένη συνθετική ιστορία.

Αυτός ο ανταγωνισμός για την προσοχή αναμένεται να αναγκάσει τις μεγάλες πλατφόρμες (συμπεριλαμβανομένης της Google) να υιοθετήσουν αυστηρές ποινές για το αταξινόμητο AI περιεχόμενο. Ήδη, τα πρόσφατα Core και Discover Updates των μηχανών αναζήτησης επιχειρούν να τιμωρήσουν αυστηρά το ανούσιο, υπερ-βελτιστοποιημένο περιεχόμενο προς όφελος των δεδομένων που προέρχονται από την πραγματική ανθρώπινη εμπειρία.

Τι ισχύει για την Ευρώπη

Λόγω των αυστηρών διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) και των επερχόμενων δεσμεύσεων του AI Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αυτόνομα κοινωνικά χαρακτηριστικά του Meta AI αναπτύσσονται στην ήπειρο μας με χαμηλότερες ταχύτητες. Για τους χρήστες στην Ελλάδα, οι οποίοι δοκιμάζουν αυτές τις λειτουργίες σταδιακά, η παρούσα χαοτική κατάσταση του αμερικανικού AI feed αποτελεί έναν σαφή οδικό χάρτη αποφυγής λαθών.

Όταν το χαρακτηριστικό της δημόσιας κοινοποίησης AI prompts αναπτυχθεί πλήρως στην εγχώρια αγορά και υποστηρίξει εγγενώς τις λεπτομέρειες της ελληνικής γλώσσας, ο κίνδυνος μαζικής αναπαραγωγής μεταφρασμένων clickbait ιστοριών είναι ορατός. Το ελληνικό διαδίκτυο έχει πληγεί στο παρελθόν από φάρμες παραγωγής clickbait και "ιατρικών συμβουλών" χαμηλής αξιοπιστίας. Αν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επιτρέψουν την αυτοματοποίηση και τη βιομηχανοποίηση αυτού του φαινομένου, χωρίς την ύπαρξη εμφανούς σήμανσης, η ποιότητα της ψηφιακής ενημέρωσης θα δοκιμαστεί σκληρά.