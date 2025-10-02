Η Meta θα χρησιμοποιεί τις συνομιλίες με το Meta AI για να πλασάρει... διαφημίσεις

Από τις 16 Δεκεμβρίου η Meta θα αρχίσει να χρησιμοποιεί δεδομένα από τις συνομιλίες των χρηστών με τα AI chatbots, με στόχο την πιο εξατομικευμένη προβολή διαφημίσεων και περιεχομένου. Η ανακοίνωση αυτή δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς η εταιρεία έχει εδώ και καιρό μετατρέψει κάθε κίνηση των χρηστών της σε ευκαιρία για διαφημιστική στόχευση.

Η Meta ξεκαθάρισε ότι τα δεδομένα που θα προκύπτουν από αυτές τις αλληλεπιδράσεις θα αξιοποιούνται για την «προσωποποίηση περιεχομένου και διαφημίσεων» σε πλατφόρμες όπως το Facebook και το Instagram. Στις 7 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η αποστολή ενημερώσεων μέσω email και ειδοποιήσεων μέσα στις εφαρμογές, ώστε οι χρήστες να ενημερωθούν για την επικείμενη αλλαγή. Το μέτρο θα ισχύσει στις περισσότερες περιοχές του κόσμου, με εξαίρεση την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νότια Κορέα, όπου για την ώρα δεν θα εφαρμοστεί.

Σε ανάρτησή της, η Meta παρουσίασε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: αν ένας χρήστης συζητήσει με το chatbot για πεζοπορία, στη συνέχεια μπορεί να δει στις προτάσεις του ομάδες σχετικές με hiking, δημοσιεύσεις φίλων για μονοπάτια ή ακόμα και διαφημίσεις για μπότες ορειβασίας. «Οι αλληλεπιδράσεις των χρηστών θα αποτελέσουν ένα ακόμη κομμάτι στην εισροή δεδομένων που θα τροφοδοτούν την εξατομίκευση των feeds και των διαφημίσεων», εξήγησε η Christy Harris, υπεύθυνη πολιτικής απορρήτου της Meta, μιλώντας στο Reuters.

Η λογική δεν είναι νέα. Παρόμοια μορφή παρακολούθησης υπάρχει εδώ και χρόνια σε κάθε μας διαδικτυακή δραστηριότητα, από τα cookies μέχρι το ιστορικό αναζητήσεων. Ωστόσο, οι ιδιωτικές συνομιλίες είχαν μέχρι τώρα εξαιρεθεί (θεωρητικά) από αυτήν την πρακτική, γεγονός που καθιστά την κίνηση της Meta ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, οι χρήστες δεν θα έχουν καμία επιλογή να εξαιρεθούν από αυτήν τη διαδικασία. Με απλά λόγια, αν κάποιος μιλά με ένα chatbot της Meta, τα δεδομένα του θα καταγράφονται και θα αναλύονται. Η εταιρεία τονίζει ότι οι αλγόριθμοι δεν θα συλλέγουν πληροφορίες που σχετίζονται με «ευαίσθητες κατηγορίες», όπως οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, οι πολιτικές απόψεις, η υγεία, η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, οι φιλοσοφικές αντιλήψεις ή η συνδικαλιστική δράση. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι χρήστες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με το τι μοιράζονται σε τέτοιες συνομιλίες.

Το ζήτημα εγείρει σοβαρά ερωτήματα γύρω από την ιδιωτικότητα και τα όρια χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Για πολλούς, η απόφαση αυτή είναι μια ακόμη υπενθύμιση ότι τα chatbots δεν είναι «φίλοι» μας, αλλά εργαλεία που λειτουργούν πρωτίστως προς όφελος της εταιρείας που τα διαχειρίζεται. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος απενεργοποίησης της συλλογής δεδομένων ενισχύει τους φόβους ότι οι χρήστες χάνουν σταδιακά κάθε έλεγχο πάνω στις ψηφιακές τους πληροφορίες.

Αν και η Meta επιμένει πως η χρήση των δεδομένων θα περιοριστεί στην εξατομίκευση της εμπειρίας, η ιστορία έχει δείξει ότι τέτοιου είδους υποσχέσεις συχνά διαβρώνονται με τον καιρό. Η πίεση για εμπορικά κέρδη οδηγεί τις μεγάλες εταιρείες σε συνεχώς πιο παρεμβατικές πρακτικές, με αποτέλεσμα οι χρήστες να βρίσκονται παγιδευμένοι σε ένα περιβάλλον όπου οι επιλογές τους είναι ολοένα και λιγότερες.

