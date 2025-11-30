Η Meta το παραδέχτηκε για το παραπλανητικό περιεχόμενο στο Facebook

Σε μια απόφαση που αναμένεται να πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις για τα όρια της ψηφιακής παραπληροφόρησης, το Meta Oversight Board ανακοίνωσε ότι χειραγωγημένα βίντεο, ακόμη και εκείνα που αφορούν πολιτικές φιγούρες υψηλού κινδύνου, δεν είναι απαραίτητο να αφαιρούνται από το Facebook. Αντίθετα, το διοικητικό όργανο επιμένει ότι η σωστή και εμφανής επισήμανση αποτελεί επαρκές μέτρο, εφόσον το περιεχόμενο δεν παραβιάζει άμεσα τις πολιτικές της πλατφόρμας για την πολιτική πληροφόρηση.

Η υπόθεση που οδήγησε στη νέα απόφαση ξεκίνησε από ένα βίντεο το οποίο διαδόθηκε μαζικά, παρουσιάζοντας δήθεν παγκόσμιες διαδηλώσεις υπέρ του προέδρου των Φιλιππίνων, Rodrigo Duterte. Το υλικό ήταν παραποιημένο και κακοταξινομημένο, ωστόσο ούτε τα αυτόματα συστήματα της Meta ούτε οι ανθρώπινοι αξιολογητές το απέσυραν. Ένας χρήστης προσέφυγε στο Oversight Board, ζητώντας την απομάκρυνση του περιεχομένου ως επικίνδυνη παραπληροφόρηση.

Το Board αναγνώρισε ότι το βίντεο θα έπρεπε να είχε ανέβει επίπεδο στις διαδικασίες fact-checking και να χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου. Παρ’ όλα αυτά, έκρινε ότι η Meta ορθώς επέλεξε να το διατηρήσει, δεδομένου ότι δεν παραβίαζε τους συγκεκριμένους κανόνες που απαγορεύουν παραπλανητικά posts σχετικά με εκλογικά κέντρα, διαδικασίες ψηφοφορίας ή την επιλεξιμότητα υποψηφίων. Σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, η παραποίηση πολιτικού περιεχομένου επιτρέπεται, εφόσον δεν παρεμβαίνει άμεσα στη δημοκρατική διαδικασία.

Αντί για διαγραφή, το Board πιέζει για πιο αυστηρή επισήμανση. Προτείνει να υιοθετηθεί μία νέα κατηγορία labeling με σαφή σήμανση High-Risk για περιπτώσεις όπου το ψηφιακά αλλοιωμένο υλικό μπορεί να παραπλανήσει το κοινό ενόψει σημαντικών δημόσιων γεγονότων. Πρόκειται για μια προσέγγιση που ακολουθεί το μοτίβο πρόσφατων αποφάσεων του Board, όπου η αυξημένη διαφάνεια μέσω labels κρίνεται προτιμότερη από δραστικές ενέργειες αφαίρεσης περιεχομένου.

Η απόφαση αντανακλά και τη σταδιακή μετατόπιση της Meta προς πιο χαλαρές πολιτικές διαχείρισης του περιεχομένου. Τα τελευταία χρόνια, το Oversight Board έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι οι πλατφόρμες πρέπει να αξιοποιήσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να αντιμετωπίσουν την εκρηκτική άνοδο της παραπληροφόρησης, αλλά πάντα σε συνδυασμό με ενισχυμένη ανθρώπινη εποπτεία. Σε προηγούμενη ανάρτησή του, το Board είχε τονίσει ότι οι πλατφόρμες πρέπει να ενημερώνουν τους χρήστες όταν ένα περιεχόμενο έχει σημαντικά τροποποιηθεί και μπορεί να παραπλανήσει, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ανθρώπινη αξιολόγηση παραμένει κρίσιμη.

Ωστόσο, η Meta έχει ακολουθήσει μια άλλη πορεία: έχει μειώσει τις ομάδες ανθρώπινων fact-checkers, προωθώντας αντ’ αυτού ένα παγκόσμιο πρόγραμμα community notes. Η κίνηση αυτή μοιάζει με προσπάθεια αποκέντρωσης της διαδικασίας επαλήθευσης, όμως πολλοί αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες για το κατά πόσο η κοινότητα μπορεί να αντιμετωπίσει συντονισμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης με την ίδια ακρίβεια που θα είχε ένα επαγγελματικό σύστημα moderation.

Η ανησυχία αυτή αποτυπώνεται και στο κείμενο της απόφασης. Το Board ξεκαθαρίζει ότι η Meta πρέπει να αναπτύξει πιο στιβαρές διαδικασίες για τη διαχείριση viral παραπλανητικού περιεχομένου, υπογραμμίζοντας ότι οι ίδιες ή σχεδόν ίδιες εκδοχές ενός βίντεο πρέπει να εξετάζονται άμεσα και οριζόντια, ώστε να μην ξεφεύγουν από τα φίλτρα αξιολόγησης. Με άλλα λόγια, το Board ζητά περισσότερη συστηματικότητα και λιγότερη ασυμμετρία στην εφαρμογή των κανόνων.

Αν και ορισμένοι θα χαρακτήριζαν αυτή την απόφαση ως μια αμφιλεγόμενη «νίκη» για τη διατήρηση της ελευθερίας έκφρασης, άλλοι τη βλέπουν ως υποχώρηση απέναντι στην αυξανόμενη δύναμη των παραπλανητικών ψηφιακών εργαλείων. Η τεχνολογία παραγωγής φωτορεαλιστικών βίντεο – είτε μέσω AI είτε μέσω παραδοσιακής επεξεργασίας – έχει πλέον φτάσει σε επίπεδο που μπορεί εύκολα να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα. Το αν η σήμανση αρκεί για να συγκρατήσει το κύμα παραπληροφόρησης παραμένει ερώτημα.

Σε κάθε περίπτωση, η Meta βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συζήτησης που συνεχώς διογκώνεται: μέχρι ποιο σημείο πρέπει να προστατεύεται η ελεύθερη έκφραση και πότε η πλατφόρμα πρέπει να επεμβαίνει για να προστατεύει την αλήθεια; Το Oversight Board επιλέγει μια ενδιάμεση οδό, προσπαθώντας να ισορροπήσει διαφάνεια και ελευθερία λόγου, χωρίς να φτάσει στο σημείο της λογοκρισίας.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι όσο τα κοινωνικά δίκτυα παραμένουν βασική πηγή ενημέρωσης για εκατομμύρια ανθρώπους, τέτοιες αποφάσεις δεν θα είναι ποτέ ουδέτερες. Και κάθε φορά που ένα viral, παραποιημένο βίντεο ξεφεύγει από τον έλεγχο, το διακύβευμα μεγαλώνει: την επόμενη φορά, το λάθος ενδέχεται να μη σχετίζεται απλώς με μία πολιτική φιγούρα, αλλά με την ίδια τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.