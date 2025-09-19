Η NASA επιβεβαίωσε ότι έχει ανακαλύψει 6000 εξωπλανήτες, αλλά κανέναν σαν τη Γη

Η NASA ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων εξωπλανητών ξεπέρασε τους 6000, ένα ορόσημο που κατακτήθηκε μέσα σε μόλις τρεις δεκαετίες από την αρχή αυτής της επιστημονικής αναζήτησης. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή πρόοδο, αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι πριν τρία χρόνια ο αριθμός βρισκόταν στους 5000, γεγονός που δείχνει ότι οι ρυθμοί ανακάλυψης ακολουθούν πλέον μια εκθετική πορεία.

Σύμφωνα με τη NASA, «μπαίνουμε στο επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της εξερεύνησης — κόσμους πέρα από τη φαντασία μας». Με αυτόν τον τρόπο το διαστημικό πρακτορείο θέλει να τονίσει πως κάθε νέα ανακάλυψη μας φέρνει πιο κοντά στην απάντηση του διαχρονικού ερωτήματος: είμαστε μόνοι στο Σύμπαν;

Η ανακοίνωση ήρθε σε μια συμβολική συγκυρία, πολύ κοντά στην επέτειο της ανακάλυψης του 51 Pegasi b, του πρώτου εξωπλανήτη που εντοπίστηκε γύρω από άστρο παρόμοιο με τον Ήλιο, το 1995. Ο 51 Pegasi b, με μάζα περίπου στα δύο τρίτα του Δία και απόσταση 50 ετών φωτός από τη Γη, θεωρείται ορόσημο στην ιστορία της αστρονομίας.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η NASA, δεν υπάρχει ένας «επετειακός» 6000ός πλανήτης. Ο αριθμός ενημερώνεται συνεχώς από επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μια και μοναδική ανακάλυψη που να φέρει αυτόν τον τίτλο. Σήμερα, ο κατάλογος έχει ήδη φτάσει στους 6007 επιβεβαιωμένους κόσμους, με περισσότερους από 8000 υποψήφιους να περιμένουν επιβεβαίωση.

Ανάμεσα στους πιο πρόσφατους εξωπλανήτες ξεχωρίζει ο KMT-2023-BLG-1896L b, ένας πλανήτης με χαρακτηριστικά παρόμοια με του Ποσειδώνα, βαρύτερος περίπου 16 φορές από τη Γη. Η NASA, μέσω αποστολών όπως το TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) και το πλέον «συνταξιοδοτημένο» Kepler Space Telescope, έχει συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία αυτού του εντυπωσιακού καταλόγου, με το Kepler μόνο του να έχει εντοπίσει περισσότερους από 2600 κόσμους.

Κάθε αριθμός στον πίνακα αντιπροσωπεύει έναν ολόκληρο κόσμο με τις δικές του ιδιαιτερότητες. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 2035 πλανήτες με μέγεθος παρόμοιο με τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό, 1984 αέριοι γίγαντες όπως ο Δίας, 1761 λεγόμενοι «υπερ-Γαίες» — λίγο μεγαλύτερες από τον δικό μας πλανήτη — και περίπου 700 βραχώδεις κόσμοι που θυμίζουν τη Γη, τον Άρη ή την Αφροδίτη. Ενδιαφέρον έχει και η κατηγορία των επτά εξωπλανητών «άγνωστου τύπου», που παραμένουν μυστήριο για τους επιστήμονες.

Ανάμεσα σε αυτούς συναντάμε φαντασμαγορικά σενάρια: πλανήτες με μισή επιφάνεια καλυμμένη από λάβα, σφαίρες από διαμάντι με ικανότητα να αναγεννούν ατμόσφαιρα, κόσμους που κινούνται με ταχύτητες άνω του 1,6 εκατομμυρίου χιλιομέτρων την ώρα ή ακραία περιβάλλοντα που θυμίζουν την ίδια την έννοια της κόλασης.

Όπως εξηγεί η Dawn Gelino, επικεφαλής του Exoplanet Exploration Program στο Jet Propulsion Laboratory της NASA, «κάθε τύπος πλανήτη που ανακαλύπτουμε μας δίνει πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σχηματίζονται οι κόσμοι και τελικά για το πόσο συνηθισμένοι μπορεί να είναι οι πλανήτες σαν τη Γη». Αυτή η γνώση είναι απαραίτητη για να εντοπίσουμε τα καλύτερα μέρη όπου θα μπορούσαμε να βρούμε ίχνη ζωής.

Παρά τον εντυπωσιακό αριθμό, το βίντεο της NASA που συνοδεύει την ανακοίνωση υπενθυμίζει μια θεμελιώδη έλλειψη: «Υπάρχει ένας που δεν έχουμε βρει ακόμη — ένας πλανήτης ακριβώς σαν τον δικό μας».

[via]