Η νέα λειτουργία του WhatsApp προσθέτει κάτι σαν τηλεφωνητή

Όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση: Καλείτε έναν φίλο, συνεργάτη ή συγγενή στο WhatsApp, το τηλέφωνο χτυπάει επίμονα, αλλά απάντηση καμία. Η οθόνη σβήνει και μένετε με το κινητό στο χέρι, αναρωτώμενοι ποια είναι η επόμενη κίνηση. Να στείλετε μήνυμα; Να ξαναπάρετε αργότερα; Ή μήπως να αφήσετε φωνητικό μήνυμα, μια πρακτική που για τους περισσότερους μοιάζει πλέον με μακρινή ανάμνηση από τη δεκαετία του '90;

Η Meta έρχεται να δώσει μια οριστική και σύγχρονη λύση σε αυτό το καθημερινό μικρο-πρόβλημα, λανσάροντας μια λειτουργία που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει τον παραδοσιακό τηλεφωνητή, προσαρμόζοντάς τον στην εποχή της άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων. Το WhatsApp επιτρέπει πλέον στους χρήστες να αφήνουν ηχητικά ή βιντεοσκοπημένα μηνύματα αμέσως μετά από μια αναπάντητη κλήση, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στην live επικοινωνία και το texting.

Πώς λειτουργεί το νέο χαρακτηριστικό

Η νέα προσθήκη δεν απαιτεί κάποια πολύπλοκη διαδικασία ή ενεργοποίηση από τις ρυθμίσεις. Είναι σχεδιασμένη για να εμφανίζεται ακριβώς τη στιγμή που τη χρειάζεστε. Όταν πραγματοποιείτε μια φωνητική ή βίντεο κλήση και ο παραλήπτης δεν απαντήσει, η εφαρμογή δεν σας επιστρέφει απλώς στη λίστα των συνομιλιών. Αντίθετα, εμφανίζει μια νέα επιλογή στην οθόνη κλήσης.

Αν καλούσατε με φωνητική κλήση, θα δείτε ένα κουμπί για την άμεση ηχογράφηση φωνητικού μηνύματος (voice note). Αν, από την άλλη, η απόπειρα επικοινωνίας ήταν μέσω βιντεοκλήσης, το WhatsApp σας δίνει τη δυνατότητα να καταγράψετε ένα σύντομο βίντεο (video note). Αυτό το μήνυμα αποστέλλεται αυτόματα στη συνομιλία, ειδοποιώντας τον παραλήπτη όχι μόνο ότι έχασε την κλήση, αλλά και για τον λόγο που τον καλέσατε, με τον πιο άμεσο και προσωπικό τρόπο.

Η κίνηση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστούμε την πορεία του παραδοσιακού τηλεφωνητή. Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας προσφέρουν την υπηρεσία voicemail εδώ και δεκαετίες, όμως η χρήση της έχει μειωθεί δραματικά. Οι περισσότεροι χρήστες βρίσκουν τη διαδικασία χρονοβόρα: πρέπει να ακούσεις τις οδηγίες, να περιμένεις τον ήχο και μετά να ελπίζεις ότι ο άλλος θα μπει στη διαδικασία να καλέσει τον τηλεφωνητή του για να το ακούσει.

Το WhatsApp, κατανοώντας πως η επικοινωνία σήμερα πρέπει να είναι γρήγορη και οπτική, μετατρέπει αυτή την «αρχαία» λειτουργία σε κάτι φρέσκο. Δεν χρειάζεται να πλοηγηθείτε σε μενού. Με ένα πάτημα, αφήνετε το μήνυμά σας. Είναι ουσιαστικά η μετεξέλιξη του τηλεφωνητή, ενσωματωμένη εκεί που περνάμε τον περισσότερο χρόνο μας: στο chat.

Ειδικά η δυνατότητα βιντεομηνύματος μετά από αναπάντητη βιντεοκλήση θυμίζει έντονα τη λειτουργία που εισήγαγε η Apple στο FaceTime με το iOS 17. Είναι μια λογική εξέλιξη. Όταν καλείς κάποιον με βίντεο, είσαι ήδη προετοιμασμένος να φανείς στην κάμερα. Αν δεν το σηκώσει, γιατί να γράψεις κείμενο; Ένα γρήγορο βίντεο των 10 δευτερολέπτων μπορεί να μεταφέρει το συναίσθημα και την πληροφορία πολύ καλύτερα από ένα στεγνό «πάρε με όποτε μπορέσεις».

Η εμπειρία χρήσης και η διαθεσιμότητα

Όσοι έχουν δοκιμάσει ήδη τη λειτουργία (καθώς διατίθεται σταδιακά σε Android και iOS), αναφέρουν πως η μετάβαση είναι εξαιρετικά ομαλή. Δεν αισθάνεσαι ότι χρησιμοποιείς ένα νέο «εργαλείο», αλλά ότι καλύπτεται ένα κενό που υπήρχε πάντα. Μέχρι πρότινος, μετά από μια αναπάντητη, έπρεπε να κλείσεις την οθόνη κλήσης, να ανοίξεις το πληκτρολόγιο και να πληκτρολογήσεις ή να πατήσεις το μικρόφωνο για ηχογράφηση. Τώρα, η ροή είναι συνεχής.

Το βιντεομήνυμα, συγκεκριμένα, εμφανίζεται στη συνομιλία σε κυκλικό πλαίσιο (όπως τα Instant Video Messages που γνωρίσαμε πρόσφατα), κάνοντας την εμπειρία θέασης γρήγορη και διασκεδαστική, χωρίς να καταλαμβάνει ολόκληρη την οθόνη του παραλήπτη.