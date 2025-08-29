Η Νορβηγία θάβει το CO2: μια νέα αρχή για την πράσινη μετάβαση;

Στα ψυχρά νερά της Βόρειας Θάλασσας, 2.600 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, γράφτηκε ένα νέο κεφάλαιο στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Οι ενεργειακοί κολοσσοί Equinor, Shell και TotalEnergies ανακοίνωσαν την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης μόνιμης αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) σε υποθαλάσσιο χώρο, εγκαινιάζοντας μια τεχνολογική πρωτοβουλία με παγκόσμιες προεκτάσεις.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας του Northern Lights, ενός καινοτόμου project που φιλοδοξεί να αποτελέσει την πρώτη διασυνοριακή εγκατάσταση για μεταφορά και αποθήκευση CO2 εκ μέρους τρίτων. Το αέριο προήλθε από εργοστάσιο τσιμέντου στο Brevik της Νορβηγίας, μεταφέρθηκε με πλοίο στις εγκαταστάσεις του Øygarden και από εκεί, μέσω ενός υποθαλάσσιου αγωγού μήκους 100 χιλιομέτρων, διοχετεύτηκε στο κοίτασμα Aurora, όπου θα παραμείνει εγκλωβισμένο με ασφάλεια.

Ο Tim Heijn, γενικός διευθυντής της κοινοπραξίας Northern Lights, δήλωσε ότι τα πλοία, οι εγκαταστάσεις και οι γεωτρήσεις βρίσκονται πλέον σε πλήρη λειτουργία, υπογραμμίζοντας την ικανοποίηση για το πρώτο αυτό ορόσημο. Για τη Νορβηγία, η επιτυχία αυτή αποτελεί βασικό βήμα στην υλοποίηση του Longship, του εμβληματικού κρατικού προγράμματος που στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας αξίας για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS).

Η πρώτη φάση ανάπτυξης, που μόλις ολοκληρώθηκε, διαθέτει αποθηκευτική ικανότητα έως 1,5 εκατομμυρίων τόνων CO2 τον χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η δυναμικότητα έχει ήδη δεσμευθεί πλήρως από ενδιαφερόμενες εταιρείες. Το έργο θα συνεχίσει να μεταφέρει και να αποθηκεύει εκπομπές από τη Νορβηγία έως το 2025, ενώ από το 2026 θα μπορεί να δέχεται και ποσότητες από τη Δανία και την Ολλανδία, διευρύνοντας τον διεθνή του χαρακτήρα.

Καθοριστική για την εξέλιξη του Northern Lights υπήρξε η στήριξη της νορβηγικής κυβέρνησης, η οποία κάλυψε περίπου το 80% του κόστους της πρώτης φάσης. Ωστόσο, τα σχέδια δεν σταματούν εδώ. Έχει ήδη εγκριθεί η επέκταση που φέρει την ονομασία Phase 2, με στόχο να αυξηθεί η μεταφορική και αποθηκευτική ικανότητα από 1,5 σε τουλάχιστον 5 εκατομμύρια τόνους CO2 τον χρόνο.

Η δεύτερη φάση θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ από το Connecting Europe Facility for Energy (CEF Energy), ενώ περιλαμβάνει την κατασκευή νέων χερσαίων δεξαμενών, αντλιών, προβλήτα, γεωτρήσεων έγχυσης και επιπλέον πλοίων για τη μεταφορά του CO2. Πρόκειται για επενδύσεις που φιλοδοξούν να μετατρέψουν την αρχική προσπάθεια σε βιομηχανική δραστηριότητα μεγάλης κλίμακας.

Ο Anders Opedal, CEO της Equinor, χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως απόδειξη ότι η δέσμευση, μεταφορά και αποθήκευση άνθρακα μπορεί να αποτελέσει μια βιομηχανία που κλιμακώνεται. Όπως τόνισε, μια ιδέα που για χρόνια αντιμετωπιζόταν με σκεπτικισμό γίνεται σήμερα απτή πραγματικότητα χάρη στη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών και κρατικής στήριξης.

Η σημασία του Northern Lights ξεπερνά τα στενά νορβηγικά όρια. Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη αναζητά λύσεις για τη μείωση των εκπομπών και τη διατήρηση της βιομηχανικής της βάσης, η Νορβηγία δείχνει ότι μπορεί να προσφέρει μια πρακτική απάντηση. Εάν η τεχνολογία αποδειχθεί βιώσιμη σε μεγάλη κλίμακα, ανοίγει ο δρόμος για μια νέα αγορά υπηρεσιών, όπου βιομηχανίες από διάφορες χώρες θα μπορούν να αποστέλλουν το CO2 τους για ασφαλή αποθήκευση στον βυθό της Βόρειας Θάλασσας.

