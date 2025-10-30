Η Nvidia έγινε η πρώτη εταιρεία στην ιστορία με αξία 5 τρισεκατομμύρια δολάρια!

Η Nvidia μόλις πέρασε στην ιστορία. Η εταιρεία που κάποτε ήταν γνωστή κυρίως για τις κάρτες γραφικών των gamers έγινε η πρώτη στον κόσμο που ξεπέρασε τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, χάρη στην εκρηκτική ζήτηση για τους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάζει. Σε μια μόνο εβδομάδα, οι μετοχές της αυξήθηκαν κατά 14,5%, καθώς η αγορά ποντάρει ότι οι επόμενοι μήνες θα φέρουν νέες συμφωνίες, αλλά και πιθανή άρση των αμερικανικών περιορισμών στις πωλήσεις των πιο εξελιγμένων chip της στην Κίνα.

Η άνοδος έρχεται σε ένα κρίσιμο γεωπολιτικό και τεχνολογικό σταυροδρόμι. Αυτή τη στιγμή, οι ΗΠΑ απαγορεύουν στην Nvidia να πουλά τα Blackwell AI chips στην Κίνα, επικαλούμενες λόγους εθνικής ασφάλειας, ενώ και το Πεκίνο έχει απαντήσει περιορίζοντας την εισαγωγή ορισμένων chip της εταιρείας. Ο Donald Trump, ωστόσο, δήλωσε ότι θα συζητήσει το θέμα του «super duper chip» με τον Xi Jinping στις 30 Οκτωβρίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας εμπορικής συμφωνίας που θα μπορούσε να αλλάξει το σκηνικό.

Αν η Nvidia θεωρείται σήμερα ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του AI hardware, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα chip της είναι το καύσιμο πίσω από τη ραγδαία ανάπτυξη των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων. Από την OpenAI μέχρι τη Google, τη Meta και την Amazon, κάθε μεγάλος παίκτης στον χώρο της AI βασίζεται στις GPU της για να εκπαιδεύει και να λειτουργεί τα συστήματά του. Χωρίς αυτές, η σημερινή εποχή των chatbots, των δημιουργικών εργαλείων και των «έξυπνων» συστημάτων μάλλον δεν θα υπήρχε.

Ακόμα και η Apple, η οποία παραδοσιακά ακολουθεί δικό της μονοπάτι στον σχεδιασμό επεξεργαστών, φαίνεται να στρέφεται εν μέρει προς τη Nvidia. Η εταιρεία από το Cupertino αναπτύσσει την πλατφόρμα Apple Intelligence, επενδύοντας σε δικά της Apple Silicon chip για να ενισχύσει τις AI λειτουργίες στα προϊόντα της. Ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές, έχει παράλληλα επενδύσει σε τεχνολογία server της Nvidia, αναγνωρίζοντας τη σημασία της στον πυρήνα των συστημάτων μηχανικής μάθησης μεγάλης κλίμακας.

Η εκτόξευση της Nvidia ήρθε την ίδια στιγμή που η Apple πέτυχε ένα δικό της ορόσημο. Την Τρίτη, λίγο πριν την ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, η εταιρεία έφτασε στιγμιαία τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία — μια τιμή που, αν και έπεσε ελαφρώς στη συνέχεια, δείχνει πόσο κοντά βρίσκεται στο επόμενο μεγάλο άλμα. Με άλλα λόγια, το παλιό δίπολο Apple–Microsoft δείχνει να διαμορφώνεται εκ νέου, με την Nvidia πλέον να προηγείται χάρη στην κυριαρχία της στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η επιτυχία της Nvidia δεν είναι τυχαία. Τα τελευταία δύο χρόνια, η εταιρεία κατάφερε να μετατραπεί από προμηθευτή gaming GPUs σε θεμέλιο λίθο της παγκόσμιας οικονομίας AI. Τα Blackwell chip της, διάδοχοι της σειράς Hopper, προσφέρουν πρωτοφανή απόδοση σε υπολογισμούς βαθιάς μάθησης, επιτρέποντας στις εταιρείες να εκπαιδεύουν μοντέλα με δισεκατομμύρια παραμέτρους σε χρόνο ρεκόρ. Η εξάρτηση της βιομηχανίας από αυτά τα chip είναι τέτοια που κάθε νέα παρτίδα εξαντλείται σχεδόν αμέσως, με τιμές που ξεπερνούν τις δεκάδες χιλιάδες δολάρια ανά μονάδα.

Παράλληλα, η εταιρεία επεκτείνει την παρουσία της πέρα από το hardware. Μέσα από πλατφόρμες όπως το CUDA και το AI Enterprise, η Nvidia έχει δημιουργήσει ένα ολόκληρο λογισμικό οικοσύστημα που «κλειδώνει» τους πελάτες της στο δικό της τεχνολογικό περιβάλλον, ένα επιχειρηματικό μοντέλο που θυμίζει αυτό της Apple, αλλά στον κόσμο των data centers.

Η νέα αποτίμηση των 5 τρισεκατομμυρίων δεν είναι απλώς οικονομικό επίτευγμα, αλλά μια ένδειξη για το πού κινείται η παγκόσμια βιομηχανία τεχνολογίας. Η Nvidia είναι πια ο ενεργειακός και υπολογιστικός πυρήνας της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης, ένα είδος «Microsoft των υποδομών AI». Το γεγονός ότι ξεπερνά σε αξία κολοσσούς όπως η Apple και η Microsoft δείχνει ότι η νέα μάχη της Silicon Valley δεν θα δοθεί για smartphones ή λειτουργικά συστήματα, αλλά για το ποιος θα ελέγχει την υπολογιστική ισχύ που χρειάζεται ο ψηφιακός εγκέφαλος του μέλλοντος.

