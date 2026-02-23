Η Nvidia ετοιμάζει την είσοδο της στους επεξεργαστές για καταναλωτικά PC!

Σύνοψη

Η Nvidia σχεδιάζει να διεισδύσει στην αγορά των καταναλωτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (consumer PCs) κατασκευάζοντας τους δικούς της επεξεργαστές (CPU) βασισμένους σε αρχιτεκτονική ARM. Σύμφωνα με πηγές, τα πρώτα laptops με επεξεργαστές Nvidia αναμένονται στην αγορά αργότερα μέσα στη χρονιά, αλλάζοντας ριζικά τις ισορροπίες έναντι των Intel, AMD και Apple.

Η Nvidia στοχεύει στην «καρδιά» των Windows PCs

Έχοντας απόλυτη κυριαρχία στον τομέα των γραφικών (GPU) και των επιταχυντών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η Nvidia ετοιμάζεται για μια επιθετική κίνηση που θα ταράξει τα θεμέλια της βιομηχανίας προσωπικών υπολογιστών. Εγκαταλείποντας τον αποκλειστικό της ρόλο ως πάροχος GPU, σχεδιάζει να γίνει ο "εγκέφαλος" των υπολογιστών μέσω της δημιουργίας δικών της CPU.

Η εταιρεία λέγεται ότι αναπτύσσει κεντρικούς επεξεργαστές (CPU) για υπολογιστές και laptops βασισμένους στην αρχιτεκτονική ARM. Τα νέα chip θα συνδυάζουν ARM πυρήνες με ισχυρά ενσωματωμένα κυκλώματα γραφικών της Nvidia και NPU (Neural Processing Unit) για εφαρμογές AI, στοχεύοντας να ανταγωνιστούν άμεσα τους επεξεργαστές M-Series της Apple και την πλατφόρμα Copilot+ PC της Qualcomm.

Το ARM οικοσύστημα και τα νέα laptops

Η επιλογή της αρχιτεκτονικής ARM δεν είναι τυχαία. Η Apple απέδειξε με τα M-chips ότι οι επεξεργαστές ARM προσφέρουν ανώτερη ενεργειακή απόδοση, χαμηλές θερμοκρασίες και εξαιρετικές επιδόσεις, στοιχεία κρίσιμα για την αγορά των laptops.

Ένα Nvidia ARM SoC (System on Chip) θα έχει το απόλυτο πλεονέκτημα την ενσωματωμένη GPU της εταιρείας, προσφέροντας γραφικά επιπέδου RTX και κορυφαία AI απόδοση (Tensor cores) χωρίς την ανάγκη ενεργοβόρων διακριτών καρτών (dGPU). Χρονοδιάγραμμα: Πηγές της WSJ αναφέρουν πως οι πρώτες υλοποιήσεις (laptops) ενδέχεται να ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Πηγές της WSJ αναφέρουν πως οι πρώτες υλοποιήσεις (laptops) ενδέχεται να ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Ο ρόλος της Microsoft: Η Microsoft προσπαθεί απεγνωσμένα να φτιάξει ένα λειτουργικό Windows-on-ARM οικοσύστημα (μέσω του Copilot+). Η είσοδος ενός "παίκτη" όπως η Nvidia, που διαθέτει τεράστια επιρροή στους developers και το gaming, ίσως είναι το καταλύτης που έλειπε.

Με τη ματιά του Techgear

Αν επαληθευτεί αυτή η κίνηση, μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανακατανομή πίτας στο x86/ARM οικοσύστημα εδώ και δεκαετίες. Η Qualcomm άνοιξε τον χορό των Windows on ARM, αλλά το αδύναμο σημείο της ήταν πάντα το gaming και η συμβατότητα των γραφικών. Η Nvidia λύνει ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Σκεφτείτε ένα λεπτό, αθόρυβο laptop (χωρίς ανεμιστήρες) που όμως τρέχει native παιχνίδια με τεχνολογίες DLSS 3/4 χάρη στην ενσωματωμένη Nvidia GPU. Ο εφιάλτης για την Intel και την AMD δεν είναι πλέον η Apple, αλλά η Nvidia που έρχεται να καταβροχθίσει την αγορά των premium consumer PCs, φέρνοντας παράλληλα τα δικά της AI εργαλεία απευθείας στον τελικό καταναλωτή.