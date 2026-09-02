Η OpenAI δοκιμάζει μοντέλο χρέωσης μόνο αν βοήθησε πραγματικά η AI

Σύνοψη

Η OpenAI δοκιμάζει ένα νέο μοντέλο "outcome-based pricing" (χρέωση βάσει αποτελέσματος) σε επιλεγμένους μεγάλους εταιρικούς πελάτες της.

Οι επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να πληρώνουν αποκλειστικά και μόνο όταν το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ολοκληρώσει επιτυχώς μια συγκεκριμένη εργασία, όπως η αυτόνομη επίλυση ενός αιτήματος εξυπηρέτησης πελατών, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η συγκεκριμένη στρατηγική εγκαταλείπει τις παραδοσιακές πάγιες συνδρομές ανά χρήστη, ακολουθώντας την τάση που ήδη υιοθετούν κολοσσοί της βιομηχανίας όπως η Salesforce και η Adobe, καθώς και εξειδικευμένες startups όπως η Sierra και η Cognition.

Η μεγαλύτερη τεχνική και νομική πρόκληση αφορά την ακριβή κατανομή της επιτυχίας, καθώς απαιτούνται αυστηροί κανόνες μέτρησης για να αποδειχθεί εάν το θετικό αποτέλεσμα προήλθε όντως από το AI ή από άλλους εξωγενείς παράγοντες, όπως μια παράλληλη καμπάνια μάρκετινγκ.

Η εξέλιξη της AI δεν μετασχηματίζει αποκλειστικά τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τα υπολογιστικά συστήματα, αλλά και τον ίδιο τον πυρήνα των επιχειρηματικών μοντέλων που στηρίζουν την ψηφιακή οικονομία.

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του δικτύου The Information, η OpenAI έχει αρχίσει να δοκιμάζει σιωπηλά ένα νέο σύστημα τιμολόγησης, το οποίο επιτρέπει σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες να πληρώνουν για τη χρήση των μοντέλων της μόνο όταν η τεχνητή νοημοσύνη καταφέρνει να ολοκληρώσει τη δουλειά για την οποία προγραμματίστηκε.

Το συγκεκριμένο μοντέλο, γνωστό ως "outcome-based pricing", αποτελεί την πιο ηχηρή απάντηση της βιομηχανίας απέναντι στην αυξανόμενη δυσαρέσκεια των εταιρειών που καλούνται να δικαιολογήσουν τις υπέρογκες πάγιες δαπάνες για ψηφιακά εργαλεία των οποίων η πραγματική απόδοση παραμένει συχνά ασαφής και δύσκολα μετρήσιμη.

Πώς λειτουργεί το νέο μοντέλο "Outcome-Based Pricing" της OpenAI

Η OpenAI παρέχει πλέον σε επιλεγμένους μεγάλους εταιρικούς πελάτες την επιλογή να πληρώνουν αποκλειστικά όταν το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ολοκληρώνει επιτυχώς μια προκαθορισμένη εργασία, όπως η διεκπεραίωση αιτημάτων εξυπηρέτησης. Πρακτικά, αντικαθιστά τις πάγιες συνδρομητικές χρεώσεις με ένα δυναμικό σύστημα αξιολόγησης ανά μετρήσιμο αποτέλεσμα, αναπροσαρμόζοντας ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των εμπορικών συμφωνιών στον κλάδο του εταιρικού λογισμικού.

Η μετάβαση αυτή πρακτικά σημαίνει ότι ένας οργανισμός δεν θα χρεώνεται με βάση τον αριθμό των υπαλλήλων που έχουν πρόσβαση στο εργαλείο, ούτε με βάση τον καθαρό όγκο των δεδομένων (tokens) που επεξεργάζεται το γλωσσικό μοντέλο. Η οικονομική συναλλαγή πραγματοποιείται μόνο εφόσον το AI agent αναλάβει, για παράδειγμα, έναν δυσαρεστημένο πελάτη και καταφέρει να επιλύσει το πρόβλημά του από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς να απαιτηθεί η παρέμβαση κάποιου ανθρώπου-εκπροσώπου. Εφόσον το σύστημα αποτύχει και η κλήση ή το γραπτό μήνυμα προωθηθεί σε φυσικό πρόσωπο, ο εταιρικός πελάτης δεν επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος της ενέργειας της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτή η δυναμική προσαρμογή του κόστους έρχεται να αντιμετωπίσει ένα θεμελιώδες πρόβλημα της αγοράς Software-as-a-Service (SaaS). Ιστορικά, το μοντέλο των σταθερών αδειών χρήσης λειτουργούσε ιδανικά επειδή ταύτιζε τα κίνητρα των παρόχων λογισμικού με εκείνα των πελατών, υποθέτοντας ότι κάθε επιπλέον άδεια μεταφραζόταν σε αυξημένη παραγωγικότητα ενός ακόμη εργαζομένου. Καθώς όμως τα σύγχρονα, αυτόνομα AI agents αναλαμβάνουν πλέον να διεκπεραιώσουν όγκο εργασίας που παλαιότερα απαιτούσε τη συντονισμένη προσπάθεια δεκάδων υπαλλήλων, η χρέωση με βάση τον αριθμό των ανθρώπινων χειριστών καθίσταται παράλογη και επιχειρηματικά ασύμφορη για τους παρόχους της τεχνολογίας.

Η ευρύτερη στροφή της βιομηχανίας και ο ρόλος της Salesforce

Οι startups που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Sierra και η Fin (η οποία πρόσφατα εξαγοράστηκε από την Salesforce έναντι 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων), υπήρξαν οι πρώτες που εφάρμοσαν επιθετικά αυτή την πολιτική. Παράλληλα, εξειδικευμένα εργαλεία παραγωγής κώδικα όπως το Cognition, φτάνουν στο σημείο να προσφέρουν εγγυήσεις σε εταιρικούς πελάτες, υποσχόμενα την επιστροφή πιστώσεων ύψους έως και 10 εκατομμυρίων δολαρίων εάν το λογισμικό δεν καταφέρει να παραδώσει αξία τουλάχιστον ίση με την αρχική επένδυση του αγοραστή.

Αυτή η εμπορική πρακτική υιοθετείται ταχύτατα και από τους καθιερωμένους τεχνολογικούς κολοσσούς. Η Salesforce παρέχει ήδη στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα τιμολογούνται για τη χρήση της πλατφόρμας Agentforce, προσφέροντας εξατομικευμένα συμβόλαια που συνδέουν άμεσα το κόστος του λογισμικού με τα πραγματικά έσοδα που δημιουργεί ή τα λειτουργικά έξοδα που μειώνει. Ο CEO της Salesforce, Marc Benioff, υπογράμμισε χαρακτηριστικά σε πρόσφατη συνάντηση με επενδυτές πως οι πελάτες επιθυμούν πλέον διακαώς διαφορετικούς τρόπους τιμολόγησης, καταδεικνύοντας ότι ολόκληρη η βιομηχανία οφείλει να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα όπου η τεχνολογία πληρώνεται αποκλειστικά με βάση την αξία που επιστρέφει.

Το τεχνικό εμπόδιο της πιστοποίησης του αποτελέσματος

Το μεγαλύτερο τεχνικό και αναλυτικό πρόβλημα στην εφαρμογή του outcome-based pricing εντοπίζεται στη διαδικασία πιστοποίησης του αποτελέσματος, γνωστή ως attribution. Προκειμένου ένα τέτοιο μοντέλο να λειτουργήσει χωρίς να προκαλεί συνεχείς νομικές και οικονομικές τριβές, πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο το ποσοστό επιτυχίας που αναλογεί αποκλειστικά στις ενέργειες της τεχνητής νοημοσύνης. Η Stripe, αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα της κατάστασης, προχώρησε πρόσφατα στη δημοσίευση εξειδικευμένων κατευθυντήριων γραμμών για την απονομή αυτών των εύσημων, επισημαίνοντας τις τεράστιες δυσκολίες.

Εάν για παράδειγμα ένα ηλεκτρονικό κατάστημα καταγράψει ραγδαία αύξηση στις πωλήσεις του έπειτα από την ενσωμάτωση ενός προηγμένου AI chatbot της OpenAI, η αιτιολογία αυτής της αύξησης παραμένει θολή. Η άνοδος ενδέχεται να οφείλεται πράγματι στην εξαιρετική απόδοση του αυτόνομου πράκτορα που έπεισε τους επισκέπτες να ολοκληρώσουν τις αγορές τους, όμως θα μπορούσε εξίσου εύκολα να αποτελεί το φυσικό αποτέλεσμα μιας εξαιρετικά στοχευμένης διαφημιστικής καμπάνιας στα κοινωνικά δίκτυα, μιας δομικής αναβάθμισης στον σχεδιασμό της ίδιας της ιστοσελίδας ή ακόμα και να σχετίζεται απλώς με την εποχικότητα της αγοράς.

Χωρίς σαφείς, κρυπτογραφικά υπογεγραμμένους και συμφωνημένους κανόνες καταγραφής της διαδρομής του πελάτη, οι επιχειρήσεις έχουν κάθε κίνητρο να αμφισβητήσουν την αποτελεσματικότητα του εργαλείου, προκειμένου να αποφύγουν τις αυξημένες χρεώσεις.