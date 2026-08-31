OpenAI: Το ChatGPT θεωρείται πλέον επίσημα μηχανή αναζήτησης στην ΕΕ

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήγαγε επίσημα τη λειτουργία αναζήτησης του ChatGPT στο κανονιστικό καθεστώς των Πολύ Μεγάλων Επιγραμμικών Μηχανών Αναζήτησης (VLOSE) βάσει της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Η ρυθμιστική απόφαση ελήφθη αφού η OpenAI υπέβαλε στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η βάση χρηστών της στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπερέβη το θεσμοθετημένο όριο των 45 εκατομμυρίων ενεργών μηνιαίων χρηστών.

Η OpenAI καλείται πλέον να αναδιαρθρώσει τις εσωτερικές διαδικασίες διακυβέρνησης δεδομένων, εφαρμόζοντας μηχανισμούς ελέγχου για τη διασπορά παραπληροφόρησης, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τη διαφάνεια των αλγορίθμων ταξινόμησης.

Για τους Έλληνες και Ευρωπαίους χρήστες, η εξέλιξη αυτή εξασφαλίζει μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τις πηγές άντλησης των πληροφοριών, ενισχυμένη προστασία των προσωπικών δεδομένων και αυστηρότερους ελέγχους έναντι της παραγωγής παραπλανητικού περιεχομένου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την επίσημη υπαγωγή του ChatGPT της OpenAI στην κατηγορία των Πολύ Μεγάλων Επιγραμμικών Μηχανών Αναζήτησης (Very Large Online Search Engines - VLOSE). Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της εφαρμογής της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA), καθώς τα στοιχεία που απέστειλε η ίδια η εταιρεία επιβεβαίωσαν ότι η πλατφόρμα ξεπέρασε το κρίσιμο κατώφλι των 45 εκατομμυρίων ενεργών μηνιαίων χρηστών εντός των εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένα εργαλείο παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης λαμβάνει την ίδια αυστηρή κανονιστική αντιμετώπιση με παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης, όπως η Google Search και η Bing της Microsoft. Η μετάβαση του ChatGPT από έναν απλό διαλογικό βοηθό σε μια πλήρως λειτουργική μηχανή αναζήτησης σε πραγματικό χρόνο ανάγκασε τις ρυθμιστικές αρχές των Βρυξελλών να επανεξετάσουν τη δομή της πλατφόρμας, διαπιστώνοντας ότι η ικανότητά της να ευρετηριάζει το διαδίκτυο και να παρέχει άμεσες απαντήσεις στους χρήστες εκτελεί ουσιαστικά τη λειτουργία μιας κλασικής μηχανής αναζήτησης με ευρύτατο αντίκτυπο στη δημόσια σφαίρα.

Οι νομικές και τεχνικές υποχρεώσεις VLOSE βάσει της DSA

Η κατάταξη μιας πλατφόρμας ως VLOSE συνεπάγεται την άμεση ενεργοποίηση μιας σειράς αυστηρών υποχρεώσεων που αποσκοπούν στη θωράκιση του ψηφιακού οικοσυστήματος και στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Η OpenAI διαθέτει πλέον παράθυρο συμμόρφωσης τεσσάρων μηνών, εντός του οποίου οφείλει να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ολοκληρωμένη έκθεση αξιολόγησης συστημικών κινδύνων. Η έκθεση αυτή πρέπει να καλύπτει ενδελεχώς τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης κατά τις εκλογικές διαδικασίες, καθώς και τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των χρηστών.

Παράλληλα, η εταιρεία υποχρεούται να εφαρμόσει προηγμένα τεχνικά μέτρα για την εξασφάλιση της αλγοριθμικής διαφάνειας, επιτρέποντας σε εγκεκριμένους ανεξάρτητους ερευνητές και στις αρμόδιες αρχές της ΕΕ να αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που η OpenAI αποφασίσει να ενσωματώσει διαφημιστικό μοντέλο εντός των απαντήσεων του ChatGPT Search, θα πρέπει να διατηρεί ένα δημόσια προσβάσιμο μητρώο διαφημίσεων, στο οποίο θα αποτυπώνονται με απόλυτη σαφήνεια ο αγοραστής της διαφήμισης, το κοινό-στόχος και τα κριτήρια προβολής.

Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες επιφέρει εξαιρετικά αυστηρές διοικητικές κυρώσεις, με τα πρόστιμα να μπορούν να φτάσουν έως και το 6% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της μητρικής εταιρείας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο ευθύνης για την OpenAI, η οποία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ταχύτητα ανάπτυξης νέων αλγορίθμων και την απόλυτη τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας.

Η μάχη της αναζήτησης: OpenAI εναντίον Google υπό το βλέμμα των Βρυξελλών

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζει την ταχύτατη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, καθώς η παραδοσιακή δομή των συνδέσμων αντικαθίσταται σταδιακά από συνθετικές απαντήσεις που παράγονται από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Η μετατροπή του ChatGPT σε αυτόνομη μηχανή αναζήτησης αμφισβητεί το μακροχρόνιο μονοπώλιο της Google στον τομέα αυτό, γεγονός που ώθησε τις ρυθμιστικές αρχές να δράσουν προληπτικά ώστε να αποτρέψουν τη δημιουργία νέων ανεξέλεγκτων στεγανών πληροφορησιακής ισχύος.

Ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία τριβής αφορά την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τη σχέση της πλατφόρμας με τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς. Ως μηχανή αναζήτησης, το ChatGPT οφείλει πλέον να παρέχει σαφείς παραπομπές στις αρχικές πηγές πληροφόρησης, διασφαλίζοντας ότι το περιεχόμενο των εκδοτών δεν αναπαράγεται χωρίς τη δέουσα απόδοση credit ή χωρίς την τήρηση των κανόνων θεμιτής χρήσης. Η απαίτηση αυτή ενισχύει τη θέση των μέσων ενημέρωσης, τα οποία διεκδικούν διαφανείς όρους συνεργασίας και δίκαιη αποζημίωση για τη χρήση του περιεχομένου τους στην εκπαίδευση και την παραγωγή απαντήσεων AI.

Η υπαγωγή του ChatGPT στο καθεστώς VLOSE φέρει άμεσες και ουσιαστικές συνέπειες για τους χρήστες, τις επιχειρήσεις και τους δημιουργούς περιεχομένου. Οι χρήστες αποκτούν ισχυρότερα νομικά εργαλεία για την προστασία των δεδομένων τους, καθώς και τη δυνατότητα να αναφέρουν παραπλανητικές απαντήσεις ή ψευδείς ειδήσεις που παράγονται από το σύστημα, με την OpenAI να υποχρεούται να διατηρεί μηχανισμούς άμεσης επεξεργασίας αυτών των καταγγελιών.