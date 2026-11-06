Η OpenAI εντόπισε 948 κενά ασφαλείας στο Linux Kernel

Σύνοψη

Ένα το νέο εξειδικευμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης (GPT-6 Cyber) της OpenAI ανέλυσε τον κώδικα του Linux kernel.

Εντοπίστηκαν 948 κενά ασφαλείας κατηγορίας LPE (Local Privilege Escalation) τα οποία επιτρέπουν την απόκτηση πλήρων δικαιωμάτων.

Η αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου διήρκεσε λίγες ημέρες και κόστισε 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε πόρους API.

Η OpenAI προειδοποιεί ότι η κατοχή απλών λογαριασμών χρηστών σε μη ενημερωμένα συστήματα ισοδυναμεί πλέον με πλήρη πρόσβαση διαχειριστή.

Όλες οι αναφορές και τα προτεινόμενα patches έχουν σταλεί στην κοινότητα ανάπτυξης του Linux για άμεση διόρθωση.

Η OpenAI ολοκλήρωσε πρόσφατα έναν εκτεταμένο και πολυεπίπεδο έλεγχο ασφαλείας στον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος Linux, αξιοποιώντας ένα νέο εξειδικευμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης (GPT-6 Cyber) που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την ενδελεχή ανάλυση κώδικα και τον εντοπισμό κρίσιμων τρωτών σημείων.

Μέσα από μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία ανίχνευσης, η οποία κόστισε περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε υπολογιστικούς πόρους API, το σύστημα κατάφερε να αποκαλύψει 948 ξεχωριστές ευπάθειες τοπικής κλιμάκωσης προνομίων (Local Privilege Escalation - LPE). Η μεθοδολογία της εταιρείας δεν περιορίστηκε απλώς στην επιφανειακή αναγνώριση προγραμματιστικών λαθών, καθώς το σύστημα προχώρησε στη δημιουργία λειτουργικών exploits για την πρακτική επαλήθευση των ευρημάτων του και ταυτόχρονα πρότεινε αντίστοιχα patches για την άμεση διόρθωσή τους από τους συντηρητές του λογισμικού.

Το σύστημα ανάλυσης της OpenAI δομήθηκε πάνω σε μια προηγμένη αρχιτεκτονική πέντε σταδίων, προσφέροντας ένα ασυνήθιστα υψηλό επίπεδο ακρίβειας για εργαλείο μηχανικής μάθησης. Το αρχικό στάδιο αφορά την αναγνώριση ευαίσθητων τμημάτων του κώδικα, όπου οι AI ψηφιακοί αναλυτές διαβάζουν στατικά τον στόχο για να κατανοήσουν τη συνολική δομή του και το θεωρητικό μοντέλο απειλών. Σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δώδεκα ωρών, η τεχνητή νοημοσύνη παρήγαγε πάνω από 2.300 αρχικά ευρήματα ύστερα από την αφαίρεση των διπλότυπων εγγραφών. Αμέσως μετά ακολουθεί η δυναμική αναπαραγωγή των καταγεγραμμένων σφαλμάτων μέσα σε ένα πλήρως απομονωμένο περιβάλλον, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν οι θεωρητικές αδυναμίες μπορούν να λειτουργήσουν ως πραγματικές απειλές. Σε αυτή τη φάση η AI γράφει έναν βασικό κώδικα απόδειξης, ο οποίος προκαλεί εσκεμμένη κατάρρευση του συστήματος για να επιβεβαιώσει το πρόβλημα.

Αντί να σταματήσει στην απλή καταγραφή του συμπτώματος, η πλατφόρμα αξιολόγησης προχωρά στο στάδιο δημιουργίας ενός πλήρους κώδικα εκμετάλλευσης που παρέχει δικαιώματα διαχειριστή, καταλήγοντας στη συγγραφή μιας άμεσα εφαρμόσιμης πρότασης διόρθωσης. Το τελικό στάδιο απαιτεί τη συμμετοχή εξειδικευμένων ανθρώπινων ερευνητών ασφαλείας, οι οποίοι ελέγχουν τον πραγματικό αντίκτυπο της αναφοράς και συνεργάζονται με την κοινότητα των προγραμματιστών του ανοιχτού κώδικα για την ομαλή ενσωμάτωση των αλλαγών στον κεντρικό κορμό του λογισμικού.

Η απευθείας σύγκριση των επιδόσεων του νέου GPT-6 Cyber με παλαιότερες εκδόσεις γλωσσικών μοντέλων αναδεικνύει την ταχύτατη εξέλιξη των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας. Κατά τη διάρκεια μιας αρχικής δοκιμαστικής σάρωσης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2026 με τη χρήση του μοντέλου GPT-5.6 Sol, εντοπίστηκαν συνολικά 166 ευπάθειες με κόστος ανάλυσης λίγο πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια. Μόλις τρεις μήνες αργότερα, ο έλεγχος επαναλήφθηκε με το αναβαθμισμένο σύστημα πάνω στην ίδια ακριβώς έκδοση του κώδικα, αποκαλύπτοντας πενταπλάσιο αριθμό νέων και εξαιρετικά περίπλοκων προβλημάτων, τα οποία είχαν διαφύγει της προσοχής τόσο από την προηγούμενη ανάλυση όσο και από τους ανθρώπους.

Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας κρίνονται καθοριστικές για τους διαχειριστές συστημάτων παγκοσμίως, αφού το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων διαδικτυακών υποδομών βασίζεται στο Linux. Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της OpenAI, η ύπαρξη ενός απλού και περιορισμένου λογαριασμού χρήστη σε ένα λειτουργικό σύστημα που δεν έχει λάβει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις, οφείλει πλέον να αντιμετωπίζεται ως λειτουργικά ισοδύναμη με την πλήρη κατοχή δικαιωμάτων διαχειριστή (root access). Εάν ένας ικανός και καλά χρηματοδοτούμενος επιτιθέμενος αποκτήσει αρχική πρόσβαση σε έναν server, τα διαθέσιμα εργαλεία του επιτρέπουν την άμεση κλιμάκωση των προνομίων του. Οι παραδοσιακές άμυνες αδυνατούν πλέον να περιορίσουν την έκταση της ζημιάς, καθιστώντας απολύτως απαραίτητη την υιοθέτηση σύγχρονων αρχιτεκτονικών απομόνωσης, όπως είναι τα sandboxes, το Firecracker και το gVisor, τα οποία αναλαμβάνουν να περιορίσουν την εξάπλωση του κακόβουλου κώδικα προστατεύοντας το ευρύτερο δίκτυο.

Η χρήση προηγμένων συστημάτων αυτόματης ανάλυσης φέρνει στο προσκήνιο μια διπλή πραγματικότητα για το μέλλον της ψηφιακής ασφάλειας. Από τη μία πλευρά, η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει στην open-source κοινότητα εργαλεία τεράστιας ισχύος για την έγκαιρη θωράκιση των έργων της έναντι μελλοντικών απειλών. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια τεχνολογικά άλματα στα χέρια κακόβουλων παραγόντων μπορούν να επιταχύνουν γεωμετρικά τον εντοπισμό άγνωστων ευπαθειών, ασκώντας τεράστια και διαρκή πίεση στους κατασκευαστές λογισμικού για τη δημιουργία αξιόπιστων λύσεων σε χρόνους που είναι ανθρωπίνως αδύνατον να επιτευχθούν.