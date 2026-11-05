Πλέον μπορείς να δημιουργείς GIF απευθείας από το ChatGPT!

Σύνοψη

Η OpenAI αναβαθμίζει το ChatGPT προσθέτοντας τη δυνατότητα εγγενούς δημιουργίας κινούμενων εικόνων (GIF) μέσω γραπτών εντολών ή ανεβασμένων φωτογραφιών.

Η νέα λειτουργία έρχεται ως μέρος της ευρύτερης κυκλοφορίας του αναβαθμισμένου μοντέλου Images 2.6, επιτρέποντας στους χρήστες τον άμεσο έλεγχο της ταχύτητας αναπαραγωγής και την επεξεργασία μεμονωμένων καρέ μέσα από το περιβάλλον συνομιλίας.

Ο όγκος παραγωγής έχει αυξηθεί κατακόρυφα, με τους χρήστες να δημιουργούν πλέον πάνω από 4 δισεκατομμύρια εικόνες την εβδομάδα, σημειώνοντας σημαντική άνοδο από τα 3 δισεκατομμύρια που είχαν καταγραφεί τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η αναβάθμιση διατίθεται σταδιακά σε όλους τους χρήστες των υπηρεσιών ChatGPT και Codex σε πλατφόρμες web, desktop και mobile, ενώ οι προγραμματιστές αποκτούν πρόσβαση στα νέα υπο-μοντέλα Flare και Sunburst μέσω του επίσημου API.

Η OpenAI προχωρά στον περαιτέρω εμπλουτισμό των multimedia δυνατοτήτων της ναυαρχίδας της, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα εγγενούς δημιουργίας και επεξεργασίας κινούμενων εικόνων μορφής GIF απευθείας μέσα από το γνώριμο περιβάλλον του ChatGPT. Η αναβάθμιση βασίζεται στο ολοκαίνουργιο μοντέλο Images 2.6, το οποίο δεν περιορίζεται απλώς στην παραγωγή των αρχείων αλλά παρέχει στους χρήστες πρωτοφανή, για τα δεδομένα των chatbots, έλεγχο επί του τελικού αποτελέσματος.

Πριν από την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης, η παραγωγή ενός GIF απαιτούσε τη χρήση εξωτερικών εφαρμογών, περίπλοκων plugins ή τη μεταφορά στατικών εικόνων σε τρίτα προγράμματα επεξεργασίας βίντεο προκειμένου να αποκτήσουν κίνηση. Πλέον, η όλη διαδικασία εκτελείται αδιάλειπτα μέσα στο ίδιο παράθυρο συνομιλίας, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο που απαιτείται από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την τελική υλοποίηση της. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα είτε να ζητήσουν την παραγωγή ενός GIF δίνοντας μια απλή περιγραφή σε φυσική γλώσσα, είτε να ανεβάσουν μια δική τους στατική φωτογραφία και να ζητήσουν από το σύστημα να την «ζωντανέψει» εφαρμόζοντας στοιχεία κίνησης.

Πώς λειτουργεί η νέα μηχανή παραγωγής GIF και η επεξεργασία καρέ στο ChatGPT

Η ενσωμάτωση του μοντέλου Images 2.6 επιτρέπει στο ChatGPT να δημιουργεί GIF απευθείας από κείμενο ή εικόνες, προσφέροντας παράλληλα εργαλεία για τη ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής και την επεξεργασία των μεμονωμένων καρέ (frames) πριν την τελική κοινοποίηση του αρχείου.

Αναλύοντας βαθύτερα την τεχνική υλοποίηση της νέας λειτουργίας, παρατηρούμε πως η OpenAI έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη χρηστικότητα του τελικού προϊόντος παρέχοντας εργαλεία μικρορύθμισης που συνήθως συναντάμε σε εξειδικευμένα λογισμικά. Όταν το σύστημα ολοκληρώσει την αρχική παραγωγή, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε ένα διαδραστικό περιβάλλον όπου μπορεί να μεταβάλει την ταχύτητα αναπαραγωγής της λούπας, εξασφαλίζοντας ότι η κίνηση αποδίδεται με το σωστό ρυθμό για τη χρήση που προορίζεται. Παράλληλα, η δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας του αποτελέσματος καρέ-καρέ (frame by frame) δίνει την ευκαιρία για απομάκρυνση τυχόν παραμορφώσεων ή ανεπιθύμητων οπτικών σφαλμάτων που συχνά προκύπτουν κατά την παραγωγή υλικού από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η παρουσίαση της OpenAI ανέδειξε αυτές τις ικανότητες μέσα από ένα απλό αλλά αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, όπου το chatbot ανταποκρίθηκε στην εντολή «μπορείς να φτιάξεις ένα gif με μια γάτα που χορεύει;» παράγοντας άμεσα το ζητούμενο αποτέλεσμα και εμφανίζοντας ταυτόχρονα το μενού των προαναφερθέντων μικρορυθμίσεων. Η απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής και η ταχύτητα με την οποία αντιδρά το σύστημα στις διορθωτικές εντολές του χρήστη καταδεικνύουν την τεράστια υπολογιστική ισχύ που κρύβεται πίσω από τους διακομιστές της εταιρείας για να υποστηρίξουν τέτοιου είδους αιτήματα σε πραγματικό χρόνο.

Η εκρηκτική αύξηση της χρήσης και τα νέα εργαλεία Flare και Sunburst για τους προγραμματιστές

Ο όγκος παραγωγής εικόνων μέσω του οικοσυστήματος της OpenAI έφτασε τα 4 δισεκατομμύρια αρχεία εβδομαδιαίως, ενώ το νέο API εμπλουτίζεται με τα μοντέλα GPT-Image-2.6 Flare και Sunburst για ταχύτερη και ποιοτικότερη ενσωμάτωση σε τρίτες εφαρμογές.

Η ενσωμάτωση αυτών των νέων χαρακτηριστικών αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής κλιμάκωσης των υπηρεσιών της OpenAI προκειμένου να διαχειριστεί την αλματώδη αύξηση της ζήτησης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, το οικοσύστημα του ChatGPT και το συνδεδεμένο API διαχειρίζονται πλέον την παραγωγή περισσότερων από 4 δισεκατομμυρίων εικόνων σε εβδομαδιαία βάση. Αυτό το νούμερο αντιπροσωπεύει μια τεράστια αύξηση σε σύγκριση με τα 3 δισεκατομμύρια που είχαν ανακοινωθεί μόλις λίγους μήνες νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, υπογραμμίζοντας την ταχύτατη υιοθέτηση των παραγωγικών μοντέλων οπτικού περιεχομένου από το ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες.

Η αναβάθμιση στην έκδοση Images 2.6 δεν απευθύνεται αποκλειστικά στους τελικούς χρήστες των εφαρμογών της OpenAI για web, desktop και κινητές συσκευές (όπου το update διατίθεται σταδιακά και περιλαμβάνει και το Codex), αλλά επεκτείνεται δυναμικά και στο κομμάτι των προγραμματιστών B2B. Μέσω του API, η εταιρεία εισάγει δύο νέες εκδοχές του μοντέλου, οι οποίες φέρουν τις ονομασίες GPT-Image-2.6 Flare και GPT-Image-2.6 Sunburst. Αυτά τα εξειδικευμένα υπο-μοντέλα έχουν σχεδιαστεί για να εξισορροπούν την ανάγκη για ασύλληπτες ταχύτητες απόκρισης με την υψηλή ανάλυση και την οπτική πιστότητα, επιτρέποντας στους προγραμματιστές να χτίσουν πιο αποδοτικές εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, διαφήμισης και διαχείρισης κοινωνικών δικτύων.