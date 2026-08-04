Η Πειραιώς φέρνει το Visa Click to Pay στην Ελλάδα για ταχύτερες online αγορές

Σύνοψη

Η Πειραιώς ενσωματώνει το πρότυπο Visa Click to Pay, προσφέροντας στους πελάτες της τη δυνατότητα άμεσων online συναλλαγών χωρίς την ανάγκη συνεχούς καταχώρησης των στοιχείων της χρεωστικής ή πιστωτικής τους κάρτας.

Η ενεργοποίηση του χαρακτηριστικού πραγματοποιείται μέσα από το γνώριμο περιβάλλον του Piraeus e-banking ή της εφαρμογής Piraeus app, συνδέοντας την κάρτα με το email του χρήστη.

Η αρχιτεκτονική της υπηρεσίας βασίζεται στο tokenization, μια τεχνολογία ασφαλείας που αντικαθιστά τα πραγματικά δεδομένα της κάρτας με ένα κρυπτογραφημένο ψηφιακό αναγνωριστικό για την αποτροπή υποκλοπών.

Η διαδικασία ολοκλήρωσης μιας ηλεκτρονικής αγοράς αποτελούσε παραδοσιακά ένα από τα σημεία στα οποία καταγράφεται η μεγαλύτερη τριβή για τον τελικό καταναλωτή, καθώς η επαναλαμβανόμενη εισαγωγή ευαίσθητων οικονομικών δεδομένων δημιουργεί πρακτικά εμπόδια.

Η Πειραιώς προχώρησε στη διάθεση της υπηρεσίας Visa Click to Pay στην ελληνική αγορά, υλοποιώντας μια στρατηγική συνεργασία με τη Visa που στοχεύει στην πλήρη αναμόρφωση της εμπειρίας του ψηφιακού checkout. Η νέα ηλεκτρονική λύση πληρωμών σχεδιάστηκε εξαρχής με γνώμονα τη μεταφορά της ταχύτητας και της αμεσότητας που χαρακτηρίζουν τις φυσικές ανέπαφες συναλλαγές, απευθείας στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο βασικός πυρήνας της υλοποίησης επικεντρώνεται στην εξάλειψη της ανάγκης για χειροκίνητη καταχώρηση του δεκαεξαψήφιου αριθμού της κάρτας (PAN), της ημερομηνίας λήξης και του κωδικού ασφαλείας (CVV) σε κάθε νέο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αντί να αναζητά την πλαστική κάρτα κάθε φορά που φτάνει στο ψηφιακό ταμείο, ο πελάτης της Πειραιώς μπορεί πλέον να ολοκληρώνει τις αγορές του με ελάχιστα κλικ, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιεί, είτε πρόκειται για ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε για smartphone, είτε για tablet.

Τι είναι και πώς λειτουργεί το Visa Click to Pay

Το Visa Click to Pay είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών που καταργεί την ανάγκη εισαγωγής στοιχείων κάρτας στα e-shops. Κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, το σύστημα αναγνωρίζει τον πελάτη μέσω του δηλωμένου email του, του επιτρέπει να επιλέξει την προ-συνδεδεμένη κάρτα Visa που επιθυμεί και ολοκληρώνει τη συναλλαγή με ασφάλεια μέσω tokenization, εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας τα ποσοστά εγκατάλειψης καλαθιού.

Η διαδρομή του χρήστη έχει απλοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό. Κατά την άφιξη του πελάτη στη σελίδα πληρωμής ενός συμμετέχοντος ηλεκτρονικού καταστήματος, το σύστημα χρησιμοποιεί τη διεύθυνση email ως το πρωτεύον μέσο ταυτοποίησης. Εφόσον η συσκευή ή ο browser είναι ήδη πιστοποιημένα από προηγούμενη χρήση, ο καταναλωτής βλέπει απευθείας τις ψηφιοποιημένες κάρτες του και επιλέγει εκείνη που επιθυμεί να χρεώσει. Η συγκεκριμένη προσέγγιση καταργεί τα πολλαπλά βήματα που ιστορικά οδηγούσαν σε εγκατάλειψη του καλαθιού αγορών, προσφέροντας μια ομαλή ροή που ωφελεί τόσο τον αγοραστή όσο και τον έμπορο που ενσωματώνει τη λύση.

Η τεχνολογία tokenization στο επίκεντρο της ασφάλειας

Ενώ η ευκολία χρήσης αποτελεί το προφανές πλεονέκτημα, η τεχνολογική υποδομή που καθιστά το Visa Click to Pay ασφαλές παρουσιάζει εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον. Η υπηρεσία στηρίζεται εκτενώς στο πρωτόκολλο του tokenization. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική ασφαλείας διασφαλίζει ότι τα πραγματικά στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας δεν αποθηκεύονται στους διακομιστές του εκάστοτε ηλεκτρονικού καταστήματος, ούτε μεταδίδονται ασύρματα κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

Αντί των πραγματικών δεδομένων, το σύστημα δημιουργεί ένα μοναδικό, κρυπτογραφημένο ψηφιακό αναγνωριστικό (token) το οποίο αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κάρτα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά υπό συγκεκριμένες, αυστηρά καθορισμένες συνθήκες. Ακόμη και στην περίπτωση που ένας κακόβουλος τρίτος καταφέρει να υποκλέψει την επικοινωνία ή να αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων ενός εμπόρου, το token που θα αποκομίσει είναι εντελώς άχρηστο εκτός του συγκεκριμένου πλαισίου εξουσιοδότησης. Αυτό το επίπεδο προστασίας θωρακίζει τις συναλλαγές απέναντι στις σύγχρονες κυβερνοαπειλές, διατηρώντας ταυτόχρονα το checkout εξαιρετικά γρήγορο.

Διαδικασία ενεργοποίησης

Για την ένταξη των χρηστών στη νέα υπηρεσία, η Πειραιώς αξιοποίησε τις υπάρχουσες ψηφιακές πλατφόρμες της, επιτρέποντας την ενεργοποίηση μέσω του Piraeus e-banking και της εφαρμογής Piraeus app. Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι διαισθητική, καθοδηγώντας τον χρήστη να επιλέξει τις κάρτες Visa που επιθυμεί να συνδέσει με το προφίλ του στο Click to Pay μέσα από ένα ασφαλές και γνώριμο περιβάλλον ελέγχου.

Οι εκπρόσωποι των δύο οργανισμών τοποθετήθηκαν σχετικά με τη στρατηγική σημασία της υλοποίησης. Ο Γιάννης Γραμματικός, Head of Retail Bank Products της Πειραιώς, επεσήμανε την αδιάκοπη επένδυση του οργανισμού σε λύσεις που αναβαθμίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τραπεζική εμπειρία, υπογραμμίζοντας πως η συγκεκριμένη κίνηση ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών διευρύνοντας το ψηφιακό οικοσύστημα της τράπεζας. Από την πλευρά της Visa, ο Νίκος Πετράκης, Country Manager για την Ελλάδα, εστίασε στην αλλαγή των προσδοκιών του κοινού, το οποίο απαιτεί πλέον οι διαδικτυακές πληρωμές να χαρακτηρίζονται από τον ίδιο βαθμό αμεσότητας που συναντάμε στα φυσικά τερματικά POS, ενισχύοντας ταυτόχρονα το αίσθημα εμπιστοσύνης απέναντι στο ηλεκτρονικό εμπόριο.