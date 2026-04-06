Fuel Pass στο smartphone: Πώς θα λάβετε έως 60 ευρώ εντός 48 ωρών

Σύνοψη

Ενεργοποιήθηκε στις 6 Απριλίου η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων επιδότησης καυσίμων (Fuel Pass).

Απαραίτητη προϋπόθεση η πιστοποίηση του αριθμού κινητού τηλεφώνου μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (emep.gov.gr).

Η επιδότηση κυμαίνεται από 30€ έως 60€, με υψηλότερα ποσά για τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών.

Αιτήσεις που κατατίθενται έως τη Μεγάλη Δευτέρα πληρώνονται εντός 48 ωρών (έως τη Μ. Τετάρτη). Οι επόμενες εξοφλούνται μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Η ενίσχυση αποδίδεται είτε μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας (NFC) με μπόνους ταχύτητας στην έκδοση, είτε με απευθείας κατάθεση σε IBAN.

Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr τέθηκε επισήμως σε λειτουργία, επιτρέποντας στους δικαιούχους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τον νέο κύκλο επιδότησης καυσίμων, γνωστό ως Fuel Pass. Το μέτρο στοχεύει στην απορρόφηση μέρους του αυξημένου ενεργειακού κόστους και υλοποιείται μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΓΓΠΣ.

Οι δικαιούχοι εισέρχονται στο vouchers.gov.gr με κωδικούς TaxisNet και ταυτοποιούνται μέσω κωδικού μιας χρήσης (OTP) που αποστέλλεται στο καταχωρημένο κινητό τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Οι αιτήσεις που ολοκληρώνονται έως τη Μεγάλη Δευτέρα πιστώνονται στις ψηφιακές κάρτες των χρηστών εντός 48 ωρών, ενώ όσες υποβληθούν αργότερα θα εξοφληθούν μετά την τραπεζική αργία του Πάσχα.

Ποσά επιδότησης

Αυτοκίνητα (Νησιωτικές περιοχές): 60 ευρώ

60 ευρώ Αυτοκίνητα (Υπόλοιπη Ελλάδα): 50 ευρώ

50 ευρώ Μοτοσικλέτες (Νησιωτικές περιοχές): 35 ευρώ

35 ευρώ Μοτοσικλέτες (Υπόλοιπη Ελλάδα): 30 ευρώ

30 ευρώ Μέθοδοι Λήψης: Άυλη ψηφιακή κάρτα στο smartphone (NFC) ή παραδοσιακή κατάθεση σε λογαριασμό (IBAN).

Η σημαντικότερη τεχνική διαφοροποίηση της τρέχουσας υλοποίησης αφορά την υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (emep.gov.gr). Το σύστημα δεν επιτρέπει πλέον τη χειροκίνητη εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της αίτησης. Αντιθέτως, αντλεί το πιστοποιημένο νούμερο απευθείας από τη βάση δεδομένων του ΕΜΕπ μέσω κλήσης API.

Όταν ο χρήστης συνδεθεί στο vouchers.gov.gr, το σύστημα επικοινωνεί με το ΕΜΕπ και αποστέλλει ένα 6-ψήφιο SMS επιβεβαίωσης. Αυτό το επίπεδο ασφαλείας (Two-Factor Authentication - 2FA) εξαλείφει την πιθανότητα απάτης και διασφαλίζει ότι το URL για την ενεργοποίηση της άυλης κάρτας θα παραδοθεί αποκλειστικά στον νόμιμο δικαιούχο. Εάν ένας πολίτης δεν έχει ενημερώσει το ΕΜΕπ, καλείται να το πράξει μέσω web banking ή με επίσκεψη σε ΚΕΠ, πριν ξεκινήσει τη διαδικασία για το Fuel Pass.

Άυλη Ψηφιακή Κάρτα έναντι IBAN: Τα τεχνικά πλεονεκτήματα

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων παρέχει δύο επιλογές για την είσπραξη του ποσού. Η επιλογή της άυλης ψηφιακής κάρτας αποτελεί την τεχνολογικά βέλτιστη διαδρομή. Μόλις εγκριθεί η αίτηση, ο πάροχος πληρωμών (π.χ. Viva Wallet, Alpha Bank, Eurobank) εκδίδει άμεσα μια προπληρωμένη κάρτα περιορισμένης χρήσης (Merchant Category Code restrictions), η οποία συνδέεται αποκλειστικά με τερματικά POS πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Η προσθήκη της κάρτας στα ψηφιακά πορτοφόλια (Google Wallet για Android συσκευές και Apple Pay για συσκευές iOS) γίνεται με το πάτημα ενός συνδέσμου που έρχεται μέσω SMS ή email. Η συναλλαγή στο πρατήριο εκτελείται μέσω της τεχνολογίας NFC (Near Field Communication), απαιτώντας απλώς το ξεκλείδωμα του smartphone (μέσω βιομετρικών στοιχείων, όπως Face ID ή δακτυλικό αποτύπωμα) και την προσέγγισή του στο τερματικό.

Αντιθέτως, η επιλογή της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) προσθέτει γραφειοκρατική καθυστέρηση λόγω των εκκαθαρίσεων του συστήματος ΔΙΑΣ και αφαιρεί το πλεονέκτημα της άμεσης αξιοποίησης των πόρων. Επιπλέον, το κράτος ενθαρρύνει τη χρήση των ψηφιακών καρτών, εξασφαλίζοντας ότι τα χρήματα καταλήγουν στοχευμένα στον κλάδο της ενέργειας.

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών και τραπεζικές αργίες

Το χρονοδιάγραμμα των εκταμιεύσεων επηρεάζεται άμεσα από την εορταστική περίοδο. Οι διατραπεζικές συναλλαγές και η έκδοση των καρτών ακολουθούν το ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών. Λόγω των τραπεζικών αργιών του Πάσχα, δημιουργείται ένα αυστηρό χρονικό παράθυρο. Οι αιτήσεις που καταχωρούνται και οριστικοποιούνται σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, θα προωθηθούν μαζικά (batch processing) στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η δημιουργία των tokens και η αποστολή των SMS στους δικαιούχους εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών, δηλαδή το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη.

Για τις αιτήσεις που θα πραγματοποιηθούν από τη Μεγάλη Τετάρτη και έπειτα, η διαδικασία εκκαθάρισης θα παγώσει προσωρινά. Οι συγκεκριμένοι χρήστες θα λάβουν τα μηνύματα ενεργοποίησης των καρτών τους ή θα δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους μετά την ολοκλήρωση των διακοπών του Πάσχα, όταν τα τραπεζικά συστήματα επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία.

Λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό πολιτών που δεν διαθέτουν εξοικείωση με τα ψηφιακά εργαλεία ή δεν κατέχουν smartphones με δέκτη NFC, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διατηρεί ενεργή την επιλογή διεκπεραίωσης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ο πιστοποιημένος υπάλληλος αποκτά πρόσβαση στο σύστημα μέσω του κλειστού δικτύου «Σύζευξις» και καταχωρεί την αίτηση εκ μέρους του δικαιούχου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η δήλωση IBAN είναι μονόδρομος, καθώς η φυσική έκδοση πλαστικής κάρτας Fuel Pass δεν υποστηρίζεται.