Η πρώτη μαζική εξαφάνιση ειδών στη Γη ήταν τρομερά μεγαλύτερη από ό,τι πιστεύαμε

Σύνοψη

Παλαιοντολόγοι έφεραν στο φως τη νέα τοποθεσία απολιθωμάτων Inner Meadow στη Νέα Γη του Καναδά.

Τα ευρήματα από το στρώμα EM Coombs χρονολογούνται με απόλυτη ακρίβεια στα 550,78 ± 0,60 εκατομμύρια χρόνια πριν, μέσω ανάλυσης ηφαιστειακής τέφρας.

Αποδεικνύεται περίτρανα ότι οι βιοκοινότητες Avalon και White Sea συνυπήρχαν χρονικά, καταρρίπτοντας τη θεωρία της διαδοχής τους.

Το γεγονός εξαφάνισης "Κρίση του Kotlin" επηρέασε αμφότερες τις κοινότητες, καθιστώντας την πρώτη μαζική εξαφάνιση της Γης πολύ πιο σαρωτική.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο κορυφαίο γεωλογικό περιοδικό Geology, επιβεβαιώνει τη δύναμη των σύγχρονων ραδιοϊσοτοπικών τεχνικών χρονολόγησης.

Η ιστορία της ζωής στον πλανήτη Γη χαρακτηρίζεται από διαρκείς κύκλους εξέλιξης και απότομων καταστροφών. Μέχρι πρότινος, η επιστημονική κοινότητα θεωρούσε ότι τα πρώτα σύνθετα, πολυκύτταρα οικοσυστήματα της Εδιακρανικής γεωλογικής περιόδου (635 έως 538,8 εκατομμύρια χρόνια πριν) ακολούθησαν μια γραμμική πορεία εμφάνισης και σταδιακής αντικατάστασης.

Ωστόσο, μια πρόσφατη, καταλυτική δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Geology αναθεωρεί πλήρως τα δεδομένα για την παλαιοβιολογία του πλανήτη. Η ανακάλυψη μιας νέας, εξαιρετικά διατηρημένης τοποθεσίας απολιθωμάτων στον Καναδά υποδεικνύει ότι το πρώτο μεγάλο γεγονός μαζικής εξαφάνισης ειδών, γνωστό ως Κρίση του Kotlin, υπήρξε δραματικά πιο καταστροφικό.

Η έρευνα εστιάζει στα ιζηματογενή πετρώματα της Νέας Γης στον Καναδά και συγκεκριμένα στην τοποθεσία Inner Meadow. Η ομάδα των ερευνητών εντόπισε το στρώμα EM Coombs, το οποίο λειτουργεί ως χρονοκάψουλα για οργανισμούς που έζησαν πριν από μισό δισεκατομμύριο χρόνια. Για την ορθή αξιολόγηση αυτού του ευρήματος, απαιτείται η κατανόηση της διχοτόμησης που κυριαρχούσε στην παλαιοντολογία: οι επιστήμονες χώριζαν την πανίδα της Εδιακρανικής σε τρεις διακριτές οικοστρωματογραφικές μονάδες. Την παλαιότερη κοινότητα Avalon (βαθιά ύδατα), τη νεότερη White Sea (ρηχά ύδατα) και την τελική Nama.

Η κρατούσα άποψη υποστήριζε ότι η κοινότητα Avalon είχε προηγηθεί χρονικά και είχε ήδη παρακμάσει όταν εμφανίστηκε η κοινότητα της Λευκής Θάλασσας (White Sea). Η νέα ανακάλυψη καταρρίπτει άμεσα αυτή την υπόθεση.

Τι είναι η κρίση του Kotlin και πώς επαναπροσδιορίζεται;

Η κρίση του Kotlin αποτελεί το πρώτο καταγεγραμμένο γεγονός μαζικής εξαφάνισης πολυκύτταρων οργανισμών, το οποίο συνέβη πριν από 550 εκατομμύρια χρόνια. Νέα παλαιοντολογικά δεδομένα από τον Καναδά αποδεικνύουν ότι η κρίση δεν κατέστρεψε μόνο τη βιοκοινότητα της Λευκής Θάλασσας, αλλά εξάλειψε ταυτόχρονα και τη βιοκοινότητα Avalon, διευρύνοντας δραματικά την κλίμακα και τη σφοδρότητα της πλανητικής καταστροφής.

Απόλυτη Χρονολόγηση: Το στρώμα απολιθωμάτων EM Coombs χρονολογήθηκε ακριβώς στα 550,78 ± 0,60 εκατομμύρια χρόνια.

Το στρώμα απολιθωμάτων EM Coombs χρονολογήθηκε ακριβώς στα 550,78 ± 0,60 εκατομμύρια χρόνια. Οικολογική έναντι Χρονικής Διαφοράς: Η διαφορά μεταξύ των κοινοτήτων Avalon και White Sea ήταν καθαρά περιβαλλοντική (βάθος ωκεανού) και όχι χρονολογική (εξέλιξη).

Η διαφορά μεταξύ των κοινοτήτων Avalon και White Sea ήταν καθαρά περιβαλλοντική (βάθος ωκεανού) και όχι χρονολογική (εξέλιξη). Καθολικότητα Καταστροφής: Το γεγονός του Kotlin έπληξε ολόκληρη τη βιόσφαιρα, ανεξαρτήτως του βάθους των υδάτων.

Η χρονολόγηση στα 550,78 εκατομμύρια χρόνια πραγματοποιήθηκε με μεθόδους αιχμής, συγκεκριμένα μέσω ανάλυσης ουρανίου-μολύβδου (U-Pb) σε κρυστάλλους ζιρκονίου που εντοπίστηκαν σε στρώματα ηφαιστειακής τέφρας. Το γεγονός ότι η κοινότητα Avalon θάφτηκε και διατηρήθηκε τέλεια κάτω από την τέφρα επιτρέπει στους επιστήμονες να εξετάσουν τη μακροδομή οργανισμών που δεν διέθεταν σκληρά κελύφη ή οστά. Οι οργανισμοί της περιόδου, όπως το Fractofusus, ήταν μαλακοί, έμοιαζαν με φύλλα ή σωλήνες και συνιστούν τα πρώτα πειράματα της φύσης στην πολυκυτταρικότητα.

Εφόσον το Inner Meadow ανήκει καθαρά στην κοινότητα Avalon αλλά η ηλικία του ταυτίζεται με τα νεότερα στρώματα της Λευκής Θάλασσας, εξάγεται το συμπέρασμα ότι αυτές οι δύο ομάδες ζούσαν παράλληλα. Η μία κυριαρχούσε στα σκοτεινά, βαθιά νερά των ωκεανών, ενώ η άλλη είχε αναπτυχθεί στις πιο φωτεινές και ρηχές παράκτιες ζώνες. Το γεγονός αυτό μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα αίτια της κρίσης του Kotlin.

Αν η εξαφάνιση αφορούσε μόνο τα ρηχά νερά, οι επιστήμονες θα μπορούσαν να την αποδώσουν σε τοπικές περιβαλλοντικές διακυμάνσεις, όπως αλλαγές στη στάθμη της θάλασσας ή στην τοπική οξυγόνωση. Ωστόσο, η ταυτόχρονη εξαφάνιση των βαθύβιων ειδών της Avalon αποδεικνύει ότι το συμβάν ήταν παγκόσμιο, πιθανώς συνδεδεμένο με μια μαζική, ωκεάνια ανοξία (ραγδαία πτώση του οξυγόνου σε όλα τα βάθη) ή μια πλανητικής κλίμακας κλιματική απορρύθμιση.

Αυτή η ανακάλυψη έχει βαθιές συνέπειες για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ανθεκτικότητα της ζωής. Οι οργανισμοί της Εδιακρανικής περιόδου δεν διέθεταν την ικανότητα της ενεργής κίνησης μεγάλων αποστάσεων (όπως τα ψάρια ή τα μεταγενέστερα αρθρόποδα), καθιστώντας τους απολύτως ευάλωτους σε ραγδαίες μεταβολές της χημείας των ωκεανών. Το γεγονός ότι ένα τεράστιο ποσοστό της πρώιμης ζωής «έσβησε» ταυτόχρονα, λειτουργεί ως προειδοποίηση για το πόσο γρήγορα μπορούν να καταρρεύσουν σύνθετα παγκόσμια οικοσυστήματα.

Η γεωλογική μελέτη του χώρου Inner Meadow βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Η ανασκαφή πραγματοποιείται με τη χρήση εργαλείων χειρός προκειμένου να μην καταστραφούν οι ευαίσθητες επιφάνειες, αποκαλύπτοντας σταδιακά έναν απολιθωμένο θαλάσσιο πυθμένα έκτασης περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων. Κάθε εκατοστό αυτού του βράχου περιέχει δεδομένα ικανά να εκπαιδεύσουν τα σύγχρονα υπολογιστικά μοντέλα κλιματικής προσομοίωσης, τα οποία πλέον καλούνται να ενσωματώσουν την παράμετρο μιας απότομης, πλανητικής ανοξίας κατά το τέλος του Προκάμβριου.

Ο επιστημονικός κλάδος της γεωλογίας και της παλαιοντολογίας υποστηρίζεται όλο και περισσότερο από προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία, από φασματομετρία μάζας έως αλγόριθμους 3D απεικόνισης. Τα εργαλεία αυτά είναι που επιτρέπουν την εξαγωγή τόσο ακριβών δεδομένων από δείγματα ηφαιστειακής στάχτης ηλικίας εκατομμυρίων ετών, αποδεικνύοντας ότι το παρελθόν της Γης έχει πολλά ακόμη να μας διδάξει για το παρόν.

Με τη ματιά του Techgear

Η διασταύρωση της παλαιοντολογίας με τη σύγχρονη τεχνολογία απεικόνισης και χρονολόγησης αναδεικνύει την αλματώδη πρόοδο των αναλυτικών εργαλείων που διαθέτει η επιστημονική κοινότητα. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία από τεχνολογικής άποψης είναι το επίπεδο ακρίβειας που επιτυγχάνεται πλέον στη γεωχρονολόγηση (περιθώριο σφάλματος μόλις ± 0,60 εκατομμύρια χρόνια σε βάθος 550 εκατομμυρίων ετών). Τέτοια δεδομένα υπερυψηλής ανάλυσης τροφοδοτούν άμεσα τις σύγχρονες βάσεις δεδομένων (AI models & Climate Simulators), βοηθώντας στην ανάπτυξη πιο αξιόπιστων προβλέψεων για την τρέχουσα περιβαλλοντική κρίση.

Μελετώντας το πώς ο πλανήτης αντιδρούσε στο παρελθόν σε ραγδαίες μεταβολές της οξυγόνωσης των ωκεανών, οι υπερυπολογιστές σήμερα μπορούν να δημιουργήσουν ακριβέστερα μοντέλα για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη σύγχρονη βιόσφαιρα. Η κατανόηση της "Κρίσης του Kotlin" δεν είναι απλώς μια ματιά στο μακρινό παρελθόν, αλλά ένα απαραίτητο dataset για την επιβίωση στο μέλλον.