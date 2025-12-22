Η Samsung αποκαλύπτει τη νέα σειρά οικιακών συσκευών AI-Connected Living στη CES 2026

Η Samsung Electronics ανακοίνωσε την επερχόμενη παρουσίασή της στη CES 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6-9 Ιανουαρίου στο Λας Βέγκας. Στη CES, η εταιρεία θα αναδείξει μια σειρά βελτιώσεων στην οικιακή καθημερινότητα που συνδυάζουν την εξατομικευμένη φροντίδα που βασίζεται στην τεχνολογία AI με την ισχυρή απόδοση που υποστηρίζεται από το hardware των συσκευών.

Φέτος, η εταιρεία ενισχύει τη σειρά οικιακών συσκευών Bespoke AI με εξυπνότερη φροντίδα υφασμάτων, διαισθητικό έλεγχο θερμοκρασίας και πιο άνετη εμπειρία καθαρισμού — όλα σχεδιασμένα για να προσαρμόζονται στον τρόπο ζωής των χρηστών μέσω απρόσκοπτης συνέργειας μεταξύ των συσκευών της. Οι καινοτομίες που παρουσιάζονται περιλαμβάνουν το αναβαθμισμένο Bespoke AI AirDresser, το Bespoke AI Laundry Combo, το Bespoke AI WindFree Pro Air Conditioner και τη ναυαρχίδα της σειράς, τη ρομποτική σκούπα Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra.

Ταχύτεροι πλήρεις κύκλοι, βελτιωμένο στέγνωμα και εξυπνότερη φροντίδα με το Bespoke AI Laundry Combo

Μετά την κυκλοφορία του το 2024, το Bespoke AI Laundry Combo 2026 κυκλοφορεί με αναβαθμίσεις που κάνουν τους κύκλους πλύσης-στεγνώματος ακόμη πιο σύντομους και βελτιώνουν την απόδοση στεγνώματος. Ο κύκλος Super Speed αξιοποιεί ένα Speed Spray υψηλής πίεσης που βελτιώνει τη διείσδυση του απορρυπαντικού στο ύφασμα και το ξέβγαλμα για να επιτρέψει γρήγορη και αποδοτική πλύση, ενώ ο πρόσφατα ενσωματωμένος Booster Heat Exchanger προσφέρει βελτιωμένη απόδοση στεγνώματος. Το αναβαθμισμένο combo διαθέτει, επίσης, τη λειτουργία Auto Open Door+, με την οποία ανοίγει αυτόματα την πόρτα, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιεί την εσωτερική κυκλοφορία του αέρα μετά από τον κύκλο πλύσης, για να αποτρέψει την ανάπτυξη δυσάρεστης οσμής στα ρούχα που παραμένουν μέσα στον κάδο.

Επιπλέον, το αναβαθμισμένο AI Wash & Dry+ χρησιμοποιεί πολλαπλούς αισθητήρες για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης για κάθε φορτίο. Ανιχνεύει το βάρος για να καθορίσει τη σωστή ποσότητα νερού και απορρυπαντικού, αναγνωρίζει πέντε τύπους υφασμάτων — συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών υφασμάτων (outdoor) και των denim— και παρακολουθεί τα επίπεδα ρύπων σε πραγματικό χρόνο. Το νέο φίλτρο χνουδιών Wide Lint Filter διαθέτει σχεδιασμό one-touch που διευκολύνει τον καθαρισμό, καθώς και σχεδιασμό διπλού στρώματος και μεγάλη επιφάνεια σύλληψης για την αποτελεσματική συλλογή χνουδιών και σωματιδίων. Φέτος, εκτός από το αρχικό μοντέλο με οθόνη LCD 7", παρουσιάζεται επίσης μια πιο προσιτή παραλλαγή με οθόνη LCD 2,8" και περιστροφικό διακόπτη για να καλύψει τις ποικίλες ανάγκες των πελατών.

Το Bespoke AI AirDresser προσφέρει ενισχυμένη φροντίδα για τις ζάρες και εξυπνότερο στέγνωμα

Τρία χρόνια μετά τον προκάτοχό του, το αναβαθμισμένο Bespoke AI AirDresser της Samsung επιστρέφει με βελτιωμένη απόδοση και μεγαλύτερη άνεση. Διαθέτει τη νέα λειτουργία Auto Wrinkle Care, η οποία αξιοποιεί ένα ενισχυμένο σύστημα Dual AirWash και Dual JetSteam για για να απαλύνει τις ζάρες γρήγορα και αβίαστα τις πολυάσχολες πρωινές ώρες. Επίσης, το Dual JetSteam διατηρεί αποτελεσματικά τη φρεσκάδα των ρούχων εγχέοντας θερμότητα υψηλής θερμοκρασίας βαθιά στο ύφασμα — μειώνοντας το 99,9% ορισμένων ιών και βακτηρίων και το 99% των δυσάρεστων οσμών. Επιπλέον, το μοντέλο διαθέτει έναν έξυπνο κύκλο στεγνώματος που προσαρμόζει τον χρόνο στεγνώματος για να ταιριάζει σε μικρά, μεσαία ή μεγάλα φορτία. Αυτό εξασφαλίζει βέλτιστο στέγνωμα, αποτρέποντας το υπερβολικό ή ανεπαρκές στέγνωμα και προστατεύει την ποιότητα του υφάσματος.

Ένα χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει είναι η συνέργειά του με το Bespoke AI Laundry Combo. Το Auto Cycle Link προτείνει τον κατάλληλο κύκλο στεγνώματος στο Air Dresser μόλις τελειώσει ένας κύκλος πλύσης. Όταν επιλέγονται ορισμένοι κύκλοι σχεδιασμένοι για ειδική φροντίδα — όπως ο κύκλος για πουκάμισα, Blouse Cycle — στο Combo, η ίδια επιλογή μπαίνει αυτόματα σε αναμονή στο AirDresser για να εκτελεστεί αμέσως μετά, δημιουργώντας μια συνεχή ροή φροντίδας για τα ρούχα. Ο ανανεωμένος σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης μια κομψή πόρτα One Body Door και μια οθόνη LCD 2,8" για βελτιωμένη χρηστικότητα.

Το Bespoke AI WindFree Pro Air Conditioner παρέχει εξατομικευμένες λειτουργίες ροής αέρα με πολλαπλά πτερύγια

Το νέο κλιματιστικό WindFree Air Conditioner ενσωματώνει την τεχνολογία ΑΙ και τη λειτουργία Motion Wind για να αντιμετωπίσει το βασικό χαρακτηριστικό που επηρεάζει τις αποφάσεις αγοράς των πελατών, που είναι οι λειτουργίες ροής του αέρα. Ο αριθμός των πτερυγίων έχει αυξηθεί από μία σε τρεις, επιτρέποντας τη ροή του αέρα να κατευθύνεται σε πολλαπλές κατευθύνσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα πτερύγια Triple Motion Wings δημιουργούν επτά εξατομικευμένες λειτουργίες αέρα — συμπεριλαμβανομένων των Max Wind, που παρέχει άμεση ψύξη 15% ταχύτερα, Surround Wind, που διαχέει ομοιόμορφα τη ροή του αέρα, Long Reach Wind, που στέλνει ψυχρό αέρα δύο φορές πιο μακριά, και Down Wind, που οδηγεί γρήγορα τον ζεστό αέρα προς τα κάτω για ταχύτερη παροχή ψυχρού αέρα. Με τις λειτουργίες AI Direct και Indirect Wind που βασίζονται σε ραντάρ, το σύστημα ανιχνεύει την παρουσία του χρήστη και κατευθύνει ή εκτρέπει αυτόματα τη ροή του αέρα για να μεγιστοποιήσει την άνεση.

Επιπλέον, το μοντέλο περιλαμβάνει τη λειτουργία AI Fast & Comfort Cooling, που αναλύει τη θερμοκρασία, την υγρασία και το μέγεθος του δωματίου για να ενεργοποιήσει αυτόματα τη βελτιστοποιημένη λειτουργία ψύξης. Βάσει των μοτίβων χρήσης, προσφέρει τη λειτουργία Fast Cooling, την άνεση της λειτουργίας WindFree και την άνεση της λειτουργίας Dry Comfort χωρίς την αίσθηση ψύχους. Επιπλέον, το AI Energy Mode παρακολουθεί τόσο τη συμπεριφορά χρήσης όσο και τις εξωτερικές συνθήκες για να ελαχιστοποιήσει τις διακυμάνσεις του συμπιεστή, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έως και 30%.

Η σκούπα Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra ενσωματώνει αναγνώριση αντικειμένων και υγρών για εξυπνότερη πλοήγηση στο δάπεδο

Η νέα ρομποτική σκούπα Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra έρχεται με προηγμένες τεχνολογίες αναγνώρισης, σχεδιασμένες να μειώνουν την ανθρώπινη παρέμβαση και να απλοποιούν τον καθαρισμό όσο ποτέ άλλοτε. Με την ισχύ του επεξεργαστή Qualcomm Dragonwing™, η σκούπα προσφέρει τη λειτουργία AI Object Recognition, βασισμένη σε deep learning για να ανιχνεύει καλύτερα ανθρώπους, γάτες και σκύλους, καθώς και δυσδιάκριτα εμπόδια όπως καλώδια ή χαλιά. Αυτό το μοντέλο υποστηρίζει επίσης τη λειτουργία AI Liquid Recognition, επιτρέποντάς του να ανιχνεύει διαρροές υγρών και να καθορίζει αν θα τις καθαρίσει ή θα τις αποφύγει βάσει της προκαθορισμένης προτίμησης του χρήστη. Επιπλέον, η αναβαθμισμένη τεχνολογία Easy Pass Wheel ανυψώνει το σώμα και χαμηλώνει τους τροχούς για να σκαρφαλώνει σε κατώφλια ύψους έως και 6,1 εκατοστών.