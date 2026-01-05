Η Samsung αποκαλύπτει την πρώτη microRGB τηλεόραση 130 ιντσών

Στο πλαίσιο του CES 2026 στο Λας Βέγκας, η Samsung Electronics προχώρησε σε μια κίνηση που επανακαθορίζει τα δεδομένα στην κατηγορία των υπερ-πολυτελών οθονών. Ο κορεατικός κολοσσός παρουσίασε την πρώτη στον κόσμο τηλεόραση Micro-RGB 130 ιντσών (μοντέλο R95H), μια συσκευή που φιλοδοξεί να μετατρέψει το σαλόνι σε αίθουσα τέχνης και κινηματογράφου ταυτόχρονα. Με το νέο αυτό μοντέλο, η εταιρεία δεν αυξάνει απλώς τις διαστάσεις, αλλά εισάγει μια νέα αρχιτεκτονική απεικόνισης και σχεδιασμού, παντρεύοντας την τεχνητή νοημοσύνη με την αισθητική «Timeless Frame».

Η επόμενη γενιά της εικόνας: Micro-RGB

Η καρδιά της νέας R95H χτυπά στους ρυθμούς της τεχνολογίας Micro-RGB. Αν και η αγορά έχει γνωρίσει τις δυνατότητες των Micro-LED, η Samsung ανεβάζει τον πήχη με την ενσωμάτωση του «Micro RGB AI Engine Pro». Πρόκειται για έναν επεξεργαστή που αξιοποιεί προηγμένους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για να διαχειριστεί τη φωτεινότητα και την αντίθεση σε επίπεδο pixel.

Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ανακοινώθηκαν, η τηλεόραση επιτυγχάνει το απόλυτο: 100% κάλυψη του χρωματικού φάσματος BT.2020. Η πιστοποίηση από τον οργανισμό VDE (Verband der Elektrotechnik) έρχεται να επιβεβαιώσει πως η χρωματική ακρίβεια της R95H αγγίζει τα όρια του ρεαλισμού. Η τεχνολογία «Micro RGB Precision Color 100» υπόσχεται ότι οι αποχρώσεις που βλέπει ο θεατής στην οθόνη είναι πανομοιότυπες με αυτές της φυσικής πραγματικότητας, εξαλείφοντας τις αλλοιώσεις που συχνά παρατηρούνται σε συμβατικά πάνελ υψηλής φωτεινότητας.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας Glare Free ελαχιστοποιεί τις αντανακλάσεις, επιτρέποντας στην οθόνη να διατηρεί την ευκρίνεια και το βάθος του μαύρου ακόμα και σε χώρους με έντονο φυσικό ή τεχνητό φωτισμό.

Σχεδιασμός: Η επιστροφή του «Timeless Frame»

Πέρα από τις επιδόσεις, η Samsung δίνει έμφαση στην αισθητική υπόσταση της συσκευής. Ο Hun Lee, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του τμήματος Visual Display, δήλωσε πως η εταιρεία αναβιώνει το πνεύμα της σχεδιαστικής φιλοσοφίας που είχε εισαχθεί πριν από μια δεκαετία. Το νέο μοντέλο υιοθετεί το «Timeless Frame», μια σύγχρονη εξέλιξη του σχεδιασμού που πρωτοείδαμε το 2013.

Η ιδέα είναι απλή αλλά επιδραστική: η τηλεόραση δεν πρέπει να μοιάζει με μια τεράστια μαύρη συσκευή, αλλά με ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο. Το πλαίσιο της R95H έχει σχεδιαστεί ώστε να θυμίζει μεγάλο παράθυρο, με την οθόνη να φαίνεται πως «αιωρείται» μέσα σε αυτό. Αυτή η προσέγγιση μετατρέπει την τηλεόραση σε κεντρικό εικαστικό κομμάτι του χώρου, καταργώντας τα όρια μεταξύ τεχνολογίας και διακόσμησης.

Ο ήχος ως μέρος της εικόνας

Σε μια οθόνη 130 ιντσών, η εμπειρία θέασης θα ήταν ελλιπής χωρίς τον ανάλογο ήχο. Η Samsung ενσωμάτωσε το ηχητικό σύστημα απευθείας στο πλαίσιο της συσκευής, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Eclipsa Audio. Η διάταξη των ηχείων έχει μελετηθεί προσεκτικά ώστε ο ήχος να είναι ισορροπημένος με το μέγεθος της εικόνας, δημιουργώντας την αίσθηση ότι ο διάλογος και τα εφέ προέρχονται απευθείας από τη δράση και όχι από κάποιο εξωτερικό ηχείο.

Τεχνητή Νοημοσύνη και συνδεσιμότητα

Η R95H δεν είναι απλώς μια οθόνη προβολής, αλλά ένας κόμβος πληροφοριών και ψυχαγωγίας. Υποστηρίζει το πρότυπο HDR10+ ADVANCED, μια πρωτιά για τη βιομηχανία στα μοντέλα του 2026, ενώ το λογισμικό της ενισχύεται από το Vision AI Companion.

Η Samsung προχωρά σε στρατηγικές συνεργασίες, ενσωματώνοντας εργαλεία όπως το Microsoft Copilot και το Perplexity απευθείας στο λειτουργικό της τηλεόρασης. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν σύνθετες αναζητήσεις, να λαμβάνουν προτάσεις περιεχομένου μέσω συνομιλίας και να χρησιμοποιούν εφαρμογές όπως το «Live Translate» για ζωντανή μετάφραση ή το «Generative Wallpaper» για τη δημιουργία μοναδικών φόντων. Ειδική μνεία γίνεται στο «AI Football Mode Pro», το οποίο προσαρμόζει την εικόνα και τον ήχο ειδικά για αθλητικές μεταδόσεις, και στο «AI Sound Controller Pro» που βελτιστοποιεί την ακουστική εμπειρία ανάλογα με το περιεχόμενο.

Το μέλλον της Premium αγοράς

Η παρουσίαση της R95H στη CES 2026 επιβεβαιώνει την πρόθεση της Samsung να κυριαρχήσει στην κατηγορία των ultra-premium τηλεοράσεων. Με τον ανταγωνισμό να εντείνεται, η επιλογή της εταιρείας να επενδύσει τόσο στην ποιότητα της τεχνολογίας Micro-RGB όσο και στον ιδιαίτερο σχεδιασμό, δείχνει πως το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η ανάλυση, αλλά η συνολική εμπειρία και η ενσωμάτωση της συσκευής στον χώρο διαβίωσης.

Οι επισκέπτες της έκθεσης στο Λας Βέγκας θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το επιβλητικό αυτό μοντέλο στο Exhibition Zone της Samsung, παίρνοντας μια γεύση από το μέλλον της οικιακής ψυχαγωγίας.