Η Samsung διακρίνεται στα Βραβεία Καινοτομίας IFA 2025

Η Samsung Electronics Co. Ltd. ανακοίνωσε ότι τα πιο πρόσφατα προϊόντα και οι υπηρεσίες της απέσπασαν κορυφαίες διακρίσεις στα Βραβεία Καινοτομίας IFA 2025, συμπεριλαμβανομένων εννέα διακρίσεων «Best of Innovation» και 18 διακρίσεων «Honoree» σε πολλές κατηγορίες. Τα συγκεκριμένα έρχονται πριν από την IFA 2025, τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση προϊόντων τεχνολογίας στην Ευρώπη, που πραγματοποιείται στο Βερολίνο της Γερμανίας, από τις 5 έως τις 9 Σεπτεμβρίου.

Τα Βραβεία Καινοτομίας της IFA είναι ένα νέο παγκόσμιο πρόγραμμα που κάνει το ντεμπούτο του στη φετινή έκθεση, με στόχο να αναδείξει καινοτόμα προϊόντα με εξαιρετικό σχεδιασμό και αντίκτυπο στην αγορά. Με διοργάνωση από την IFA Berlin, τα βραβεία σηματοδοτούν ένα νέο κεφάλαιο στην εκατονταετή ιστορία της έκθεσης ως κορυφαία «σκηνή» για τα ηλεκτρονικά είδη και τις οικιακές συσκευές. Εκτός από τα ίδια τα βραβεία, οι νικητές αποκτούν και δικαιώματα αδειοδότησης, προβολή στα μέσα ενημέρωσης και αποκλειστικές ευκαιρίες σε μελλοντικές εκθέσεις της IFA.

Οι κορυφαίοι νικητές των βραβείων «Best of Innovation IFA 2025»

Το Bespoke AI Laundry Combo κερδίζει το Βραβείο «Best in Design» για τον κομψό του σχεδιασμό

Το Bespoke AI Laundry Combo προσφέρει την ευκολία πλύσης και στεγνώματος σε έναν κύκλο, ενώ διαθέτει κομψό σχεδιασμό και οθόνη αφής 7 ιντσών που βελτιώνει τη χρηστικότητά του.

Το Movingstyle επαναπροσδιορίζει την έννοια των φορητών οθονών

Το Movingstyle, μία φορητή, έξυπνη οθόνη που συνδυάζει τον σχεδιασμό με τη λειτουργικότητα, διακρίθηκε στις κατηγορίες «Best in Home Entertainment» και «Best in Design».

Εμπνευσμένο από το «σώμα» μίας τσάντας, η ενσωματωμένη λαβή αποτελεί τόσο ένα ιδιαίτερο στοιχείο σχεδιασμού όσο και ένα πρακτικό εργαλείο. Οι χρήστες μπορούν να μεταφέρουν την QHD οθόνη 27 ιντσών όπως ένα προσωπικό αντικείμενο, ενώ με τη βάση με μαλακούς τροχούς μπορούν να τη μετακινήσουν εύκολα ανάμεσα στα δωμάτια του σπιτιού.

Ο Premier5 προσφέρει μία καινοτόμα εμπειρία στην οικιακή προβολή

Ως ο πιο μικρός προβολέας της Samsung με τριπλό λέιζερ για προβολές από μικρή απόσταση, ο Premier5 αναγνωρίστηκε ως «Best in Home Entertainment» και «Best Tech Innovation». Παρότι πολύ μικρότερος από τους κλασικούς προτζέκτορες, ο Premier5 μπορεί να προβάλλει έως 100 ίντσες από μόλις 43,3 εκατοστά (ή 80 ίντσες από τα 32,7 εκατοστά και 60 ίντσες από τα 22,2 εκατοστά), επιτρέποντας μεγάλες προβολές ακόμα και σε μικρούς χώρους.

Το πιο εντυπωσιακό του χαρακτηριστικό είναι το Touch Interaction (Διάδραση Αφής), που επιτρέπει τον διαισθητικό έλεγχο περιεχομένου, παιχνιδιών, εφαρμογών και προπονήσεων, μέσω του ενσωματωμένου IR λέιζερ και της κάμερας.

Το Freestyle+ συνδυάζει την έξυπνη τεχνολογία με τη φορητότητα

Το Freestyle+ είναι ο πρώτος φορητός, έξυπνος προβολέας της Samsung στον κόσμο, που ενσωματώνει τόσο την τεχνητή νοημοσύνη όσο και το Generative AI, γεγονός που του χάρισε τη διάκριση «Best in Home Entertainment». Είναι εξοπλισμένο με τον επεξεργαστή AI Q - που έχει δημιουργήσει η ίδια η Samsung – και αποτελεί το πρώτο AI chipset, το οποίο περιλαμβάνει επτά λειτουργίες που συνεργάζονται για να ισιώνουν την προβολή, να διατηρούν την ευκρίνεια της εικόνας, να αποφεύγουν τα εμπόδια, να προσαρμόζουν τα όρια της οθόνης, να ρυθμίζουν τα χρώματα ανάλογα με τον τόνο του τοίχου, να ενισχύουν την ορατότητα σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού και να μειώνουν το φως, όταν κάποιος περνά μπροστά από την ακτίνα προβολής.

Το ενσωματωμένο Generative AI του Freestyle+ επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν τα δικά τους περιβάλλοντα, απευθείας από τον προβολέα, ενώ το AI Q-Symphony ανιχνεύει τη θέση της συσκευής και συγχρονίζει αυτόματα τον ήχο με ηχεία ή soundbars της Samsung, προσφέροντας καθηλωτικό, surround ήχο.

Το Galaxy Tab S11 Ultra επιτρέπει τη δημιουργία περιεχομένου και το gaming όπως ποτέ άλλοτε

Το Galaxy Tab S11 Ultra έλαβε διακρίσεις στις κατηγορίες «Best in Content Creation» και «Best in Computing & Gaming», χάρη στη σειρά εργαλείων του Galaxy Tab S11 Ultra, που προσφέρουν απρόσκοπτη παραγωγικότητα, δημιουργικότητα και καθηλωτικές εμπειρίες gaming.

Με το ανασχεδιασμένο SPen, το δυναμικό Samsung DeX και το προηγμένο Galaxy AI, οι χρήστες μπορούν να περάσουν σε ένα νέο επίπεδο δημιουργικότητας, ενώ η Dynamic AMOLED 2x 14.6 ιντσών οθόνη με ρυθμό ανανέωσης 120Hz προσφέρει μια αδιάκοπη και καθηλωτική εμπειρία gaming.

Το Galaxy Z Fold7 συνδυάζει τον εξαιρετικό σχεδιασμό με τη λειτουργικότητα επόμενου επιπέδου για μια Ultra έξυπνη εμπειρία

Το Galaxy Z Fold7 αναγνωρίστηκε στην κατηγορία «Best in Communications & Connectivity», συνδυάζοντας τον καλύτερο σχεδιασμό των Galaxy, τις λειτουργίες κάμερας και την AI καινοτομία στη λεπτότερη και ελαφρύτερη συσκευή της σειράς Galaxy Z Fold, μέχρι σήμερα.

Οι κυριότερες «Honoree» διακρίσεις της IFA 2025