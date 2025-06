Η Samsung επιβεβαιώνει ότι θα δούμε και Ultra έκδοση του Galaxy Z Fold7

Η Samsung ετοιμάζεται να αποκαλύψει τη νέα γενιά premium αναδιπλούμενων συσκευών της, με τα φώτα της δημοσιότητας να στρέφονται στα Galaxy Z Fold7 και Galaxy Z Flip7. Οι προσδοκίες ανεβαίνουν σταδιακά, καθώς πρόσφατες διαρροές πιστοποιήσεων φανερώνουν ότι ενδέχεται να παρουσιαστεί και ένα πιο προσιτό μοντέλο, το Galaxy Z Flip7 FE, το οποίο πιθανόν θα ανταγωνιστεί το βασικό μοντέλο του Moto Razr 2025.

Την ώρα οι φήμες γύρω από τα τρία μοντέλα πολλαπλασιάζονται, η ίδια η Samsung πυροδοτεί το ενδιαφέρον με μια επίσημη ανακοίνωση, προσπαθώντας να ενισχύσει την προσμονή του κοινού. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, προκαλεί το γεγονός ότι η εταιρεία δίνει μεγάλη έμφαση στο brand “Ultra”, το οποίο παραδοσιακά χρησιμοποιεί για τις ναυαρχίδες της σειράς Galaxy S. Αυτό γεννά ερωτήματα για το ενδεχόμενο να κυκλοφορήσει μια ακόμη πιο εξελιγμένη εκδοχή του foldable, ενδεχομένως με την ονομασία Galaxy Z Fold7 Ultra. Προς το παρόν, όμως, η εταιρεία δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα σχετικό.

Η ανακοίνωση, με τίτλο "Meet the Next Chapter of Ultra", ξεκινά με την παραδοχή ότι η Samsung έχει ακούσει τις επιθυμίες των καταναλωτών, οι οποίοι ζητούν μεγαλύτερες οθόνες, βελτιωμένες κάμερες και νέους τρόπους σύνδεσης και δημιουργίας. Η εταιρεία υπόσχεται ότι η επόμενη φάση του Galaxy οικοσυστήματος θα προσφέρει μία εμπειρία που συνδυάζει την τεχνολογική υπεροχή με τον σχεδιαστικό δυναμισμό, αναβαθμίζοντας τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις των χρηστών.

Στην ανακοίνωση περιλαμβάνεται και ένα GIF, το οποίο απεικονίζει πιθανότατα το Galaxy Z Fold7 — ή ίσως και την πιο ισχυρή εκδοχή του, αν υπάρξει τελικά μοντέλο Ultra. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, η νέα συσκευή θα είναι ψηλότερη και φαρδύτερη από την προηγούμενη γενιά, λόγω μεγαλύτερης εσωτερικής οθόνης. Επίσης, αναμένεται να ενσωματώνει πλάτη από τιτάνιο, κάτι που θα μειώσει το βάρος, θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα και θα συμβάλει σε λεπτότερο προφίλ.

Παράλληλα, η Samsung δίνει έμφαση και στις AI δυνατότητες που θα συνοδεύουν τις νέες συσκευές. Η ανακοίνωση κάνει αναφορά σε έξυπνες φωνητικές εντολές για εύκολη αναζήτηση εστιατορίων ή καταστημάτων, αλλά και σε προηγμένες λειτουργίες καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, που στοχεύουν να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα του χρήστη.

Η εταιρεία δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή την ημερομηνία επίσημης παρουσίασης.

