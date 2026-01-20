Η «σιωπηλή» αλλαγή της Google στο Android που θα βλέπετε καθημερινά

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, η Google ξεκίνησε τη διάθεση ενός ανασχεδιασμένου περιβάλλοντος χρήστη (UI) για τη φωνητική αναζήτηση, το οποίο στοχεύει σε μια πιο καθαρή, μοντέρνα και λειτουργική εμφάνιση. Αν και η μετάβαση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης με το Gemini βρίσκεται στο επίκεντρο, η κλασική αναζήτηση παραμένει σταθερή αξία για εκατομμύρια χρήστες, και η εταιρεία φροντίζει να την διατηρεί φρέσκια και εναρμονισμένη με τα σύγχρονα σχεδιαστικά πρότυπα.

Η νέα εμφάνιση: Τι αλλάζει οπτικά

Τα τελευταία χρόνια η φωνητική αναζήτηση στο Android συνοδευόταν από ένα χαρακτηριστικό γραφικό που πολλοί χρήστες έβρισκαν τουλάχιστον... ιδιαίτερο: ένα «άυλο» πρόσωπο που κινούσε το στόμα του συγχρονισμένα με την ομιλία της Google. Ενώ υπήρχαν φήμες ότι με την έλευση του Gemini αυτό το γραφικό θα αποτελούσε παρελθόν, φαίνεται πως η Google δεν είναι ακόμα έτοιμη να το αποχαιρετήσει εντελώς.

Στο νέο UI, το οποίο εντοπίστηκε στην έκδοση 17.1 (stable) και 17.2 (beta) της εφαρμογής Google, η δομή της σελίδας αλλάζει σημαντικά. Στην κορυφή της οθόνης δεσπόζει πλέον το λογότυπο της Google, κεντραρισμένο, προσδίδοντας μια πιο επίσημη και τακτοποιημένη αίσθηση. Στα αριστερά του λογότυπου υπάρχει το κουμπί επιστροφής, ενώ στα δεξιά βρίσκουμε το χαρακτηριστικό εικονίδιο με τις τρεις τελείες, το οποίο ανοίγει τον δρόμο για τις ρυθμίσεις.

Όταν ο χρήστης πατήσει το μικρόφωνο για να δώσει μια εντολή, το γνωστό «άυλο πρόσωπο» εμφανίζεται ξανά, συνοδευόμενο από την ένδειξη "Listening" και ένα τόξο τεσσάρων χρωμάτων – τα κλασικά χρώματα της Google – που υποδηλώνει την ενεργή λειτουργία του μικροφώνου. Η αισθητική έχει γίνει πιο minimal, ενώ ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στο Dark Mode, το οποίο εμφανίζεται πιο ραφιναρισμένο και ξεκούραστο στο μάτι.

Έμφαση στη μουσική και τη λειτουργικότητα

Μια από τις πιο καλοδεχούμενες αλλαγές αφορά τη λειτουργία αναγνώρισης μουσικής. Κάτω ακριβώς από το γραφικό της ακρόασης, η Google έχει τοποθετήσει ένα νέο, μεγαλύτερο κουμπί σε σχήμα χαπιού με την ένδειξη "Search a song". Αυτό το κουμπί είναι πλέον πολύ πιο ευδιάκριτο και εύκολο στο πάτημα, προσκαλώντας τον χρήστη να ανακαλύψει ποιο τραγούδι παίζει στο περιβάλλον του ή ακόμη και να το τραγουδήσει ή να το σφυρίξει (Play, Sing, Hum). Στο επάνω δεξί μέρος αυτής της οθόνης, υπάρχει πλέον και μια συντόμευση για το ιστορικό αναζήτησης τραγουδιών, μια μικρή αλλά εξαιρετικά χρήσιμη προσθήκη για τους μουσικόφιλους.

Περισσότερος έλεγχος στα χέρια του χρήστη

Το νέο μενού ρυθμίσεων (μέσω των τριών τελειών) δίνει άμεση πρόσβαση σε επιλογές που παλαιότερα ίσως ήταν πιο θαμμένες. Οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν τα "Spoken results" ώστε η Google να διαβάζει φωναχτά τις απαντήσεις, μια λειτουργία απαραίτητη για hands-free χρήση ή για άτομα με προβλήματα όρασης.

Επιπλέον, η εξατομίκευση περνάει σε άλλο επίπεδο, καθώς δίνεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικές φωνές – Cosmo, Neso, Terra και Cassini – επιτρέποντας στον χρήστη να διαλέξει τη χροιά που του ταιριάζει καλύτερα. Φυσικά, υπάρχει και η δυνατότητα αλλαγής της κύριας γλώσσας ομιλίας, με την Google να υποστηρίζει μια ευρεία γκάμα επιλογών.

Διαθεσιμότητα και το μέλλον του Google App

Η αναβάθμιση αυτή φαίνεται να γίνεται σταδιακά (server-side rollout), όπως συνηθίζει η Google. Εντοπίστηκε αρχικά σε συσκευές Pixel (όπως το Pixel 6 Pro) που τρέχουν τις νεότερες εκδόσεις του Android, αλλά αναμένεται να επεκταθεί γρήγορα και σε άλλους κατασκευαστές.