Η SpaceX σχεδιάζει αυτόνομο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μέσω του Starlink

Σύνοψη

Η SpaceX προετοιμάζει την είσοδό της στην αγορά κινητής τηλεφωνίας ως αυτόνομος πάροχος, παρακάμπτοντας τους παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς ομίλους.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την πιθανή ανάπτυξη ενός ιδιόκτητου επίγειου δικτύου στις ΗΠΑ, το οποίο θα λειτουργεί συνδυαστικά με τον δορυφορικό αστερισμό του Starlink.

Η εταιρεία έχει ήδη επενδύσει 19,6 δισεκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση ασύρματου φάσματος από την EchoStar, κίνηση που εγκρίθηκε από την FCC τον Μάιο του 2026.

Στόχος είναι ο απευθείας ανταγωνισμός με μεγάλους παίκτες όπως οι Verizon, AT&T και T-Mobile.

Η αλλαγή στρατηγικής επιβεβαιώθηκε από την πρόεδρο της εταιρείας, Gwynne Shotwell, κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων σε επενδυτές.

Η SpaceX σχεδιάζει να λανσάρει δικό της δίκτυο κινητής τηλεφωνίας υπό το brand του Starlink για τους καταναλωτές των ΗΠΑ, ανταγωνιζόμενη απευθείας παρόχους όπως οι Verizon, AT&T και T-Mobile. Η πρόεδρος Gwynne Shotwell επιβεβαίωσε την πιθανότητα ανάπτυξης επίγειου δικτύου μετά την τελική έγκριση εξαγοράς ραδιοφάσματος αξίας 19,6 δισ. δολαρίων από την EchoStar.

Η λειτουργία του Starlink μέχρι σήμερα βασιζόταν αποκλειστικά στην παροχή δορυφορικού internet, απαιτώντας τον ειδικό εξοπλισμό (δορυφορικό πιάτο και router) στο χώρο του πελάτη. Η υπηρεσία "Direct-to-Cell", η οποία ξεκίνησε ως πιλοτικό πρόγραμμα, προέβλεπε συνεργασίες χονδρικής με παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Μέσω αυτών των συνεργασιών, οι δορυφόροι του Starlink λειτουργούν ουσιαστικά ως "κεραίες κινητής στο διάστημα", καλύπτοντας λευκές ζώνες (νεκρά σημεία) σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η νέα στρατηγική αλλάζει τα δεδομένα, καθώς αντί να λειτουργεί απλώς ως πάροχος υποδομής για εταιρείες όπως η T-Mobile, η SpaceX σκοπεύει να αναλάβει την πλήρη διαχείριση του πελατολογίου, από την τιμολόγηση και τα συμβόλαια μέχρι την τεχνική υποστήριξη.

Τα οικονομικά δεδομένα και η ανάγκη για νέα έσοδα

Η κίνηση αυτή συμπίπτει χρονικά με την Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) της εταιρείας. Οι πιέσεις των επενδυτών για σταθερή κερδοφορία και εξεύρεση νέων πηγών εσόδων είναι έντονες. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα οικονομικά στοιχεία, το Starlink αποτελεί τη βασική πηγή ρευστότητας της SpaceX.

Συνδρομητές: Πάνω από 10,3 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες παγκοσμίως (Μάρτιος 2026).

Πάνω από 10,3 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες παγκοσμίως (Μάρτιος 2026). Έσοδα 2025: 18,67 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και η SpaceX κατέγραψε συνολικές καθαρές ζημίες 4,9 δισ. δολαρίων.

18,67 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και η SpaceX κατέγραψε συνολικές καθαρές ζημίες 4,9 δισ. δολαρίων. Απόδοση 1ου Τριμήνου 2026: Έσοδα 4,69 δισεκατομμυρίων δολαρίων με εντυπωσιακό περιθώριο EBITDA 63%.

Παρά τα ισχυρά νούμερα, το κόστος ανάπτυξης του δικτύου Starlink, σε συνδυασμό με τις φιλόδοξες αποστολές του Starship, απαιτεί συνεχή ροή κεφαλαίων. Η λιανική αγορά της κινητής τηλεφωνίας προσφέρει σημαντικά υψηλότερα περιθώρια κέρδους σε σύγκριση με τις συμφωνίες χονδρικής πώλησης υπηρεσιών B2B.

Το ασύρματο φάσμα της EchoStar: Το τεχνικό θεμέλιο

Η φημολογία για τη δημιουργία δικτύου από την SpaceX είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν η εταιρεία προχώρησε σε καταρχήν συμφωνία ύψους 17 δισ. δολαρίων για την εξαγορά αδειών ασύρματου φάσματος από την EchoStar. Η συμφωνία επεκτάθηκε τον Νοέμβριο, προσθέτοντας άλλα 2,6 δισ. δολάρια, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 19,6 δισ. δολάρια. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ ενέκρινε τη μεταβίβαση τον Μάιο του 2026.

Το συγκεκριμένο φάσμα περιλαμβάνει συχνότητες AWS-4, H-Block και AWS-3 που είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για δορυφορικές όσο και για επίγειες τηλεπικοινωνίες. Η κατοχή τους επιτρέπει στη SpaceX να εκπέμπει σήμα απευθείας σε εμπορικά διαθέσιμα smartphones, χωρίς την ανάγκη προσθήκης ειδικών κεραιών στις συσκευές των χρηστών.

Η υφιστάμενη σχέση με την T-Mobile

Η μετάβαση σε καθεστώς άμεσου ανταγωνιστή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τις τρέχουσες συνεργασίες. Μέχρι σήμερα, η T-Mobile έχει την αποκλειστικότητα των δορυφορικών υπηρεσιών Direct-to-Cell της SpaceX στις ΗΠΑ. Η υπηρεσία δοκιμάστηκε εκτενώς στις αρχές του 2025, αρχικά υποστηρίζοντας μόνο γραπτά μηνύματα (SMS).

Στη συνέχεια, επεκτάθηκε για να υποστηρίζει περιορισμένη μεταφορά δεδομένων, κυρίως για συγκεκριμένες εφαρμογές που απαιτούν χαμηλό εύρος ζώνης, όπως το WhatsApp, το Google Maps, το AccuWeather και το AllTrails. Η αρχική συμφωνία αφορούσε την κάλυψη εκτός δικτύου, ωστόσο η ανάπτυξη ιδιόκτητου επίγειου δικτύου από το Starlink μετατρέπει αυτόματα την T-Mobile από συνεργάτη σε άμεσο ανταγωνιστή.

Οι προκλήσεις της ανάπτυξης ενός επίγειου δικτύου

Η κατασκευή ενός εθνικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ από το μηδέν δεν αποτελεί απλή διαδικασία. Η εταιρεία αναλύσεων New Street Research καταγράφει τις σημαντικές δυσκολίες του εγχειρήματος.

Ενώ η SpaceX διαθέτει το τεχνολογικό πλεονέκτημα στο Διάστημα, υστερεί σημαντικά σε υποδομές εδάφους σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τρεις μεγάλοι πάροχοι των ΗΠΑ διαθέτουν συνολικά περίπου 1.020MHz φάσματος, τη στιγμή που η SpaceX έχει στην κατοχή της μόλις 65MHz.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της New Street Research:

Υπάρχει μόλις 10-20% πιθανότητα η SpaceX να κατασκευάσει ένα πλήρες δίκτυο από το μηδέν.

Υπάρχει 60% πιθανότητα να λειτουργήσει ως Εικονικός Πάροχος Κινητής Τηλεφωνίας (MVNO), αξιοποιώντας την υποδομή τρίτων για το επίγειο κομμάτι, ενοικιάζοντας χωρητικότητα από κάποιον υπάρχοντα πάροχο.

Εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο άμεσης εξαγοράς μιας εταιρείας τηλεπικοινωνιών εάν οι διαπραγματεύσεις ως MVNO αποτύχουν.

Τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια αγορά

Εφόσον το μοντέλο της SpaceX αποδειχθεί βιώσιμο στις ΗΠΑ, η γεωγραφική επέκταση αποτελεί το φυσικό επόμενο βήμα, δεδομένης της παγκόσμιας κάλυψης του αστερισμού Starlink.

Στην ελληνική αγορά, το Starlink δραστηριοποιείται ήδη με επιτυχία στον τομέα της σταθερής παροχής internet. Οι τιμές του εξοπλισμού και της μηνιαίας συνδρομής έχουν προσαρμοστεί σταδιακά σε ανταγωνιστικά επίπεδα σε σχέση με την αγορά. Μια πιθανή είσοδος του Starlink στην κινητή τηλεφωνία στην Ευρώπη θα δημιουργούσε ισχυρές πιέσεις στους τοπικούς παρόχους (Cosmote, Vodafone, Nova).

Οι ελληνικοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι αντιμετωπίζουν παραδοσιακά προκλήσεις με την κάλυψη κινητής σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές, αλλά και στη νησιωτική χώρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της υπερφόρτωσης των δικτύων από την τουριστική κίνηση. Ένα δίκτυο που θα εγγυάται αδιάλειπτη κάλυψη οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια, ενσωματωμένο απευθείας στο smartphone του εκάστοτε συνδρομητή χωρίς επιπλέον εξοπλισμό, αποτελεί μια πρόταση με τεράστια εμπορική δυναμική.

Για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, βέβαια, η SpaceX θα χρειαζόταν την αντίστοιχη αδειοδότηση ραδιοσυχνοτήτων από την ΕΕΤΤ, ή να προχωρήσει σε συμφωνία χονδρικής τύπου MVNO με έναν από τους υφιστάμενους παρόχους, κάτι που προς το παρόν δεν έχει μπει στο τραπέζι των συζητήσεων.