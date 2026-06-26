Half-Life 2: Παίξε δωρεάν το θρυλικό game μέσα από τον web browser!

Το Half-Life 3 παραμένει ένα απατηλό όνειρο, ωστόσο, η τεχνολογική κληρονομιά του Half-Life 2 διατηρείται ακέραιη χάρη στις καινοτόμες παρεμβάσεις της προγραμματιστικής κοινότητας.

Ένας μαθητής λυκείου, ο οποίος δραστηριοποιείται υπό το ψευδώνυμο "slqnt", ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μεταφορά του κορυφαίου first-person shooter της Valve αποκλειστικά στο περιβάλλον των web browsers. Το project απαίτησε ακριβώς τρεις μήνες εντατικής ανάπτυξης, μετατρέποντας τον ιστορικό τίτλο σε ένα πλήρως λειτουργικό και δωρεάν προσβάσιμο παιχνίδι, εξαλείφοντας πλήρως την ανάγκη χρήσης εξωτερικών πλατφορμών διανομής.

Για να παίξετε το Half-Life 2 απευθείας στον browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του developer slqnt, η οποία αποθηκεύει προσωρινά τα απαραίτητα assets στη μνήμη της συσκευής σας. Επιλέγοντας New Game, ο τίτλος φορτώνει άμεσα με ελάχιστες καθυστερήσεις, επιτυγχάνοντας υψηλά καρέ (fps) με ελάχιστα, ανεπαίσθητα γραφικά σφάλματα κατά τη διάρκεια του gameplay.

Η εκτέλεση της μηχανής γραφικών Source της Valve μέσα σε έναν web browser υπογραμμίζει τις τεράστιες δυνατότητες των σύγχρονων web APIs, όπως το WebGL και το WebAssembly. Η συγκεκριμένη υλοποίηση καταφέρνει να παρακάμψει τους παραδοσιακούς περιορισμούς κατανομής μνήμης των browsers διότι κατεβάζει τον πυρήνα του κώδικα και τα βασικά textures απευθείας στη RAM και στη συνέχεια αξιοποιεί την τοπική ισχύ της κάρτας γραφικών του συστήματος για να αποδώσει το City 17. Η επιτυχία του slqnt οφείλεται στον αποτελεσματικό διαχωρισμό των κλήσεων προς τη GPU, μειώνοντας το υπολογιστικό φορτίο στον επεξεργαστή και επιτρέποντας την απρόσκοπτη μεταφορά των Physics χωρίς το φαινόμενο του input lag.

Η δημοσιοποίηση του project στην πλατφόρμα X όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε την άμεση ψηφιακή κινητοποίηση χιλιάδων gamers. Εδώ προκύπτουν δύο κρίσιμα ζητήματα. Πρώτον, ο παράγοντας του server bandwidth: Ο server του developer καλείται να εξυπηρετήσει τεράστιο όγκο δεδομένων, καθώς κάθε νέος χρήστης "κατεβάζει" πακέτα δεδομένων πολλών gigabytes, κάτι που νομοτελειακά θα οδηγήσει σε προσωρινή κατάρρευση (downtime).

Δεύτερον, η πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων. Αν και η Valve ιστορικά επιδεικνύει εξαιρετική ανεκτικότητα απέναντι στην κοινότητα των modders (με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επίσημη αποδοχή του Black Mesa), η συγκεκριμένη περίπτωση διαφέρει. Η δωρεάν διάθεση ενός πλήρους, εμπορικού παιχνιδιού που συνεχίζει να πωλείται κανονικά μέσω του Steam, παραβιάζει ευθέως τα πνευματικά δικαιώματα (copyright infringement) και είναι εξαιρετικά πιθανό να έχουμε την οριστική διαγραφή της ιστοσελίδας από μέρα σε μέρα.

Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να ρίξετε μια ματιά για όσο παραμένει online!