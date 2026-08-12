Η Meta αντιμέτωπη με αγωγές 1,4 τρισ. δολαρίων για εθισμό στα Social Media

Σύνοψη

Το 9ο Εφετείο των ΗΠΑ απέρριψε το αίτημα της Meta, ανοίγοντας οριστικά τον δρόμο για τη διεξαγωγή περισσότερων από 3.000 δικαστικών αγώνων σχετικά με τον εθισμό των νέων στις πλατφόρμες της.

Τέσσερις αμερικανικές πολιτείες (Καλιφόρνια, Νιου Τζέρσεϊ, Κολοράντο, Κεντάκι) διεκδικούν αποζημιώσεις ύψους 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αποτελεί υπαρξιακή απειλή καθώς αγγίζει τη συνολική χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

Η νομική υπεράσπιση μέσω του περιβόητου Section 230 καταρρέει, καθώς τα δικαστήρια εστιάζουν πλέον στις σκόπιμα εθιστικές σχεδιαστικές επιλογές (infinite scroll, autoplay) και όχι στο περιεχόμενο των χρηστών.

Στο κάδρο των νομικών ευθυνών βρίσκονται εξίσου η ByteDance (TikTok), η Google (YouTube) και η Snap (Snapchat), αντιμετωπίζοντας αντίστοιχες πιέσεις από μεμονωμένους χρήστες και σχολικές περιφέρειες.

Το νομικό προηγούμενο των ΗΠΑ αναμένεται να επιταχύνει τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), επηρεάζοντας άμεσα τη διαχείριση της ψηφιακής υγείας στα σχολεία.

Η πρόσφατη ετυμηγορία του 9ου Εφετείου των ΗΠΑ σηματοδοτεί μια καθοριστική εξέλιξη στην ιστορία του διαδικτύου, επιτρέποντας τη διεξαγωγή χιλιάδων δικαστικών αγώνων εναντίον των μεγαλύτερων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

Η προσπάθεια της Meta να μπλοκάρει τις διαδικασίες μέσω εφέσεων κατέπεσε, γεγονός που αναγκάζει τον κολοσσό του Mark Zuckerberg, μαζί με την ByteDance, την Google και τη Snap, να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Η εξέλιξη αυτή εκκινεί μια νομική μάχη τεραστίων διαστάσεων, καθώς οι μηνυτές δεν περιορίζονται πλέον σε μεμονωμένους χρήστες, αλλά περιλαμβάνουν δεκάδες πολιτείες και εκατοντάδες σχολικές περιφέρειες που καταγγέλλουν τη στοχευμένη καταστροφή της ψυχικής υγείας των εφήβων.

Η κατάρρευση της νομικής ασπίδας του Section 230

Το 9ο Εφετείο των ΗΠΑ έκρινε πως οι τεχνολογικές πλατφόρμες οφείλουν να αντιμετωπίσουν στο δικαστήριο αγωγές που αφορούν τον αλγοριθμικό σχεδιασμό τους. Το περιβόητο Άρθρο 230 (Section 230) προστατεύει νομικά τις εταιρείες αποκλειστικά για το περιεχόμενο τρίτων, χωρίς να προσφέρει καμία απολύτως ασυλία για τις βλάβες που προκαλεί η αρχιτεκτονική του ίδιου του λογισμικού τους.

Μέχρι πρότινος, η βιομηχανία της τεχνολογίας απολάμβανε μια ιδιότυπη ασυλία μέσω του νόμου Communications Decency Act, το οποίο ουσιαστικά εμπόδιζε οποιονδήποτε να μηνύσει τους παρόχους για τις αναρτήσεις των χρηστών. Ωστόσο, η νομική επιχειρηματολογία έχει πλέον μετατοπιστεί με χειρουργική ακρίβεια. Οι ενάγοντες δεν κατηγορούν το Facebook, το Instagram ή το TikTok για τα βίντεο που ανεβάζουν οι δημιουργοί περιεχομένου, αλλά στοχοποιούν άμεσα τα σχεδιαστικά στοιχεία του κώδικα που αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση του χρόνου παραμονής. Η νέα δικαστική ερμηνεία υπογραμμίζει πως το Άρθρο 230 αποτελεί μια απλή γραμμή άμυνας για την ευθύνη φιλοξενίας δεδομένων, αποτυγχάνοντας να προστατεύσει τις εταιρείες όταν το ίδιο το προϊόν τους έχει κατασκευαστεί με τρόπο που προκαλεί εθισμό.

Ο αλγόριθμος στο εδώλιο: Autoplay, infinite scroll και ψυχική υγεία

Ο καταλύτης για αυτή την αλυσιδωτή νομική αντίδραση υπήρξε μια προηγούμενη δίκη που λειτούργησε ως κρίσιμο νομολογιακό βαρόμετρο. Εκεί, μια εικοσάχρονη ενάγουσα, γνωστή νομικά με τα αρχικά K.G.M., κατόρθωσε να αποδείξει ενώπιον δικαστηρίου πως η σκόπιμα εθιστική αρχιτεκτονική του Instagram την οδήγησε σε σοβαρή εξάρτηση από την πρώιμη παιδική της ηλικία. Οι ισχυρισμοί της, οι οποίοι τελικά έγιναν δεκτοί, επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση ψυχικών ασθενειών όπως η κλινική κατάθλιψη, οι διαταραχές της εικόνας του σώματος και το χρόνιο άγχος. Οι καταστάσεις αυτές συνδέθηκαν άρρηκτα με τεχνικές λειτουργίες όπως η ατέρμονη κύλιση (infinite scroll) και η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο (autoplay).

Ο σχεδιασμός αυτών των ψηφιακών διεπαφών βασίζεται σε εμπεριστατωμένες έρευνες της συμπεριφορικής ψυχολογίας. Οι μηχανικοί λογισμικού αναπτύσσουν συστήματα με αποκλειστικό σκοπό την πρόκληση εκκρίσεων ντοπαμίνης μέσω μικρών και απρόβλεπτων ψηφιακών επιβραβεύσεων. Η συνεχόμενη ροή δεδομένων αφαιρεί τα φυσικά σημεία τριβής, τα οποία παραδοσιακά επέτρεπαν στον χρήστη να σταματήσει και να αξιολογήσει τον χρόνο που καταναλώνει. Όταν η πρακτική αυτή συνδυάζεται με στοχευμένες ειδοποιήσεις αλγοριθμικής ροής, το λογισμικό παρακάμπτει αποτελεσματικά τους μηχανισμούς αυτοελέγχου του εγκεφάλου των εφήβων. Εκτός από τα μεμονωμένα θύματα, σχολικές περιφέρειες σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια συμμετέχουν πλέον μαζικά στις αγωγές, τεκμηριώνοντας πως η επιδείνωση της γνωστικής ικανότητας των μαθητών εξαιτίας των κοινωνικών δικτύων έχει δημιουργήσει μια τεράστια οικονομική επιβάρυνση στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η αγωγή των 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και ο οικονομικός αντίκτυπος

Το μέγεθος της νομικής απειλής αποκτά υπαρξιακές διαστάσεις εάν αναλύσουμε τα οικονομικά δεδομένα της συντονισμένης επίθεσης που δέχεται η Meta από 33 διαφορετικές αμερικανικές πολιτείες. Η κατηγορία εδράζεται στην εκμετάλλευση των ανήλικων χρηστών για την παραγωγή διαφημιστικού κέρδους και τη μαζική συλλογή προσωπικών δεδομένων χωρίς γονική συναίνεση. Το πλέον κρίσιμο στοιχείο αυτής της υπόθεσης παραμένει το γεγονός πως τέσσερις πολιτείες (η Καλιφόρνια, το Νιου Τζέρσεϊ, το Κολοράντο και το Κεντάκι) αξιώνουν συλλογικές αποζημιώσεις που προσεγγίζουν το ιλιγγιώδες ποσό του 1,4 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Αυτό το νούμερο προκαλεί τρόμο στους επενδυτές, καθώς η συνολική χρηματιστηριακή αξία της Meta κυμαίνεται λίγο πάνω από το 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια, καθιστώντας μια πιθανή καταδίκη συνώνυμη με την οικονομική συντριβή.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της πλατφόρμας αντανακλούν ήδη τη βαρύτητα της κατάστασης, αποκαλύπτοντας πως μόνο το τελευταίο τρίμηνο, η εταιρεία δαπάνησε 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια για δικαστικά έξοδα που συνδέονται άμεσα με τις συγκεκριμένες υποθέσεις εθισμού. Αυτή η άνευ προηγουμένου νομική αφαίμαξη καταγράφηκε πριν καν επιβληθεί το πρόσφατο πρόστιμο ύψους 567 εκατομμυρίων δολαρίων από δικαστήριο του Νέου Μεξικού, ποσό το οποίο θα κατευθυνθεί σε ειδικό ταμείο αποκατάστασης της ψυχικής υγείας των νέων. Η πίεση αυξάνεται συνεχώς, τη στιγμή που η ηγεσία της εταιρείας προσπαθεί να κατευθύνει τεράστια κεφάλαια στην ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (open-source AI), αφήνοντας τον ισολογισμό εκτεθειμένο σε συνεχείς δικαστικές αιμορραγίες.

Το ευρωπαϊκό πρίσμα

Ενώ το επίκεντρο των δικαστικών εξελίξεων εστιάζεται στις ΗΠΑ, οι ρυθμιστικές και κοινωνικές επιπτώσεις διαχέονται με ταχύτατους ρυθμούς στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οπλισμένη με το θεσμικό πλαίσιο της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act), έχει ήδη θέσει κάτω από αυστηρό νομικό μικροσκόπιο τους αλγόριθμους προτάσεων περιεχομένου των πολύ μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών. Εάν τα αμερικανικά δικαστήρια εδραιώσουν νομικά τον ορισμό της «εθιστικής αρχιτεκτονικής», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να επιβάλει δρακόντειες τεχνικές προδιαγραφές, απαιτώντας τον επανασχεδιασμό των εφαρμογών (όπως την υποχρεωτική επαναφορά χρονολογικής ροής χωρίς αλγοριθμικές προτάσεις).

Στην Ελλάδα, το ζήτημα της επιρροής των ψηφιακών μέσων στους νέους απασχολεί έντονα τον δημόσιο διάλογο, αποτελώντας βασική προτεραιότητα για τη σχολική κοινότητα. Οι πρόσφατες κυβερνητικές αποφάσεις για την αυστηρή απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου συνιστούν μια αρχική προσπάθεια περιορισμού των διασπαστικών επιρροών του λογισμικού. Η εγχώρια συζήτηση σχετικά με την αύξηση της μαθητικής διάσπασης προσοχής, τον κυβερνοεκφοβισμό και την ψυχολογική ευημερία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα επιστημονικά επιχειρήματα που καταθέτουν οι αμερικανικές σχολικές περιφέρειες. Τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις καταθέσεις των ειδικών στις αμερικανικές αίθουσες, θα προσφέρουν στους Έλληνες νομοθέτες, τους ψυχολόγους και τους εκπαιδευτικούς την απαραίτητη τεκμηρίωση για τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες κατορθώνουν να μονοπωλούν την προσοχή των παιδιών εις βάρος της γνωστικής τους ανάπτυξης.

Η άποψη του Techgear

Η νομική εξέλιξη στις ΗΠΑ αποδεικνύει πως η πολυετής μετάβαση από το παθητικό "hosting" περιεχομένου στην ενεργητική, αλγοριθμική χειραγώγηση της προσοχής, αποτέλεσε το μεγαλύτερο επιχειρηματικό επίτευγμα των Big Tech, το οποίο όμως μετατρέπεται πλέον στην αχίλλειο πτέρνα τους. Οι τεχνολογικοί κολοσσοί δεν αντιμετωπίζουν απλώς μηνύσεις για προσβλητικά βίντεο, αλλά καλούνται να υπερασπιστούν το ίδιο το μοντέλο κερδοφορίας τους, το οποίο βασίζεται στην εκμετάλλευση της ανθρώπινης νευροβιολογίας.

Η κατάρρευση του Section 230 σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μια νίκη της κοινής λογικής απέναντι στα τεχνικά νομικά κενά. Εάν τελικά τα δικαστήρια υποχρεώσουν εταιρείες όπως η Meta να αποδημήσουν εργαλεία τύπου infinite scroll, ενδέχεται να παρακολουθήσουμε τη μεγαλύτερη επανεκκίνηση στον σχεδιασμό διεπαφών χρήστη (UI/UX) που γνώρισε ποτέ το διαδίκτυο.

Η εποχή όπου η ψηφιακή δέσμευση αποτελούσε τη μοναδική μονάδα μέτρησης της επιτυχίας φτάνει σταδιακά σε ένα δαπανηρό τέλος, αναγκάζοντας τη βιομηχανία να επιστρέψει τον έλεγχο της κατανάλωσης χρόνου στα χέρια των χρηστών.