Το X αλλάζει τις πληρωμές δημιουργών: Νέο μοντέλο για πρωτογενές περιεχόμενο

Σύνοψη

Η πλατφόρμα X καταργεί οριστικά το παλαιό σύστημα διαμοιρασμού εσόδων από διαφημίσεις στα σχόλια.

Ενεργοποιείται το νέο μοντέλο Original Content Rewards, το οποίο επιβραβεύει αποκλειστικά το πρωτότυπο περιεχόμενο.

Οι αμοιβές διαμορφώνονται από την πραγματική απήχηση που έχουν οι αναρτήσεις σε συνδρομητές X Premium.

Στόχος της διοίκησης είναι ο περιορισμός του φαινομένου «reply farming» και της εσκεμμένης πρόκλησης τοξικών συζητήσεων.

Το X προχωρά σε ριζική αναδιάρθρωση του τρόπου με τον οποίο αμείβει τους εγγεγραμμένους δημιουργούς περιεχομένου, αποσύροντας οριστικά το σύστημα διαμοιρασμού εσόδων από διαφημίσεις που βασιζόταν στις εμφανίσεις εντός των σχολίων. Στη θέση του εισάγεται το πρόγραμμα Original Content Rewards, μια δομή αμοιβών σχεδιασμένη να επιβραβεύει την αυθεντική παραγωγή υλικού και να περιορίσει τα φαινόμενα τεχνητής αλληλεπίδρασης που είχαν κατακλύσει το δίκτυο τα τελευταία χρόνια.

Η αποτυχία του προηγούμενου μοντέλου και η ανάγκη για αλλαγή

Όταν η πλατφόρμα λάνσαρε το αρχικό πρόγραμμα Creator Revenue Sharing, ο δεδηλωμένος στόχος ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους χρήστες να βιοπορίζονται απευθείας από την απήχηση των δημοσιεύσεων τους. Στην πράξη, όμως, ο αλγόριθμος που υπολόγιζε τα έσοδα με βάση τις διαφημίσεις που προβάλλονταν στις απαντήσεις δημιούργησε παράπλευρες αλλοιώσεις στη συμπεριφορά των χρηστών.

Πολλοί λογαριασμοί υιοθέτησαν την τακτική του λεγόμενου «reply farming», δημοσιεύοντας εσκεμμένα προκλητικές, παραπλανητικές ή χαμηλής ποιότητας τοποθετήσεις κάτω από δημοφιλή αναρτήσεις. Σκοπός τους ήταν να προκαλέσουν θύελλα αντιδράσεων, καθώς κάθε νέα απάντηση αύξανε τις προβολές των διαφημίσεων και, συνεπώς, το τελικό χρηματικό ποσό της πληρωμής. Η πρακτική αυτή οδήγησε σε σοβαρή υποβάθμιση της ποιότητας του διαλόγου, με την ενότητα των σχολίων να μετατρέπεται συχνά σε πεδίο τεχνητής αντιπαράθεσης.

Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα Original Content Rewards

Το νέο πλαίσιο Original Content Rewards αλλάζει τον θεμελιώδη μηχανισμό υπολογισμού των αμοιβών, μετατοπίζοντας την εστίαση από τις απαντήσεις στην κεντρική ανάρτηση. Πλέον, οι δημιουργοί δεν θα αμείβονται με βάση τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στα σχόλιά τους, αλλά με βάση τη συνολική αλληλεπίδραση που συγκεντρώνει το πρωτογενές υλικό τους από χρήστες που διαθέτουν ενεργή συνδρομή X Premium.

Ο αλγόριθμος αξιολογεί παραμέτρους όπως οι οργανικές προβολές, τα επαναπροβληθέντα μηνύματα (reposts), τα επισημασμένα likes και ο χρόνος παραμονής των συνδρομητών στο συγκεκριμένο περιεχόμενο. Παράλληλα, εισάγονται αυστηρότερα φίλτρα τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση αντιγραμμένου υλικού. Λογαριασμοί που αναδημοσιεύουν βίντεο ή κείμενα άλλων δημιουργών χωρίς άδεια ή ουσιαστική προστιθέμενη αξία θα αποκλείονται αυτόματα από τη δυνατότητα χρηματοδότησης.

Επιπτώσεις για την ελληνική κοινότητα δημιουργών

Για τους Έλληνες δημιουργούς, η μετάβαση αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα που απαιτούν άμεση αναπροσαρμογή της στρατηγικής τους. Η εξάρτηση του νέου συστήματος από τις αλληλεπιδράσεις χρηστών X Premium σημαίνει ότι η απλή συγκέντρωση μαζικών προβολών από δωρεάν λογαριασμούς δεν αρκεί πλέον για τη δημιουργία αξιόλογου εισοδήματος.

Δεδομένου ότι το ποσοστό των συνδρομητών Premium στην ελληνική επικράτεια είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με μεγαλύτερες αγορές, οι Έλληνες creators καλούνται είτε να παράγουν εξειδικευμένο περιεχόμενο υψηλής αξίας που απευθύνεται στο εγχώριο ταυτοποιημένο κοινό, είτε να διαμορφώσουν την θεματολογία τους με τρόπο που να προσελκύει διεθνείς συνδρομητές. Η καταβολή των χρημάτων συνεχίζει να πραγματοποιείται σε Ευρώ μέσω της υποδομής Stripe, διατηρώντας τις υφιστάμενες ελάχιστες απαιτήσεις ανάληψης.