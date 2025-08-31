Η σύγκρουση που ίσως έφερε τη ζωή στη Γη

Περισσότερα από τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια πριν, η Γη δεν θύμιζε σε τίποτα τον πλανήτη που γνωρίζουμε σήμερα. Ήταν ένας αφιλόξενος κόσμος, γυμνός από ζωή και βασικά συστατικά που θα μπορούσαν να την στηρίξουν.

Σύμφωνα με νέα έρευνα, αυτή η εικόνα άλλαξε ριζικά έπειτα από μια κατακλυσμική σύγκρουση με έναν άλλο πλανήτη, γνωστό με το όνομα Theia, ο οποίος είχε περίπου το μέγεθος του Άρη. Η θεωρία αυτή υπήρχε εδώ και δεκαετίες, κυρίως για να εξηγήσει τη γέννηση της Σελήνης από τα θραύσματα του συγκρουόμενου σώματος. Τώρα, όμως, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η Theia δεν χάρισε απλώς το φεγγάρι στη Γη, αλλά και τα απαραίτητα υλικά για να ανθίσει η ζωή.

Ο ρόλος των «πτητικών» στοιχείων

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον Pascal Kruttasch από το Πανεπιστήμιο της Βέρνης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Theia προήλθε από τα πιο απομακρυσμένα μέρη του ηλιακού συστήματος, φέρνοντας μαζί της μεγάλες ποσότητες πτητικών στοιχείων. Πρόκειται για χημικές ενώσεις όπως το υδρογόνο και ο άνθρακας, που εξατμίζονται εύκολα αλλά αποτελούν θεμέλια της ζωής. Επειδή οι εσωτερικοί πλανήτες, όπως η Γη, βρίσκονταν κοντά στον Ήλιο, οι υψηλές θερμοκρασίες δεν επέτρεπαν τη συγκέντρωση τέτοιων ενώσεων. Αντίθετα, στα εξωτερικά τμήματα του ηλιακού συστήματος υπήρχαν σε αφθονία, σχηματίζοντας τους αέριους γίγαντες, κομήτες και αστεροειδείς. Η άφιξη της Theia, πλούσιας σε πτητικά, ενδέχεται να αποτέλεσε το κομβικό σημείο που έφερε στη Γη τα «συστατικά της ζωής».

Χημικά ίχνη από το παρελθόν

Για να επιβεβαιώσουν την υπόθεσή τους, οι επιστήμονες ανέλυσαν ισότοπα από μετεωρίτες και πετρώματα της Γης, χρησιμοποιώντας ένα χημικό μοντέλο. Εστίασαν στη ραδιενεργό αποσύνθεση ενός ισοτόπου του μαγγανίου, το οποίο υπήρχε στο πρώιμο Ηλιακό Σύστημα και σταδιακά μετατράπηκε σε χρώμιο. Η διαδικασία αυτή, που εκτυλίχθηκε μέσα σε μερικά εκατομμύρια χρόνια, επέτρεψε στους ερευνητές να ανασυνθέσουν την ιστορία των πρώτων 15 εκατομμυρίων ετών του πλανήτη μας – σε ένα ηλιακό σύστημα που αριθμεί συνολικά 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Οι πρώτες αλλαγές στο Ηλιακό Σύστημα

Στα πρώτα εκατομμύρια χρόνια, η πρωτο-Γη και οι γειτονικοί νεαροί πλανήτες αντάλλασσαν σκόνη και αέρια μέσω εξατμίσεων και συμπυκνώσεων. Όμως, μετά την πάροδο τριών εκατομμυρίων ετών, η διαδικασία αυτή ουσιαστικά σταμάτησε, καθώς η ύλη είχε ήδη κατανεμηθεί στους σχηματισμένους πλανήτες. Αυτό σήμαινε ότι οι πλανήτες κοντά στον Ήλιο ήταν πτωχότεροι σε πτητικά στοιχεία, σε αντίθεση με εκείνους που βρίσκονταν πιο μακριά. Για αυτόν τον λόγο, η Γη πιθανότατα χρειάστηκε μια «ένεση» πτητικών από έναν εξωτερικό επισκέπτη όπως η Theia.

Επιπτώσεις για την κατανόηση της ζωής

Η νέα μελέτη, δημοσιευμένη στο περιοδικό Science Advances, υπογραμμίζει ότι η «φιλικότητα προς τη ζωή» δεν είναι καθόλου αυτονόητη στο σύμπαν. Ο Klaus Mezger, συν-συγγραφέας της έρευνας, τονίζει ότι τα ευρήματα δείχνουν πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για εξωπλανήτες παρόμοιους με τη Γη να αποκτήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για να φιλοξενήσουν ζωή. Αν οι πτητικές ουσίες σχηματίζονται σε μακρινές περιοχές ενός πλανητικού συστήματος, τότε η μεταφορά τους σε πλανήτες κοντά στο άστρο τους προϋποθέτει εξαιρετικά σπάνιες και βίαιες συγκρούσεις όπως αυτή που βίωσε η Γη.

Το μυστήριο του νερού

Παράλληλα, μια άλλη ανεξάρτητη μελέτη, που πρόκειται να δημοσιευτεί στο περιοδικό Icarus, φέρνει στο φως μια ακόμα διάσταση του ρόλου της Theia: τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων νερού στη Γη. Σύμφωνα με τον Pedro Machado από το Institute of Astrophysics and Space Sciences στην Πορτογαλία, προσομοιώσεις έδειξαν ότι η σύγκρουση με τη Theia μετέφερε νερό στο εσωτερικό του πλανήτη, το οποίο παραμένει ακόμη εγκλωβισμένο στον μανδύα. Αυτό αποτελεί γρίφο για τους γεωλόγους, αφού το νερό, ως ελαφρύτερο στοιχείο, θα έπρεπε θεωρητικά να έχει μετακινηθεί προς την επιφάνεια ή τους ωκεανούς.

Ένα σπάνιο κοσμικό «τυχαίο»

Οι δύο αυτές μελέτες συμπληρώνουν η μία την άλλη και αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο που είχε η Theia στην ιστορία του πλανήτη μας. Χωρίς αυτήν την απίθανη κοσμική σύγκρουση, η Γη πιθανόν να είχε μείνει ένας άνυδρος και άγονος κόσμος. Η ζωή, όπως την ξέρουμε σήμερα, ίσως να μην είχε ποτέ την ευκαιρία να ξεκινήσει. Αντίθετα, η βίαιη εισβολή της Theia έφερε μαζί της τα υλικά που αποτέλεσαν τη βάση για την εξέλιξη δισεκατομμυρίων ειδών και τελικά για την εμφάνιση του ανθρώπου.

