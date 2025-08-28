Η τεχνητή νοημοσύνη ως ταξιδιωτικός πράκτορας

Σύμφωνα με την έρευνα της Kaspersky, λιγότερο από το ένα τρίτο των συμμετεχόντων εμπιστεύεται την τεχνητή νοημοσύνη για τον σχεδιασμό ταξιδιών, ωστόσο, το 96% όσων το έκαναν δηλώνει ικανοποιημένο από την εμπειρία, ενώ το 84% σκοπεύει να τη χρησιμοποιήσει ξανά στο μέλλον.

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη έχει εξελιχθεί σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας στο διαδίκτυο, μεταβάλλοντας τον τρόπο που αναζητούμε και ελέγχουμε πληροφορίες. Με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διευρύνεται και ο ρόλος της, με αποτέλεσμα τα εργαλεία που βασίζονται σε αυτή να γίνονται ολοένα και πιο διαδεδομένα. Κατά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου, η Kaspersky θέλησε να διαπιστώσει πόσο συχνά οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την AI για τον σχεδιασμό ταξιδιών και ποια κομμάτια των ταξιδιών τους είναι πρόθυμοι να της εμπιστευθούν.

Ποιοι χρησιμοποιούν την AI και γιατί

Η έρευνα* επιβεβαιώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον διαδεδομένο εργαλείο για τους ενεργούς χρήστες του διαδικτύου, καθώς το 72% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει χρησιμοποιήσει την AI ως εργαλείο τουλάχιστον μία φορά. Στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 35 ετών το ποσοστό αυτό αγγίζει το 88%. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι μεγαλύτερες ηλικίες (54+) εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμες να χρησιμοποιήσουν AI πλατφόρμες, με μόλις το 54% να έχει έρθει σε επαφή με την τεχνητή νοημοσύνη και το 20% να μην δείχνει κανένα ενδιαφέρον να τη δοκιμάσει.

Η έρευνα έδειξε ότι η πιο συνηθισμένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αφορά την αναζήτηση πληροφοριών, με το 76% των ερωτηθέντων να την επιλέγει για αυτόν τον σκοπό. Ακολουθούν η εργασία (45%) και οι σπουδές (40%), ενώ η ψυχαγωγία (39%) και η δοκιμή νέων τεχνολογικών λύσεων (39%) καταλαμβάνουν από κοινού την τέταρτη θέση. Ο προγραμματισμός ταξιδιών συγκεντρώνει μόλις 28%, δείχνοντας ότι αυτή η δυνατότητα ακόμη δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των χρηστών.

Παρά το σχετικά μικρό ποσοστό χρηστών που αξιοποίησε την AI για τον προγραμματισμό ταξιδιών, σχεδόν όλοι (96%) δήλωσαν ικανοποιημένοι από την εμπειρία. Το 44% την περιέγραψε ως «τέλεια» και το 52% ως απλώς «καλή», που ωστόσο συγκαταλέγεται στις υψηλότερες βαθμολογίες ικανοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, μεγάλος αριθμός ερωτηθέντων (84%) επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την ΤΝ για μελλοντικό προγραμματισμό ταξιδιών, γεγονός που δείχνει ότι οι σχετικές υπηρεσίες ενδέχεται να γίνουν πολύ πιο δημοφιλείς στο άμεσο μέλλον.

Η χρήση AI στον ταξιδιωτικό προγραμματισμό

Για τους ταξιδιώτες, η τεχνητή νοημοσύνη διατηρεί την πιο βασική της λειτουργία – την αναζήτηση πληροφοριών. Το 70% των ταξιδιωτών που χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για τον προγραμματισμό των διακοπών τους δήλωσε ότι την αξιοποίησε κυρίως για την εύρεση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, όπως εκδρομές, τουριστικές διαδρομές ή καταστήματα με σουβενίρ. Το 66% τη χρησιμοποίησε για την επιλογή καταλύματος, το 60% για να δημιουργήσει λίστα εστιατορίων, ενώ το 58% της ανέθεσε και την αναζήτηση εισιτηρίων. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι οικογένειες με παιδιά έκαναν πιο ενεργή χρήση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης κατά την προετοιμασία ενός ταξιδιού σε σχέση με τα ζευγάρια χωρίς παιδιά, κάτι που δείχνει ότι η ΤΝ συμβάλλει ουσιαστικά στην εξοικονόμηση χρόνου.

Σε σύγκριση με την αναζήτηση πληροφοριών, οι κρατήσεις με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ήταν λιγότερο διαδεδομένες. Σύμφωνα με την έρευνα, το 45% έκλεισε ξενοδοχείο μέσω ΤΝ, το 43% εισιτήρια και μόλις το 38% εστιατόρια. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 45% των συμμετεχόντων δήλωσε πως κατέφυγε στη βοήθεια της ΤΝ για ερωτήσεις αναφορικά με την έκδοση βίζας – κάτι που προκαλεί ανησυχίες. Πρόσφατο περιστατικό με Αυστραλό συγγραφέα, ο οποίος δεν κατάφερε να ταξιδέψει σε συνέδριο στη Χιλή εξαιτίας εσφαλμένων συμβουλών για βίζα που έλαβε από το ChatGPT, δείχνει ότι οι κίνδυνοι από τα «ευρήματα» της ΤΝ ενδέχεται να υπερβαίνουν τα οφέλη εξοικονόμησης χρόνου.

«Ορισμένες τάσεις στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δείχνουν ότι ο ρόλος της στην επίλυση καθημερινών ζητημάτων αλλάζει. Οι ερωτηθέντες δίνουν μεγάλη αξία στον χρόνο τους και προτιμούν τις εξατομικευμένες απαντήσεις που παρέχει το AI. Η τεχνολογία αυτή εξελίσσεται συνεχώς, βελτιώνοντας την ικανότητά της να υποστηρίζει την έρευνα και την καινοτομία. Με την κατάλληλη χρήση, το AI γίνεται σημαντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων, ωστόσο πρέπει πάντα να ελέγχουμε την αξιοπιστία των δεδομένων που παρέχει. Η τεχνητή νοημοσύνη κερδίζει συνεχώς έδαφος ως εργαλείο για την επίλυση καθημερινών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού των διακοπών, όμως η τελική απόφαση εξακολουθεί να ανήκει στον εκάστοτε χρήστη», σχολιάζει ο Vladislav Tushkanov, Group Managerστο Kaspersky AI Technology Research Center.

Για την ασφάλεια των ταξιδιών σας, η Kaspersky συνιστά:

Να ελέγχετε πάντα δύο φορές τις πληροφορίες που παρέχει η ΤΝ. Μην πραγματοποιείτε αγορές ή κρατήσεις σε ιστοσελίδες χωρίς να επαληθεύσετε την αυθεντικότητά τους.

Όταν σχεδιάζετε ένα ταξίδι, μην ξεχνάτε το κινητό Internet στο εξωτερικό. Εξετάστε τη χρήση eSIM για να έχετε πάντα επικοινωνία με οικογένεια και φίλους.

Να ελέγχετε πάντα τα δίκτυα Wi-Fi πριν συνδεθείτε, να χρησιμοποιείτε VPN και να αποφεύγετε την αυτόματη σύνδεση σε άγνωστα hotspots.

Να προστατεύετε τις συσκευές σας· μην τις αφήνετε χωρίς επίβλεψη σε περιοχές με μεγάλη κίνηση, να χρησιμοποιείτε ισχυρούς κωδικούς και να εγκαθιστάτε αξιόπιστη λύση ασφαλείας, που θα τις προστατεύει από διάφορες κυβερνοαπειλές.

*Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το κέντρο έρευνας αγοράς της Kaspersky σε συνεργασία με τον πάροχο ερευνών Toluna το καλοκαίρι του 2025. Συμμετείχαν 3.000 ερωτηθέντες από 15 χώρες (Αργεντινή, Χιλή, Κίνα, Γερμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Μαλαισία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).