Η τεχνολογία του C-RAM: Πώς η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη αναχαίτισε τις ρουκέτες Katyusha

Σύνοψη

Πολλαπλές ρουκέτες τύπου Katyusha εκτοξεύθηκαν εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, ενεργοποιώντας τα τοπικά συστήματα αεράμυνας.

Η προστασία της εγκατάστασης βασίστηκε στο σύστημα C-RAM (Counter Rocket, Artillery, and Mortar), το οποίο εντοπίζει και καταστρέφει επερχόμενες απειλές σε πραγματικό χρόνο.

Το C-RAM χρησιμοποιεί ραντάρ διπλής ζώνης και ένα πυροβόλο M61A1 Gatling των 20mm, με ρυθμό βολής 4.500 βλημάτων το λεπτό.

Για την αποφυγή παράπλευρων απωλειών σε αστικό περιβάλλον, το σύστημα χρησιμοποιεί αποκλειστικά αυτοκαταστρεφόμενα πυρομαχικά HEIT-SD.

Η τεχνολογία αναχαίτισης πίσω από την επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Η πρόσφατη επίθεση με ρουκέτες τύπου Katyusha εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης, έφερε ξανά στο προσκήνιο τα αυτοματοποιημένα συστήματα αεράμυνας σημείου. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, η εγκατάσταση τέθηκε άμεσα σε κατάσταση συναγερμού, με τα αμυντικά συστήματα να αναλαμβάνουν τον εντοπισμό και την καταστροφή των εισερχόμενων βλημάτων πριν αυτά πλήξουν τους στόχους τους. Το βάρος αυτής της προστασίας επωμίζεται σχεδόν αποκλειστικά το σύστημα C-RAM.

Καθώς οι ασύμμετρες απειλές, όπως οι μη κατευθυνόμενες ρουκέτες και τα βλήματα όλμων, αποτελούν σταθερό κίνδυνο σε στρατιωτικές και διπλωματικές ζώνες, η κατανόηση της τεχνολογίας που απαιτείται για την αναχαίτισή τους αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της σύγχρονης μηχανικής.

Τι είναι και πώς λειτουργεί το σύστημα αεράμυνας C-RAM

Το σύστημα C-RAM (Counter Rocket, Artillery, and Mortar), γνωστό και ως Centurion, είναι μια επίγεια, αυτοματοποιημένη πλατφόρμα αεράμυνας μικρού βεληνεκούς. Αναπτύχθηκε για να εντοπίζει, να παρακολουθεί, να υπολογίζει την τροχιά και να καταστρέφει εισερχόμενες ρουκέτες, πυροβολικό και βλήματα όλμων στον αέρα, ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν την πρόσκρουση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις

Ρυθμός Βολής: Το περιστροφικό πυροβόλο M61A1 Gatling των 20 χιλιοστών βάλλει με ταχύτητα 4.500 βλημάτων ανά λεπτό (περίπου 75 βλήματα το δευτερόλεπτο).

Ενσωματώνει σύστημα ραντάρ Ku-band (για έρευνα και εγκλωβισμό στόχου), σε συνδυασμό με ηλεκτρο-οπτικούς αισθητήρες και κάμερες υπέρυθρης απεικόνισης (FLIR) για οπτική επιβεβαίωση και ακρίβεια ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Ειδικά Πυρομαχικά (HEIT-SD): Χρησιμοποιεί βλήματα High-Explosive Incendiary Tracer, Self-Destroying. Αν το βλήμα δεν χτυπήσει τον στόχο, αυτοκαταστρέφεται σε συγκεκριμένη απόσταση για να μην πέσει άθικτο στο έδαφος και προκαλέσει ζημιές σε αμάχους ή υποδομές.

Από το ναυτικό Phalanx στο επίγειο Centurion

Το C-RAM δεν αποτελεί μια εξ ολοκλήρου νέα σχεδίαση, αλλά μια προσαρμογή του ναυτικού συστήματος Phalanx CIWS (Close-In Weapon System) της Raytheon, το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες σε πολεμικά πλοία για την αναχαίτιση αντιπλοϊκών πυραύλων. Η μεταφορά του στην ξηρά απαιτούσε συγκεκριμένες τροποποιήσεις, κυρίως όσον αφορά την τροφοδοσία ισχύος (συνήθως τοποθετείται πάνω σε πλατφόρμες ή ρυμουλκούμενα τρέιλερ εξοπλισμένα με γεννήτριες) και τον τύπο των πυρομαχικών, καθώς η χρήση συμβατικών βλημάτων σε αστικό περιβάλλον όπως η Βαγδάτη θα ήταν καταστροφική λόγω της βαρύτητας.

Όταν ενεργοποιείται, το σύστημα είναι απολύτως αυτόνομο. Η ανθρώπινη παρέμβαση περιορίζεται στην ενεργοποίηση και τη συντήρηση, καθώς η ταχύτητα των εισερχόμενων απειλών (όπως οι ρουκέτες Katyusha που πετούν σε χαμηλό υψόμετρο) υπερβαίνει την ικανότητα ανθρώπινης αντίδρασης. Ο υπολογιστής αναλαμβάνει τον εγκλωβισμό και την απόφαση πυρός μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Ο χαρακτηριστικός ήχος και η λειτουργία στο πεδίο

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του συστήματος C-RAM, όπως καταγράφεται συχνά σε βίντεο από την Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης, είναι ο ήχος του. Η ταχύτητα περιστροφής και πυροδότησης του πυροβόλου Gatling παράγει έναν συνεχή, βαρύ θόρυβο (που μοιάζει με μηχανικό βρυχηθμό ή το γράμμα "B" παρατεταμένα), ο οποίος συνοδεύεται από μια κόκκινη γραμμή στον νυχτερινό ουρανό, λόγω των τροχιοδεικτικών βλημάτων.

Αυτός ο συνδυασμός ήχου και οπτικού θεάματος είναι άμεσα συνυφασμένος με την ενεργή αεράμυνα. Παράλληλα με την έναρξη των πυρών, το σύστημα ενεργοποιεί αυτοματοποιημένες σειρήνες δίνοντας στο προσωπικό ελάχιστα δευτερόλεπτα για να καλυφθεί σε καταφύγια, όσο οι υπολογιστές προσπαθούν να διαλύσουν την απειλή στον αέρα.

Η πρόκληση των ρουκετών Katyusha

Οι ρουκέτες Katyusha αποτελούν τεχνολογία που χρονολογείται από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μη κατευθυνόμενα βλήματα, φθηνά στην κατασκευή και εύκολα στη μεταφορά, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για ασύμμετρες επιθέσεις από μη τακτικές ομάδες. Λόγω της έλλειψης συστήματος καθοδήγησης, η τροχιά τους είναι αμιγώς βαλλιστική.

Αυτό το χαρακτηριστικό λειτουργεί διττά: από τη μία, μειώνει την ακρίβεια του πλήγματος, αλλά από την άλλη, αυξάνει την προβλεψιμότητα της τροχιάς για τα ραντάρ του C-RAM. Το λογισμικό του Centurion υπολογίζει ακριβώς πού θα καταλήξει η ρουκέτα. Εάν ο υπολογισμός δείξει ότι η ρουκέτα θα πέσει σε ακατοίκητη περιοχή ή εκτός της περιμέτρου ασφαλείας, το σύστημα συχνά επιλέγει να μην ανοίξει πυρ για εξοικονόμηση πυρομαχικών και μείωση ρίσκου. Εάν η τροχιά καταλήγει εντός της εγκατάστασης, το M61A1 Gatling δημιουργεί ένα «τείχος» από χαλύβδινα θραύσματα στην πορεία της ρουκέτας, προκαλώντας την πυροδότησή της στον αέρα.

Με τη ματιά του Techgear

Η λειτουργία συστημάτων όπως το C-RAM αποτελεί την απόλυτη απόδειξη της μετάβασης της άμυνας από τον ανθρώπινο παράγοντα στην υπολογιστική ισχύ και την αλγοριθμική πρόβλεψη. Η ικανότητα ενός υπολογιστή να εντοπίζει ένα αντικείμενο διατομής 122mm (όσο μια τυπική ρουκέτα Katyusha) που κινείται με υπερηχητική ταχύτητα, να υπολογίζει την τροχιά του και να στέλνει 75 αυτοκαταστρεφόμενα βλήματα το δευτερόλεπτο με ακρίβεια εκατοστού, είναι ένα τεχνολογικό επίτευγμα υψίστης σημασίας.

Για την ελληνική πραγματικότητα, όπου η αεράμυνα προσανατολίζεται παραδοσιακά σε ομπρέλες μεγάλου βεληνεκούς (όπως τα συστήματα Patriot) ή στην αεράμυνα περιοχής μέσω του Πολεμικού Ναυτικού (με τις επερχόμενες φρεγάτες FDI Belharra), τα συστήματα VSHORAD (Very Short Range Air Defense) όπως το C-RAM υπενθυμίζουν τη σημασία της προστασίας κρίσιμων υποδομών σε τοπικό επίπεδο.

Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον όπου τα φθηνά drones και οι μη κατευθυνόμενες ρουκέτες μπορούν να κορέσουν την άμυνα μεγάλων, ακριβών συστημάτων, η ανάπτυξη αυτόνομων πλατφορμών αναχαίτισης υψηλής ταχύτητας στο έδαφος παραμένει αναντικατάστατη συνιστώσα για την ασφάλεια στρατηγικών εγκαταστάσεων.