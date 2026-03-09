Επίσημο: Οι νέοι επεξεργαστές Intel Core Series 2 & Ultra 300 με σαφές προβάδισμα απέναντι σε AMD και Qualcomm

Σύνοψη

Ανακοίνωση των νέων επεξεργαστών Intel Core Series 2, Core 200 και Core Ultra 300 με νέες μικροαρχιτεκτονικές.

Σημαντική έμφαση στην ενσωμάτωση Edge AI και στην αύξηση των υπολογιστικών δυνατοτήτων της μονάδας NPU.

Η Intel δημοσιεύει μετρήσεις που δείχνουν σαφή υπεροχή έναντι των αντίστοιχων λύσεων της AMD και της Qualcomm σε επιδόσεις και ενεργειακή κατανάλωση.

Στόχευση σε φορητούς υπολογιστές μεγάλης αυτονομίας, δημιουργούς περιεχομένου και συστήματα απαιτητικής επαγγελματικής χρήσης.

Αναμονή για διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά εντός του επόμενου τριμήνου, με τις τιμές των πρώτων laptops να τοποθετούνται στην premium κατηγορία.

Η νέα γενιά επεξεργαστών Intel Core Series 2 και Ultra 300

Η Intel προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη των νέων επεξεργαστών Core Series 2, Core 200 και Core Ultra 300, επαναπροσδιορίζοντας την προσέγγισή της στο hardware για υπολογιστές γραφείου και φορητές συσκευές. Με κεντρικό πυλώνα τη ριζικά αναβαθμισμένη μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) και αρχιτεκτονική βελτιστοποιημένη για απαιτητικά φορτία Edge AI, η νέα γενιά υπόσχεται κατακόρυφη αύξηση της αποδοτικότητας. Τα πρώτα επίσημα δεδομένα εστιάζουν στην άμεση αντιπαράθεση με τον ανταγωνισμό, τοποθετώντας τα νέα τσιπ της Intel πάνω από τις κορυφαίες προτάσεις των AMD και Qualcomm.

Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ενισχυμένη NPU: Σημαντική αύξηση των TOPS (Trillion Operations Per Second) για τοπική εκτέλεση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Σημαντική αύξηση των TOPS (Trillion Operations Per Second) για τοπική εκτέλεση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Αρχιτεκτονική αποδοτικότητας: Νέος σχεδιασμός πυρήνων P (Performance) και E (Efficiency) για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς πτώση επιδόσεων.

Νέος σχεδιασμός πυρήνων P (Performance) και E (Efficiency) για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς πτώση επιδόσεων. Γραφικά επόμενης γενιάς: Ενσωματωμένα κυκλώματα γραφικών (iGPU) νέας αρχιτεκτονικής, ικανά για hardware-accelerated ray tracing και AI upscaling.

Ενσωματωμένα κυκλώματα γραφικών (iGPU) νέας αρχιτεκτονικής, ικανά για hardware-accelerated ray tracing και AI upscaling. Συνδεσιμότητα: Εγγενής υποστήριξη Wi-Fi 7 και Thunderbolt 5/6 για ταχύτατη μεταφορά δεδομένων.

Αρχιτεκτονική, επιδόσεις και σύγκριση με τον ανταγωνισμό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η Intel εστιάζει στην κυριαρχία της τόσο στην ωμή επεξεργαστική ισχύ όσο και στην αναλογία απόδοσης ανά watt (Performance/Watt). Τα διαγράμματα της εταιρείας δείχνουν τους επεξεργαστές της σειράς Core 200 και Ultra 300 να ξεπερνούν σταθερά τους αντίστοιχους επεξεργαστές της AMD (σειρά Ryzen AI) και της Qualcomm (Snapdragon X).

Η διαφορά φαίνεται να εντοπίζεται κυρίως στα multi-threaded φορτία εργασίας και στην ταχύτητα απόκρισης σε εφαρμογές που κάνουν βαριά χρήση εντολών μηχανικής μάθησης. Η Intel έχει επανασχεδιάσει το thread director, το οποίο πλέον κατανέμει με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια τις διεργασίες μεταξύ των ισχυρών πυρήνων και των πυρήνων χαμηλής κατανάλωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση υψηλών συχνοτήτων για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα χωρίς το φαινόμενο του thermal throttling να κάνει άμεσα την εμφάνισή του.

Η απάντηση της εταιρείας στην πίεση που άσκησε η αρχιτεκτονική ARM της Qualcomm επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η πλατφόρμα x86 μπορεί πλέον να προσφέρει αντίστοιχη, αν όχι καλύτερη, διάρκεια μπαταρίας, διατηρώντας παράλληλα απόλυτη συμβατότητα με το σύνολο των παραδοσιακών εφαρμογών των Windows.

Η στρατηγική του Edge AI

Η ανακοίνωση της Intel δεν περιορίζεται μόνο στο καταναλωτικό κοινό, αλλά επεκτείνεται σημαντικά στο Edge AI portfolio της. Οι νέοι επεξεργαστές είναι σχεδιασμένοι για να φέρουν την επεξεργασία δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο "άκρο" του δικτύου, δηλαδή απευθείας στην τοπική συσκευή του χρήστη, χωρίς την ανάγκη συνεχούς σύνδεσης στο cloud.

Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει μικρότερο latency, αυξημένη ιδιωτικότητα (αφού τα δεδομένα δεν εγκαταλείπουν τη συσκευή) και σημαντική μείωση του κόστους bandwidth για τις επιχειρήσεις. Η ενσωματωμένη NPU των Core Series 2 αναλαμβάνει πλέον εξ ολοκλήρου εργασίες όπως η αναγνώριση φωνής, το blurring στο φόντο των βιντεοκλήσεων, η επεξεργασία εικόνας και η λειτουργία τοπικών Large Language Models (LLMs). Η Intel παρέχει ένα πλήρως ενημερωμένο software stack (όπως το OpenVINO), επιτρέποντας στους προγραμματιστές να αξιοποιήσουν άμεσα το νέο hardware και να γράψουν κώδικα που "τρέχει" εξίσου αποδοτικά σε CPU, GPU και NPU, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής.

Η ελληνική αγορά

Για τον Έλληνα καταναλωτή και επαγγελματία, η έλευση των νέων επεξεργαστών αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στα ράφια των καταστημάτων. Με βάση την τρέχουσα τιμολογιακή πολιτική των κατασκευαστών (OEMs) όπως η ASUS, η Lenovo, η Dell και η HP, τα πρώτα laptops που θα εξοπλίζονται με τους Core Ultra 300 θα τοποθετηθούν στη high-end κατηγορία.

Αναμένουμε τις αρχικές τιμές για τα premium ultrabooks στην Ελλάδα να ξεκινούν πάνω από τα 1.300 με 1.400 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τον τοπικό ΦΠΑ και τα κόστη εισαγωγής. Η διαθεσιμότητα μέσω των μεγάλων ελληνικών αλυσίδων τεχνολογίας εκτιμάται πως θα ξεκινήσει σταδιακά μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο πώς θα αντιδράσει η αγορά απέναντι στα ήδη υπάρχοντα laptops με επεξεργαστές AMD ή Snapdragon, τα οποία πιθανότατα θα δεχθούν μειώσεις τιμών, δημιουργώντας ευκαιρίες για τους καταναλωτές που αναζητούν value for money επιλογές της προηγούμενης γενιάς.

Με τη ματιά του Techgear

Όσο εντυπωσιακά και αν είναι τα διαγράμματα που παρουσιάζει η Intel στις επίσημες παρουσιάσεις της, η πραγματική αξία του hardware κρίνεται πάντοτε στην καθημερινή χρήση. Οι ισχυρισμοί για συντριβή του ανταγωνισμού της AMD και της Qualcomm πρέπει να εξεταστούν υπό το πρίσμα της πραγματικής συμπεριφοράς των συσκευών.

Αυτό που αναμένουμε να δοκιμάσουμε εκτενώς στα εργαστήρια του Techgear είναι η πραγματική διαχείριση της θερμοκρασίας όταν η συσκευή λειτουργεί με την μπαταρία, καθώς και η συμπεριφορά των ανεμιστήρων σε λεπτά και ελαφριά σασί. Οι μετρήσεις του κατασκευαστή συχνά πραγματοποιούνται σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα με βέλτιστη ψύξη. Στην πράξη, μας ενδιαφέρει πώς αποδίδει το τσιπ όταν ο χρήστης έχει ανοιχτά 40 tabs στον browser, δουλεύει σε Excel και ταυτόχρονα κάνει render ένα βίντεο.

Επιπλέον, το κρίσιμο στοίχημα για την Intel παραμένει η αυτονομία στην πράξη. Εάν οι Core Ultra 300 καταφέρουν να προσφέρουν την απόλυτη ισχύ της x86 αρχιτεκτονικής συνδυάζοντας πραγματική αυτονομία 15+ ωρών μακριά από την πρίζα, τότε η εταιρεία θα έχει επιτύχει να ανακτήσει πλήρως τα ηνία στην κατηγορία των φορητών συστημάτων.