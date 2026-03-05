Νέο Snapdragon X105: Χαμηλότερη κατανάλωση, AI και δορυφορική σύνδεση

Σύνοψη

Η Qualcomm παρουσίασε το Snapdragon X105 5G Modem-RF System, εγκαινιάζοντας τη μετάβαση στο πρότυπο 5G Advanced (3GPP Release 18).

Ενσωματώνει εξειδικευμένο επιταχυντή τεχνητής νοημοσύνης (AI) για τη βελτιστοποίηση του σήματος και τη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Υποστηρίζει εγγενώς μη επίγεια δίκτυα (NTN) για αμφίδρομη δορυφορική επικοινωνία.

Προσφέρει αισθητή βελτίωση στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και στην κάλυψη, στοιχεία κρίσιμα για την επέκταση των αυτόνομων (Standalone) δικτύων 5G στην Ελλάδα.

Η Qualcomm προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση του Snapdragon X105 5G Modem-RF System, του νέου της τηλεπικοινωνιακού συστήματος που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει το πρότυπο 5G Advanced.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την εξέλιξη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, μετατοπίζοντας την εστίαση από τις απλές ταχύτητες λήψης, στην αποδοτικότητα, τη μείωση της καθυστέρησης (latency) και την έξυπνη διαχείριση πόρων μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Η συγκεκριμένη υλοποίηση αφορά την αρχιτεκτονική που θα τροφοδοτήσει τις ναυαρχίδες των smartphones, τα συστήματα εκτεταμένης πραγματικότητας (XR) και τις βιομηχανικές εφαρμογές IoT το προσεχές έτος.

Η μετάβαση στο 5G Advanced (βάσει του 3GPP Release 18) απαιτεί υλικό ικανό να διαχειριστεί αυξημένο όγκο δεδομένων, διατηρώντας ταυτόχρονα το ενεργειακό αποτύπωμα σε χαμηλά επίπεδα. Το X105 επιχειρεί να καλύψει αυτή την απαίτηση μέσω ανασχεδιασμού του υποσυστήματος ραδιοσυχνοτήτων και της ενσωμάτωσης προηγμένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης απευθείας στο επίπεδο του hardware.

Τι νέο φέρνει το Snapdragon X105 5G Modem

Το Snapdragon X105 αποτελεί το πρώτο modem της εταιρείας που έχει σχεδιαστεί εξολοκλήρου πάνω στις προδιαγραφές του 5G Advanced, προσφέροντας ταχύτητες λήψης που ξεπερνούν τα 10 Gbps, εγγενή δορυφορική συνδεσιμότητα (NTN) και έναν αποκλειστικό AI Tensor επιταχυντή για τη διαχείριση των κεραιών mmWave και Sub-6GHz.

Το βασικό πλεονέκτημα του νέου modem εντοπίζεται στη σουίτα 5G AI Processor. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στον κεντρικό επεξεργαστή της συσκευής (SoC), το X105 διαθέτει δική του επεξεργαστική ισχύ για τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τη διαχείριση δέσμης, επιλέγοντας την ιδανική κεραία του δικτύου για τη λήψη σήματος. Η διαδικασία αυτή ελαχιστοποιεί τις απώλειες δεδομένων και βελτιώνει τη σταθερότητα της σύνδεσης σε περιβάλλοντα με έντονες παρεμβολές, όπως τα πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα.

Επιπλέον, η Qualcomm ανακοίνωσε τη βελτίωση του συστήματος συνάθροισης φέροντος (Carrier Aggregation), το οποίο πλέον επιτρέπει τον ταυτόχρονο συνδυασμό πολλαπλών ζωνών φάσματος τόσο σε συχνότητες κάτω των 6 GHz (Sub-6GHz) όσο και σε χιλιοστομετρικά κύματα (mmWave) με μεγαλύτερη ευελιξία. Το αποτέλεσμα είναι η διατήρηση υψηλών ταχυτήτων μεταφοράς δεδομένων ακόμα και όταν ο χρήστης απομακρύνεται από τον πυρήνα της κυψέλης κάλυψης.

Η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί έναν ακόμη κρίσιμο τομέα βελτίωσης. Η τεχνολογία QET (Qualcomm Envelope Tracking) επόμενης γενιάς που ενσωματώνεται στο X105, προσαρμόζει δυναμικά την τάση που παρέχεται στον ενισχυτή ισχύος, ανάλογα με τις πραγματικές απαιτήσεις της μετάδοσης. Σύμφωνα με τα τεχνικά έγγραφα, η διαδικασία εξοικονομεί έως και 20% περισσότερη ενέργεια συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά, μειώνοντας τη θερμική καταπόνηση της συσκευής, ένα στοιχείο απολύτως απαραίτητο για τα λεπτά form factors των σύγχρονων συσκευών.

Η ενσωμάτωση δορυφορικών δικτύων (NTN)

Η υποστήριξη Μη Επίγειων Δικτύων (Non-Terrestrial Networks - NTN) παύει να αποτελεί προνόμιο εξειδικευμένου εξοπλισμού και ενσωματώνεται στον πυρήνα του X105. Η δυνατότητα αμφίδρομης αποστολής μηνυμάτων και δεδομένων μέσω δορυφόρων χαμηλής τροχιάς (LEO) προσφέρει αδιάλειπτη κάλυψη σε περιοχές όπου τα παραδοσιακά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αδυνατούν να φτάσουν. Το modem έχει κατασκευαστεί για να διαχειρίζεται απρόσκοπτα τη μετάβαση από το επίγειο δίκτυο στο δορυφορικό, δίνοντας προτεραιότητα σε εφαρμογές έκτακτης ανάγκης, αλλά αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για μελλοντική παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών μικρού όγκου δεδομένων από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία διευρύνει τις δυνατότητες των συσκευών IoT. Αυτόνομα οχήματα, συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και βιομηχανικός εξοπλισμός σε απομακρυσμένες τοποθεσίες μπορούν να παραμένουν συνδεδεμένα, αποστέλλοντας τηλεμετρία με απόλυτη αξιοπιστία.

Η επίδραση του X105 στα ελληνικά δίκτυα 5G

Το Snapdragon X105 θα διευκολύνει την πλήρη αξιοποίηση των υποδομών 5G Standalone (SA) που αναπτύσσουν αυτή τη στιγμή η Cosmote, η Vodafone και η Nova στην Ελλάδα, βελτιώνοντας την κάλυψη σε εσωτερικούς χώρους και αυξάνοντας δραματικά την αυτονομία των συσκευών κατά την πλοήγηση σε δίκτυα υψηλών συχνοτήτων.

Στην ελληνική αγορά, η έλευση των συσκευών που θα φέρουν το X105 (αναμένονται προς το τέλος του τρέχοντος έτους) αναμένεται να επιλύσει πρακτικά προβλήματα. Η γεωμορφολογία της χώρας, με τον κατακερματισμό της ηπειρωτικής περιοχής και το πλήθος των νησιών, καθιστά συχνά δύσκολη τη σταθερή διατήρηση του σήματος 5G. Η λειτουργία του AI beam management θα προσφέρει πολύ πιο σταθερή εμπειρία στους χρήστες, μειώνοντας τα "τυφλά σημεία” και τις απότομες πτώσεις σε δίκτυα 4G.

Παράλληλα, η δορυφορική συνδεσιμότητα (NTN) έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ελληνικό χώρο. Η δυνατότητα κλήσεων ή μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές ή στη θάλασσα, χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένου δορυφορικού τηλεφώνου, προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα ασφαλείας. Μένει να διευκρινιστεί η εμπορική πολιτική των τοπικών παρόχων σχετικά με την υποστήριξη αυτών των δορυφορικών υπηρεσιών και το ενδεχόμενο επιπλέον χρεώσεων.

Τέλος, η διαχείριση της θερμοκρασίας και η χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στην Ελλάδα. Οι συσκευές συχνά υπερθερμαίνονται κατά τη χρήση δεδομένων 5G σε συνθήκες υψηλής εξωτερικής θερμοκρασίας, οδηγώντας σε πτώση της απόδοσης. Οι αλγόριθμοι ενεργειακής αποδοτικότητας του X105 αναμένεται να μετριάσουν αυτό το φαινόμενο, διατηρώντας την απόδοση σταθερή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Με τη ματιά του Techgear

Το Snapdragon X105 δεν επικεντρώνεται στον εντυπωσιασμό μέσω εξωπραγματικών -θεωρητικών- ταχυτήτων, οι οποίες ούτως ή άλλως σπάνια επιτυγχάνονται σε πραγματικές συνθήκες. Η πραγματική αξία του βρίσκεται στην "ωρίμανση" της τεχνολογίας. Η Qualcomm χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη όχι ως εργαλείο μάρκετινγκ (όπως συμβαίνει συχνά στο software), αλλά ως δομικό στοιχείο του hardware, για να διορθώσει τις ατέλειες του 5G: την υψηλή κατανάλωση μπαταρίας, την αστάθεια του σήματος στις παρυφές των κυψελών και την υπερθέρμανση.

Για τον τελικό χρήστη στην Ελλάδα, αυτό μεταφράζεται σε συσκευές που προσφέρουν σταθερά καλό σήμα, κρατούν περισσότερο, ανεβάζουν λιγότερη θερμοκρασία και παρέχουν την ασφάλεια της δορυφορικής σύνδεσης στα σημεία όπου το επίγειο δίκτυο τελειώνει. Αποτελεί μια τεχνολογική προσθήκη που βελτιώνει ουσιαστικά την καθημερινή χρήση.