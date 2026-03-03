Νέα chips Apple M5 Pro & Max: Αρχιτεκτονική 2nm, Thunderbolt 5 και έμφαση στο Apple Intelligence

Σύνοψη

Η Apple ανακοίνωσε επίσημα τη νέα γενιά επεξεργαστών Apple Silicon, παρουσιάζοντας τα M5 Pro και M5 Max.

Η νέα αρχιτεκτονική βασίζεται στη διαδικασία των 2 νανομέτρων (2nm), προσφέροντας αισθητή αύξηση στην ενεργειακή απόδοση και τις επιδόσεις.

Έμφαση δόθηκε στη νέα Neural Engine, η οποία έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει τις διεργασίες του Apple Intelligence τοπικά στη συσκευή.

Το M5 Max υποστηρίζει έως και 128GB ενοποιημένης μνήμης (Unified Memory) με memory bandwidth που εξυπηρετεί τα πιο απαιτητικά επαγγελματικά workflows.

Ενσωματώνουν αναβαθμισμένο Media Engine με ταχύτερη επεξεργασία ProRes και AV1, καθώς και πλήρη υποστήριξη για το πρότυπο Thunderbolt 5.

Στην ελληνική αγορά, τα νέα συστήματα με M5 Pro και M5 Max αναμένονται σύντομα, με τις τιμές να διατηρούνται στα γνώριμα premium επίπεδα της κατηγορίας.

Η Apple προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη των επόμενης γενιάς επεξεργαστών της για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, παρουσιάζοντας τα ολοκληρωμένα κυκλώματα (SoCs) M5 Pro και M5 Max. Η νέα σειρά επεξεργαστών Apple Silicon εστιάζει στην ενίσχυση της επεξεργαστικής ισχύος για τους επαγγελματίες, βελτιώνοντας παράλληλα την ενεργειακή απόδοση μέσω της μετάβασης στη νέα κατασκευαστική λιθογραφία των 2 νανομέτρων (2nm).

Η ανακοίνωση των νέων SoCs συνοδεύεται από την άμεση διασύνδεσή τους με τις αυξημένες απαιτήσεις μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, τοποθετώντας το οικοσύστημα του Apple Intelligence στο επίκεντρο της αρχιτεκτονικής τους.

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Apple M5 Pro και M5 Max;

Τα νέα chips Apple M5 Pro και M5 Max κατασκευάζονται στα 2nm και φέρουν αναβαθμισμένη αρχιτεκτονική. Το M5 Pro ενσωματώνει έως 14 πυρήνες CPU και 20 πυρήνες GPU, ενώ το M5 Max φτάνει τους 16 πυρήνες CPU και τους 40 πυρήνες GPU. Η κορυφαία έκδοση υποστηρίζει έως 128GB Unified Memory με ασύλληπτο memory bandwidth, ενώ ενσωματώνουν νέα Neural Engine βελτιστοποιημένη αποκλειστικά για το Apple Intelligence.

Διαδικασία κατασκευής: 2nm (TSMC).

M5 Pro: Έως 14-core CPU (10 performance, 4 efficiency cores), 20-core GPU.

M5 Max: Έως 16-core CPU (12 performance, 4 efficiency cores), 40-core GPU.

Ενοποιημένη Μνήμη (Unified Memory): Υποστήριξη έως 128GB στο M5 Max (Bandwidth πάνω από 500GB/s).

Συνδεσιμότητα: Εγγενής υποστήριξη Thunderbolt 5 (έως 120 Gbps) και Wi-Fi 7.

Αρχιτεκτονική 2nm και απόδοση CPU/GPU

Η μετάβαση από τα 3nm στα 2nm (μέσω των εργοστασίων της TSMC) αποτελεί τον πυρήνα της εξέλιξης για τη σειρά M5. Η σμίκρυνση της λιθογραφίας επιτρέπει την τοποθέτηση περισσότερων τρανζίστορ στον ίδιο χώρο, γεγονός που μεταφράζεται σε άμεση αύξηση των οδηγιών ανά κύκλο ρολογιού (IPC), αλλά κυρίως σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Στο M5 Pro, η Apple ενσωματώνει έως 14 πυρήνες CPU. Ο διαχωρισμός παραμένει πιστός στην υβριδική λογική, με πυρήνες υψηλής απόδοσης (performance) και πυρήνες εξοικονόμησης ενέργειας (efficiency). Η GPU των 20 πυρήνων επωφελείται από το hardware-accelerated ray tracing και το mesh shading, τεχνολογίες που βελτιώνουν δραματικά την απόδοση στο 3D rendering και στο gaming.

Το M5 Max απευθύνεται στους δημιουργούς περιεχομένου που διαχειρίζονται τεράστια φορτία δεδομένων. Με 16 πυρήνες CPU και 40 πυρήνες GPU, η ικανότητα επεξεργασίας πολλαπλών streams βίντεο ανάλυσης 8K ProRes είναι εντυπωσιακή. Η προσθήκη του Dynamic Caching εξασφαλίζει ότι η τοπική μνήμη χρησιμοποιείται με τον βέλτιστο τρόπο, αποδίδοντας την ακριβή ποσότητα RAM που απαιτεί η εκάστοτε διεργασία σε πραγματικό χρόνο.

Neural Engine και Apple Intelligence

Η σημαντικότερη αναβάθμιση, η οποία δικαιολογεί την ύπαρξη της νέας γενιάς, αφορά τη Neural Engine. Με την Apple να ενσωματώνει βαθύτερα το Apple Intelligence στο macOS, οι απαιτήσεις για τοπική επεξεργασία μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) και εργαλείων παραγωγικής AI έχουν αυξηθεί εκθετικά.

Η νέα Neural Engine της σειράς M5 διαθέτει αυξημένο αριθμό πυρήνων και ταχύτερη διαμεταγωγή δεδομένων με την ενοποιημένη μνήμη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι διεργασίες όπως η δημιουργία κειμένου, η επεξεργασία εικόνας μέσω AI, το live transcription και η άμεση ανάλυση κώδικα, εκτελούνται χωρίς την ανάγκη σύνδεσης στο cloud. Η προσέγγιση αυτή διατηρεί τα δεδομένα του χρήστη αυστηρά εντός της συσκευής, διασφαλίζοντας το ιδιωτικό απόρρητο.

Media Engine και Υποστήριξη Thunderbolt 5

Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν εξειδικευμένους επιταχυντές (Media Engines) για τη συμπίεση και αποσυμπίεση δημοφιλών codecs. Η υποστήριξη για ProRes και AV1 έχει βελτιωθεί, επιτρέποντας την ταυτόχρονη αναπαραγωγή και επεξεργασία πολλαπλών ροών βίντεο χωρίς το σύστημα να καταφεύγει σε dropped frames. Το M5 Max, χάρη στους διπλούς επιταχυντές ProRes, λειτουργεί ως ένα φορητό στούντιο επεξεργασίας βίντεο.

Παράλληλα, η σειρά M5 εγκαινιάζει την εγγενή υποστήριξη για το πρωτόκολλο Thunderbolt 5. Οι επαγγελματίες μπορούν πλέον να συνδέσουν εξωτερικούς δίσκους NVMe με ταχύτητες ανάγνωσης/εγγραφής που προσεγγίζουν αυτές του εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου, καθώς και να οδηγήσουν πολλαπλές εξωτερικές οθόνες υψηλής ανάλυσης (όπως 8K στα 60Hz ή 4K στα 240Hz) με μεγαλύτερη ευελιξία.

Τι σημαίνει αυτό για την ελληνική αγορά

Η άφιξη των υπολογιστών που θα ενσωματώνουν τα νέα M5 Pro και M5 Max (όπως τα επερχόμενα MacBook Pro και Mac Studio) αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα μέσω του επίσημου δικτύου διανομέων της Apple στην Ελλάδα (iSquare).

Ιστορικά, η μετάβαση σε νέες αρχιτεκτονικές Apple Silicon δεν αλλάζει ριζικά την τιμολογιακή πολιτική εκκίνησης, αλλά η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου και οι τοπικοί φόροι διατηρούν τον εξοπλισμό αυτό στην απόλυτη premium κατηγορία.

Για τους επαγγελματίες (video editors, 3D animators, software developers) που εδρεύουν στην Ελλάδα, η αγορά ενός συστήματος M5 Max μεταφράζεται σε εξοικονόμηση εργατοωρών κατά το rendering, καθιστώντας το μια αυστηρά επαγγελματική επένδυση παρά μια καταναλωτική αναβάθμιση. Τα μοντέλα με 128GB Unified Memory αναμένεται να είναι διαθέσιμα κυρίως κατόπιν παραγγελίας (CTO).

Η άποψη του Techgear

Η ανακοίνωση των M5 Pro και M5 Max δεν αποτελεί απλώς μια αναμενόμενη ετήσια αναβάθμιση ισχύος, αλλά τον ξεκάθαρο προσανατολισμό της Apple προς την εποχή της τοπικής τεχνητής νοημοσύνης. Η μετάβαση στα 2nm της TSMC δίνει τον απαραίτητο θερμικό και ενεργειακό «αέρα» για να ενσωματωθούν ισχυρότερες Neural Engines χωρίς να θυσιαστεί η θρυλική αυτονομία των MacBook.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι η διαχείριση της θερμοκρασίας υπό συνθήκες συνεχούς φόρτου και το πώς μεταφράζεται στην πράξη η ταχύτητα της νέας Neural Engine με τα εργαλεία του Apple Intelligence.

Για τον μέσο χρήστη, η ισχύς των M5 Pro/Max είναι πλεονασματική. Για τον επαγγελματία, όμως, η προσθήκη του Thunderbolt 5 και το αυξημένο memory bandwidth είναι αναβαθμίσεις ουσίας που λύνουν πρακτικά προβλήματα του καθημερινού workflow.