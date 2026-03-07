Η TerraPower του Bill Gates πήρε έγκριση κατασκευής πυρηνικού αντιδραστήρα νέας γενιάς

Σύνοψη

Η Nuclear Regulatory Commission (NRC) των ΗΠΑ χορήγησε άδεια στην TerraPower, εταιρεία που έχει ιδρύσει ο Bill Gates, για την κατασκευή του πυρηνικού αντιδραστήρα επόμενης γενιάς στο Kemmerer του Wyoming.

Το έργο αφορά έναν αντιδραστήρα ταχέων νετρονίων ψυχόμενο με υγρό νάτριο, αρχικής ισχύος 345 MWe.

Ενσωματώνει σύστημα αποθήκευσης ενέργειας μέσω λιωμένου άλατος, επιτρέποντας την προσωρινή αύξηση της απόδοσης στα 500 MWe για την κάλυψη αιχμών ζήτησης.

Η εγκατάσταση χωροθετείται σε πρώην εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από άνθρακα, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές διασύνδεσης με το δίκτυο.

Η συγκεκριμένη αδειοδότηση αποτελεί κομβικό σημείο για την τεχνολογία Advanced Modular Reactors (AMRs), επηρεάζοντας άμεσα τα ευρωπαϊκά και βαλκανικά σχέδια ενεργειακής μετάβασης.

Η αμερικανική ρυθμιστική επιτροπή πυρηνικής ενέργειας (Nuclear Regulatory Commission - NRC) ενέκρινε επίσημα το αίτημα κατασκευής της TerraPower για τον νέο πυρηνικό αντιδραστήρα της στο Kemmerer της πολιτείας του Wyoming. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δρομολογεί την υλοποίηση ενός από τα πιο σύνθετα ενεργειακά έργα των τελευταίων δεκαετιών, το οποίο χρηματοδοτείται εν μέρει από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE) και ιδιωτικά κεφάλαια, με κυριότερο υποστηρικτή τον Bill Gates. Το κόστος κατασκευής υπολογίζεται περίπου στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 3,65 δισεκατομμύρια ευρώ).

Το εργοστάσιο κατασκευάζεται στον χώρο της πρώην μονάδας παραγωγής ενέργειας από άνθρακα Naughton. Η επιλογή της τοποθεσίας υπαγορεύτηκε από καθαρά τεχνοοικονομικά κριτήρια, καθώς επιτρέπει στην εταιρεία να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας δραστικά τα αρχικά έξοδα διασύνδεσης.

Τι είναι ο αντιδραστήρας Natrium της TerraPower και πώς λειτουργεί;

Ο αντιδραστήρας Natrium της TerraPower είναι ένας προηγμένος πυρηνικός αντιδραστήρας ταχέων νετρονίων (Sodium Fast Reactor - SFR) βασικής ισχύος 345 MWe, ο οποίος χρησιμοποιεί υγρό νάτριο ως κύριο ψυκτικό μέσο αντί για νερό. Σε συνδυασμό με ένα ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας μέσω τηγμένου (λιωμένου) άλατος, η μονάδα μπορεί να αυξήσει την παραγωγή της στα 500 MWe για χρονικό διάστημα έως και πεντέμισι ωρών.

Αυτή η αρχιτεκτονική διαφοροποιείται πλήρως από τους παραδοσιακούς αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος (Light Water Reactors - LWR). Η προσθήκη της θερμικής αποθήκευσης επιλύει το διαχρονικό πρόβλημα της πυρηνικής ενέργειας: την αδυναμία γρήγορης προσαρμογής του φορτίου. Το Natrium λειτουργεί σταθερά στο 100% της θερμικής του απόδοσης, αλλά η ενέργεια διοχετεύεται είτε απευθείας στον στρόβιλο είτε στις δεξαμενές λιωμένου άλατος. Όταν η ζήτηση στο δίκτυο αυξάνεται —ειδικά τις ώρες που η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές (αιολικά, φωτοβολταϊκά) μειώνεται— το σύστημα αντλεί τη συσσωρευμένη θερμότητα, παρέχοντας ευελιξία συγκρίσιμη με εργοστάσια φυσικού αερίου ανοιχτού κύκλου.

Τα τεχνικά πλεονεκτήματα του υγρού νατρίου

Το υγρό νάτριο διαθέτει σημείο βρασμού που υπερβαίνει τους 880°C, επιτρέποντας στον πυρήνα του αντιδραστήρα να λειτουργεί σχεδόν σε συνθήκες φυσιολογικής ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτό το χαρακτηριστικό εξαλείφει την ανάγκη για τα εξαιρετικά βαρέα, συμπιεσμένα και πολυέξοδα δοχεία συγκράτησης που απαιτούν οι συμβατικοί αντιδραστήρες νερού, εκμηδενίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο έκρηξης λόγω υπερπίεσης ατμού.

Επιπλέον, το νάτριο δεν είναι διαβρωτικό για τον χάλυβα, γεγονός που αυξάνει τον χρόνο ζωής των εξαρτημάτων εντός του πυρήνα. Από πλευράς ασφαλείας, η σχεδίαση βασίζεται σε παθητικά συστήματα. Σε περίπτωση απώλειας ισχύος, η φυσική κυκλοφορία του υγρού νατρίου και ο σχεδιασμός ανταλλαγής θερμότητας με τον ατμοσφαιρικό αέρα επαρκούν για την ψύξη του πυρήνα, χωρίς την ανάγκη ηλεκτροκίνητων αντλιών ή ανθρώπινης παρέμβασης.

Το ζήτημα του καυσίμου αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για την υλοποίηση του έργου. Ο αντιδραστήρας απαιτεί HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium), το οποίο επί του παρόντος παράγεται σε εμπορικές ποσότητες σχεδόν αποκλειστικά από τη ρωσική Tenex. Μετά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, η TerraPower και το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας αναπτύσσουν εσπευσμένα εγχώριες αλυσίδες τροφοδοσίας, διαδικασία που είχε προκαλέσει παλαιότερα διετή καθυστέρηση στο αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Ευρωπαϊκές προεκτάσεις και αντίκτυπος για την ελληνική αγορά

Πώς μεταφράζεται η αδειοδότηση της TerraPower για την ευρωπαϊκή και την ελληνική αγορά; Η έγκριση ενός μη παραδοσιακού αντιδραστήρα από μια αυστηρή ρυθμιστική αρχή όπως η αμερικανική NRC δημιουργεί ένα ισχυρό νομικό και μηχανικό προηγούμενο, το οποίο παρακολουθεί στενά η Euratom και οι ευρωπαϊκοί φορείς χάραξης πολιτικής.

Στην Ευρώπη, η προσπάθεια απεξάρτησης από τον άνθρακα έχει στρέψει το ενδιαφέρον χωρών της Ανατολικής Ευρώπης (Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία) προς τους Μικρούς Αρθρωτούς Αντιδραστήρες (SMRs) και τους Προηγμένους Αντιδραστήρες (AMRs). Η επιτυχής λειτουργία του Natrium θα πιστοποιήσει την εμπορική βιωσιμότητα αυτών των συστημάτων, ανοίγοντας τον δρόμο για εξαγωγές τεχνογνωσίας.

Για την Ελλάδα, τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Το εθνικό νομικό και σεισμολογικό πλαίσιο παραμένει απαγορευτικό για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών εντός της χώρας. Εντούτοις, η ενεργειακή αγορά των Βαλκανίων είναι πλήρως διασυνδεδεμένη (Target Model). Εάν γειτονικά κράτη, όπως η Βουλγαρία (η οποία ήδη διερευνά νέες μονάδες στο Κοζλοντούι) ή η Ρουμανία, υιοθετήσουν μονάδες τύπου Natrium, η Ελλάδα θα καταστεί άμεσος αποδέκτης αυτής της ενέργειας μέσω εισαγωγών. Αυτό συνεπάγεται σταθερότερες τιμές χονδρικής στο ρεύμα και εξισορρόπηση του ελληνικού δικτύου, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μεταβλητότητα των ΑΠΕ και τις εισαγωγές φυσικού αερίου (LNG).

Με τη ματιά του Techgear

Η έγκριση της NRC προς την TerraPower αποτελεί αναμφίβολα ένα ορόσημο για την πυρηνική μηχανική. Το γεγονός ότι η αμερικανική επιτροπή, γνωστή για την εξαιρετικά χρονοβόρα και άκαμπτη διαδικασία της, άναψε το πράσινο φως για έναν αντιδραστήρα που δεν χρησιμοποιεί νερό ως ψυκτικό μέσο, επιβεβαιώνει την τεχνική αρτιότητα των φακέλων που κατέθεσε η εταιρεία.

Ωστόσο, οφείλουμε να διαχωρίσουμε τον επικοινωνιακό ενθουσιασμό από την κατασκευαστική πραγματικότητα. Η κατάρρευση του αντίστοιχου project SMR της NuScale στο Idaho λόγω της εκτόξευσης του κόστους από τα 5,3 στα 9,3 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτελεί το πλέον διδακτικό προηγούμενο. Η TerraPower έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα του ιδιωτικού κεφαλαίου μέσω του Bill Gates, αλλά καλείται να αντιμετωπίσει την ίδια ακριβώς πραγματικότητα: πρωτοφανή κόστη υλικών και την απουσία εδραιωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας για το καύσιμο HALEU.

Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με τηγμένο άλας είναι έξυπνο από άποψη grid management, αλλά αυξάνει την πολυπλοκότητα των σωληνώσεων και των εναλλακτών θερμότητας στην εγκατάσταση. Ο στόχος ολοκλήρωσης του έργου στις αρχές της επόμενης δεκαετίας είναι φιλόδοξος. Το πραγματικό στοίχημα για την TerraPower δεν είναι μόνο να χτίσει τον αντιδραστήρα, αλλά να αποδείξει ότι το LCOE (Levelized Cost of Energy) μπορεί να είναι ανταγωνιστικό σε ένα δίκτυο που κατακλύζεται από ολοένα και φθηνότερες ΑΠΕ.