Η Tilly Lockey παρουσιάζει τα πιο προηγμένα βιονικά χέρια στον κόσμο [Video]

Η Tilly Lockey, γνωστή ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ατόμων με ακρωτηριασμό, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Good Morning Britain, όπου παρουσίασε τα εντυπωσιακά βιονικά της χέρια. Πρόκειται για προηγμένες προθέσεις, κατασκευασμένες με τεχνολογία 3D printing από την εταιρεία Open Bionics, οι οποίες μπορούν να κινούνται ανεξάρτητα και να εκτελούν με ακρίβεια κινήσεις που μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζαν αδύνατες.

Η Lockey έχασε και τα δύο της αντιβράχια, καθώς και αρκετά δάχτυλα των ποδιών της, σε ηλικία μόλις 15 μηνών, έπειτα από σοβαρή λοίμωξη μηνιγγίτιδας. Παρά τις δυσκολίες, η νεαρή Βρετανίδα μετέτρεψε την προσωπική της ιστορία σε πηγή έμπνευσης, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία στους ανθρώπους με αναπηρίες. Σήμερα, στα 19 της χρόνια, φορά μερικά από τα πιο εξελιγμένα βιονικά χέρια που λειτουργούν μέσω της δικής της σκέψης και κίνησης.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η Lockey εξήγησε πώς ακριβώς λειτουργούν οι προσθετικές συσκευές. Ανέφερε ότι οι βιονικοί βραχίονες δεν ελέγχονται μόνο από την «πρόθεση» ή τη σκέψη, όπως συχνά πιστεύει το κοινό, αλλά από συγκεκριμένες μυϊκές κινήσεις που καταγράφονται μέσω ειδικών αισθητήρων, γνωστών ως myopods. Αυτά τα μικρά ηλεκτρονικά συστήματα ανιχνεύουν τις συσπάσεις των μυών και τις μετατρέπουν σε εντολές που κινούν τα βιονικά δάχτυλα και χέρια.

«Είναι σαν να έχουν εκτυπωθεί σε 3D, αλλά είναι πολύ πιο ανθεκτικά, πολύ πιο γρήγορα και ουσιαστικά τα πιο προηγμένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά», σημείωσε η ίδια. Η Lockey υπογράμμισε ότι, αν και οι συσκευές δίνουν την εντύπωση ότι κινούνται απλά με τη σκέψη, στην πραγματικότητα απαιτείται ένας επιπλέον «νοητικός συντονισμός», καθώς βασίζονται στη λειτουργία των μυών.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία που αποκάλυψε η Lockey είναι ότι οι προσθετικές αυτές συσκευές μπορούν να εκτελούν κινήσεις ακόμη και όταν δεν είναι συνδεδεμένες στο σώμα της. Η ανεξαρτησία αυτή αποδεικνύει το πόσο προηγμένα είναι τα ηλεκτρονικά και μηχανικά συστήματα των βιονικών χεριών, που συνδυάζουν τεχνολογία ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης για να μιμηθούν τη φυσική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος.

Η ιστορία της Lockey δεν είναι μόνο μια αφήγηση για την πρόοδο της ιατρικής τεχνολογίας, αλλά και μια μαρτυρία για τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης. Από πολύ μικρή ηλικία, έγινε σύμβολο για τα παιδιά με ακρωτηριασμό, συμμετέχοντας σε δράσεις και καμπάνιες ενημέρωσης σχετικά με τις δυνατότητες των βιονικών προθέσεων.

Η συνεργασία της με την Open Bionics, μια εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάπτυξη προσιτών και υψηλής τεχνολογίας προσθετικών μελών, έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, δημιουργήθηκαν οι προθέσεις που φορά σήμερα, οι οποίες συνδυάζουν ανθεκτικά υλικά, πρωτοποριακή μηχανική και σύγχρονο σχεδιασμό.

Πέρα όμως από τη δική της προσωπική εμπειρία, η Lockey θέλει να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή την τεχνολογία. Γι’ αυτό και ανακοίνωσε την έναρξη του δικού της podcast με τίτλο Tilly Talks Tech, που έκανε πρεμιέρα την ίδια μέρα της τηλεοπτικής της εμφάνισης.

Στόχος της σειράς είναι να ενημερώνει το κοινό για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία των προθέσεων, αλλά και να δημιουργήσει έναν μηχανισμό στήριξης: κάθε προβολή του podcast στο YouTube θα συμβάλλει οικονομικά ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές τις ακριβές αλλά σωτήριες συσκευές. «Κάθε φορά που το παρακολουθείτε, τα έσοδα πηγαίνουν στο να γίνουν οι προθέσεις πιο προσβάσιμες», ανέφερε η ίδια.