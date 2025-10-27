Η βιταμίνη που ίσως είναι το κλειδί για πιο αργή γήρανση

Μια νέα μελέτη αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τη βιταμίνη D, τη γνωστή «βιταμίνη του Ήλιου», προτείνοντας πως ίσως παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην υγεία μας απ’ όσο νομίζαμε. Ερευνητές στις ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η καθημερινή λήψη βιταμίνης D μπορεί να επιβραδύνει μια από τις βασικότερες βιολογικές διεργασίες που συνδέονται με τη γήρανση: τη συρρίκνωση των τελομερών, των μικροσκοπικών δομών που προστατεύουν το DNA μας.

Η ιδέα ενός «χαπιού κατά της γήρανσης» έχει απασχολήσει την επιστήμη για δεκαετίες, και παρότι ο δρόμος μέχρι εκεί παραμένει μακρύς, η νέα αυτή μελέτη φαίνεται να προσφέρει μια δόση ρεαλιστικής αισιοδοξίας.

Τα τελομερή λειτουργούν σαν τα πλαστικά καλύμματα στις άκρες των κορδονιών: προστατεύουν τα χρωμοσώματα από φθορές κάθε φορά που ένα κύτταρο διαιρείται. Με το πέρασμα του χρόνου, αυτά τα «καλύμματα» μικραίνουν, ώσπου κάποια στιγμή τα κύτταρα σταματούν να πολλαπλασιάζονται και αρχίζουν να πεθαίνουν.

Όταν τα τελομερή μικρύνουν υπερβολικά, αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης σοβαρών παθήσεων που σχετίζονται με τη γήρανση, όπως καρδιαγγειακές νόσοι, καρκίνος και οστεοαρθρίτιδα. Παράγοντες όπως το κάπνισμα, το χρόνιο στρες, η κατάθλιψη και η φλεγμονή στο σώμα μπορούν να επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία.

Η βιταμίνη D είναι περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της στη διατήρηση της υγείας των οστών, καθώς βοηθά το σώμα να απορροφά ασβέστιο. Όμως τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες ανακαλύπτουν πως η δράση της επεκτείνεται πολύ πέρα από αυτό.

Η συγκεκριμένη βιταμίνη ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, μειώνει τον κίνδυνο λοιμώξεων του αναπνευστικού και ενδέχεται να προσφέρει προστασία απέναντι σε αυτοάνοσα νοσήματα όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο λύκος και η σκλήρυνση κατά πλάκας. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της είναι οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της — και η φλεγμονή είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που φθείρουν τα τελομερή. Αυτός ο μηχανισμός φαίνεται να εξηγεί γιατί η βιταμίνη D μπορεί να επιβραδύνει τη φθορά τους, προσφέροντας στα κύτταρα περισσότερο χρόνο ζωής.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Augusta University των ΗΠΑ και παρακολούθησε 1.031 άτομα με μέση ηλικία 65 ετών για πέντε χρόνια. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: η μία λάμβανε καθημερινά 2.000 IU βιταμίνης D, ενώ η άλλη έπαιρνε εικονικό φάρμακο (placebo). Οι επιστήμονες μέτρησαν το μήκος των τελομερών στην αρχή, δύο χρόνια μετά και στο τέλος της μελέτης.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: όσοι έπαιρναν βιταμίνη D διατήρησαν τα τελομερή τους περίπου 140 “βάσεις” περισσότερο σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της διαφοράς, τα τελομερή συνήθως μικραίνουν κατά περίπου 460 βάσεις μέσα σε δέκα χρόνια, επομένως αυτή η επιβράδυνση θεωρείται αξιοσημείωτη.

Η έρευνα προστίθεται σε προηγούμενες μελέτες που είχαν παρατηρήσει παρόμοια αποτελέσματα, ενώ και διατροφές πλούσιες σε αντιφλεγμονώδη τρόφιμα — όπως η μεσογειακή διατροφή — συνδέονται με μακρύτερα τελομερή και καλύτερη κυτταρική υγεία.

Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, οι ειδικοί συνιστούν προσοχή. Η ιδανική δόση βιταμίνης D παραμένει ασαφής. Η δόση των 2.000 IU που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη είναι πολύ υψηλότερη από τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη — 600 IU για ενήλικες κάτω των 70 ετών και 800 IU για τους μεγαλύτερους. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι ακόμη και 400 IU ημερησίως μπορεί να είναι επαρκείς για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού.

Επιπλέον, η υπερβολική λήψη βιταμίνης D μπορεί να έχει παρενέργειες, καθώς επηρεάζει την απορρόφηση ασβεστίου και τη λειτουργία των νεφρών. Κάποιοι επιστήμονες μάλιστα επισημαίνουν ότι τελομερή που παραμένουν υπερβολικά μακριά ίσως συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο για ορισμένους τύπους καρκίνου.

Με άλλα λόγια, το μυστικό πιθανότατα δεν βρίσκεται σε μια “μαγική δόση”, αλλά σε μια ισορροπημένη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τη συνολική κατάσταση του οργανισμού, τα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα, τη διατροφή και τη φυσική δραστηριότητα.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι, όσο ελπιδοφόρες κι αν είναι αυτές οι ενδείξεις, η βιταμίνη D δεν αποτελεί αντίδοτο στη γήρανση. Οι κλασικές συνήθειες που συνδέονται με τη μακροζωία εξακολουθούν να είναι οι πιο αποτελεσματικές: ισορροπημένη διατροφή, τακτική άσκηση, επαρκής ύπνος, αποφυγή του καπνίσματος και έλεγχος του στρες. Όλα αυτά συμβάλλουν φυσικά στη διατήρηση υγιών τελομερών και στη μακροπρόθεσμη υγεία.

Ωστόσο, για όσους έχουν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D — κάτι συχνό στις βόρειες χώρες ή σε άτομα με περιορισμένη έκθεση στον Ήλιο, η συμπληρωματική λήψη μπορεί να είναι μια απλή και ασφαλής παρέμβαση με πολλαπλά οφέλη.

