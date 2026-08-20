IBM Quantum Starling 2029: Σύστημα ψύξης 180 φορές πιο κρύο από το βαθύ Διάστημα!

Σύνοψη

Η IBM ανακοίνωσε την επιτυχή σύνδεση και ψύξη δύο σπονδυλωτών κρυογονικών μονάδων σε ένα ενιαίο περιβάλλον, καταγράφοντας θερμοκρασίες κάτω των 15 millikelvin (180 φορές πιο ψυχρές από το βαθύ Διάστημα).

Ο συνδυασμένος σχεδιασμός φτάνει τα 2,4 μέτρα σε ύψος και πλάτος, προσφέροντας 12 φορές περισσότερο χώρο καλωδίωσης στο εσωτερικό του θαλάμου κενού συγκριτικά με τα προηγούμενα συστήματα της εταιρείας.

Η νέα αρχιτεκτονική βασίζεται στην τεχνολογία «L-coupler», η οποία επιτρέπει την άμεση σύνδεση ξεχωριστών κβαντικών επεξεργαστών για τον διαμοιρασμό πληροφοριών.

Μέσα στο 2026 θα εγκατασταθούν οι επεξεργαστές IBM Quantum Nighthawk, ενώ ο απώτερος στόχος είναι η κατασκευή του κβαντικού υπερυπολογιστή IBM Quantum Starling το 2029, ο οποίος θα διαθέτει ανοχή στα σφάλματα (fault-tolerant).

Η καινοτομία επιτρέπει την ανεξάρτητη δοκιμή και ταχεία βελτίωση μεμονωμένων εξαρτημάτων του συστήματος, επιταχύνοντας τον ρυθμό ανάπτυξης του κβαντικού hardware.

Η κατασκευή ενός λειτουργικού κβαντικού υπολογιστή δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον σχεδιασμό των ίδιων των επεξεργαστών, αλλά πρωτίστως από τη θερμοδυναμική σταθερότητα του περιβάλλοντος στο οποίο αυτοί λειτουργούν.

Η IBM προχώρησε στη δημοσιοποίηση της επιτυχούς σύνδεσης δύο τεράστιων κρυογονικών μονάδων, οι οποίες πλέον λειτουργούν ως ένα ενιαίο, αδιαίρετο περιβάλλον υπερβολικής ψύξης. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός εγκαταλείπει την παραδοσιακή προσέγγιση του μοναδικού κυλινδρικού θαλάμου, υιοθετώντας μια αυστηρά σπονδυλωτή γεωμετρία. Το ενιαίο σύστημα, το οποίο ξεπερνά τα 2,4 μέτρα τόσο σε ύψος όσο και σε πλάτος, παρέχει την απαραίτητη φυσική υποδομή για την άμεση ζεύξη εκατοντάδων κβαντικών chips, αντιμετωπίζοντας τον σημαντικότερο φυσικό περιορισμό της μέχρι τώρα ανάπτυξης: την έλλειψη χώρου για τον τεράστιο όγκο των ομοαξονικών καλωδίων που απαιτούνται για τον έλεγχο των qubits.

Οι αρχικές δοκιμές πεδίου απέδειξαν την ικανότητα της κατασκευής να μειώνει τη θερμοκρασία του τεράστιου εσωτερικού όγκου στους 4 Kelvin (αντίστοιχη με τη θερμοκρασία του υγρού ηλίου) σε λιγότερο από πέντε εικοσιτετράωρα. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι η θερμοκρασία να σταθεροποιηθεί κάτω από τα 15 millikelvin, δημιουργώντας ένα περιβάλλον το οποίο είναι πρακτικά 180 φορές πιο κρύο από τον μέσο όρο θερμοκρασίας του βαθέος Διαστήματος. Αυτή η ακραία απουσία θερμικής ενέργειας ελαχιστοποιεί την πιθανότητα κβαντικής αποσυνοχής, επιτρέποντας στα qubits να διατηρούν την κατάσταση υπέρθεσης για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και να εκτελούν πολύπλοκους υπολογισμούς με μειωμένο θόρυβο.

Η τεχνολογία «L-Coupler» και ο οδικός χάρτης του 2026

Η αύξηση της διαθέσιμης επιφάνειας εντός του θαλάμου κενού κατά 12 φορές δεν αποσκοπεί απλώς στην προσθήκη περισσότερων συμβατικών καλωδίων. Αντιθέτως, διευκολύνει την εφαρμογή της τεχνολογίας διασύνδεσης που η IBM ονομάζει «L-coupler». Αυτοί οι ειδικοί συζεύκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο της φυσικής γέφυρας ανάμεσα σε διακριτούς κβαντικούς επεξεργαστές, επιτρέποντάς τους να ανταλλάσσουν κβαντικές πληροφορίες με σχεδόν μηδενική καθυστέρηση και να λειτουργούν συνεργατικά ως μια ενιαία υπολογιστική μονάδα.

Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη της εταιρείας, αργότερα μέσα στο τρέχον έτος η συγκεκριμένη κρυογονική υποδομή θα φιλοξενήσει τους νέους επεξεργαστές IBM Quantum Nighthawk. Ο σκοπός αυτής της ενσωμάτωσης αφορά τη διευρυμένη δοκιμή των λειτουργικών επιδόσεων του συστήματος υπό πραγματικά φορτία εργασίας. Εφόσον οι μετρήσεις επιβεβαιώσουν τη σταθερότητα της αρχιτεκτονικής, το αμέσως επόμενο βήμα του 2027 περιλαμβάνει τη χρήση των L-couplers για τη σύνδεση πολλαπλών επεξεργαστών, δημιουργώντας ένα δίκτυο με τουλάχιστον 1.000 απολύτως προγραμματιζόμενα qubits, τα οποία θα μπορούν να ελεγχθούν άμεσα για την εκτέλεση προηγμένων αλγορίθμων.

Προς το IBM Quantum Starling και την ανοχή στα σφάλματα

Η πραγματική σημασία της ανακοίνωσης εστιάζεται στον μακροπρόθεσμο στόχο της υλοποίησης του IBM Quantum Starling το 2029, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει τον πρώτο κβαντικό υπολογιστή με εγγενή ανοχή στα σφάλματα. Η δημιουργία τέτοιων συστημάτων απαιτεί την ανάπτυξη προηγμένων κωδίκων διόρθωσης σφαλμάτων, οι οποίοι μετατρέπουν τα «φυσικά» qubits, που είναι επιρρεπή σε αλλοιώσεις από το εξωτερικό περιβάλλον, σε «λογικά» qubits. Αυτή η διαδικασία μετατροπής είναι εξαιρετικά απαιτητική σε πόρους, καθώς ένα μόνο λογικό qubit μπορεί να απαιτεί χιλιάδες φυσικά qubits για την υποστήριξη του.

Οι νέοι κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων που εισήγαγε η IBM κατά το προηγούμενο έτος υπόσχονται τη δραστική μείωση αυτών των απαιτήσεων, ωστόσο η ανάγκη για συστήματα που θα φιλοξενούν δεκάδες χιλιάδες qubits παραμένει επιτακτική. Ο σπονδυλωτός σχεδιασμός που μόλις επιδείχθηκε παρέχει ακριβώς αυτή την κλιμακωσιμότητα. Κάθε μονάδα λειτουργεί ανεξάρτητα αλλά συνδέεται άρρηκτα με τις υπόλοιπες, επιτρέποντας την ταχεία αντικατάσταση ή αναβάθμιση μεμονωμένων εξαρτημάτων χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία ολόκληρου του υπερυπολογιστή.