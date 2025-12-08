Ηλιακά Πάρκα στο Διάστημα: Η DCUBED στοχεύει σε 3D εκτύπωση σε τροχιά το 2027

Μια νέα εποχή ανατέλλει για την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση του Διαστήματος, καθώς η γερμανική εταιρεία DCUBED ετοιμάζεται να υλοποιήσει ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο: την κατασκευή ηλιακών πάνελ απευθείας σε τροχιά. Με ορίζοντα το 2027, η εταιρεία υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην παραγωγή ενέργειας εκτός της Γης, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς που θέτουν οι σημερινοί πύραυλοι.

Το τέλος των περιορισμών εκτόξευσης

Μέχρι σήμερα, η ενεργειακή αυτονομία των δορυφόρων και των διαστημικών σκαφών εξαρτιόταν από το φορτίο που μπορούσε να χωρέσει στην "μύτη" ενός πυραύλου. Οι μηχανικοί αναγκάζονταν να σχεδιάζουν περίπλοκους μηχανισμούς αναδίπλωσης για να χωρέσουν τεράστιες επιφάνειες ηλιακών συλλεκτών σε μικροσκοπικούς χώρους, αυξάνοντας δραματικά το κόστος και την πολυπλοκότητα της αποστολής.

Η DCUBED έρχεται να δώσει τη λύση με την τεχνολογία ARAQYS. Η κεντρική ιδέα είναι απλή αλλά ιδιοφυής: αντί να εκτοξεύουμε έτοιμες, βαριές και εύθραυστες κατασκευές, εκτοξεύουμε τις πρώτες ύλες και ένα "εργοστάσιο τσέπης".

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία ARAQYS

Η καρδιά της καινοτομίας βρίσκεται στο in-space manufacturing (ISM), δηλαδή τη βιομηχανική παραγωγή στο Διάστημα. Η διαδικασία που έχει αναπτύξει η DCUBED περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Ένας δορυφόρος μεταφέρει ένα εξαιρετικά λεπτό και εύκαμπτο φύλλο φωτοβολταϊκών, τυλιγμένο σε ρολό για εξοικονόμηση χώρου. Μόλις βρεθεί σε τροχιά, το φύλλο αρχίζει να ξετυλίγεται. Ταυτόχρονα, ένας ειδικός τρισδιάστατος εκτυπωτής "γράφει" πάνω στο φύλλο έναν σκελετό υποστήριξης χρησιμοποιώντας ειδική ρητίνη. Η ρητίνη αυτή σκληραίνει ακαριαία χάρη στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) του Ήλιου, μετατρέποντας το μαλακό φύλλο σε μια άκαμπτη, ανθεκτική και λειτουργική ηλιακή συστοιχία.

Το χρονοδιάγραμμα της επανάστασης

Η εταιρεία, η οποία διατηρεί εγκαταστάσεις στο Μόναχο και στο Κολοράντο των ΗΠΑ, δεν μένει στη θεωρία. Έχει ήδη καταστρώσει ένα επιθετικό πλάνο δοκιμών που κορυφώνεται το 2027:

ARAQYS-D1 (1ο Τρίμηνο 2026): Η πρώτη αποστολή θα χρησιμοποιήσει έναν μικροδορυφόρο (3U CubeSat) για να εκτυπώσει στο κενό έναν βραχίονα μήκους 60 εκατοστών, αποδεικνύοντας ότι η 3D εκτύπωση λειτουργεί σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.

ARAQYS-D3 (1ο Τρίμηνο 2027): Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Σε μια αποστολή διαμοιρασμού (rideshare) της SpaceX, η DCUBED σκοπεύει να κατασκευάσει μια πλήρως λειτουργική ηλιακή συστοιχία ισχύος 2 kW. Το πάνελ θα έχει διαστάσεις περίπου 1 μέτρο επί 15 μέτρα, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία είναι ώριμη για εμπορική χρήση.

Γιατί αυτό αλλάζει τα πάντα

Η επιτυχία του εγχειρήματος θα σημάνει την αρχή μιας νέας εποχής. Ο Δρ. Thomas Sinn, CEO της DCUBED, δήλωσε χαρακτηριστικά πως η εταιρεία δεσμεύεται να ηγηθεί στο επόμενο σύνορο: την παραγωγή ενέργειας σε τροχιά.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά:

Μείωση Κόστους: Η κατασκευή σε τροχιά υπόσχεται να μειώσει το κόστος ανά κιλοβατώρα (kW) κατά μία τάξη μεγέθους.

Νέες Εφαρμογές: Η άφθονη και φθηνή ενέργεια είναι απαραίτητη για μελλοντικές εφαρμογές, όπως τα "διαστημικά ρυμουλκά", οι σταθμοί ανεφοδιασμού, ακόμη και η ασύρματη μεταφορά ενέργειας από το Διάστημα στη Γη.

Η DCUBED δεν είναι μόνη της σε αυτή την προσπάθεια, αλλά φαίνεται να κινείται ταχύτατα. Ήδη έχει εξασφαλίσει συμβόλαια με εταιρείες όπως η Intuitive Machines για την παροχή συμβατικών ηλιακών συστημάτων σε σεληνιακές αποστολές, χτίζοντας παράλληλα την αξιοπιστία της για το μεγάλο άλμα του 2027.