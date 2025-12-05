Ο Sam Altman (OpenAI) θέλει και την δική του διαστημική εταιρεία

Ο CEO της OpenAI, Sam Altman, φέρεται να εξέτασε σοβαρά το ενδεχόμενο εξαγοράς εταιρείας κατασκευής πυραύλων, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο ανταγωνισμού με τον πάλαι ποτέ συνεργάτη και νυν αντίπαλό του, Elon Musk.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, ο Altman διερεύνησε μέσα στο 2025 τη δυνατότητα να αποκτήσει τη δική του διαστημική εταιρεία, σε μια κίνηση που θα τον έθετε σε άμεση τροχιά σύγκρουσης με την SpaceX του Elon Musk.

Το φλερτ με την Stoke Space

Το ρεπορτάζ της Wall Street Journal αναφέρει πως ο Altman βρέθηκε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Stoke Space, μια ανερχόμενη εταιρεία κατασκευής πυραύλων με έδρα το Σιάτλ.

Οι συζητήσεις, οι οποίες φέρονται να ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2025 και εντάθηκαν το φθινόπωρο, δεν αφορούσαν μια απλή επένδυση. Το σχέδιο περιελάμβανε τη σταδιακή διοχέτευση κεφαλαίων που θα μπορούσαν να αγγίξουν τα δισεκατομμύρια δολάρια, με τελικό στόχο την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου και τον έλεγχο της εταιρείας από την πλευρά της OpenAI ή του ίδιου του Altman.

Η Stoke Space δεν είναι τυχαία επιλογή. Στελεχωμένη από πρώην μηχανικούς της Blue Origin (του Jeff Bezos) και της SpaceX, η εταιρεία αναπτύσσει τον πύραυλο «Nova», ο οποίος υπόσχεται πλήρη επαναχρησιμοποίηση. Αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνομιλίες έχουν προς το παρόν «παγώσει», η κίνηση αυτή αποκαλύπτει το εύρος των φιλοδοξιών του δημιουργού του ChatGPT.

Γιατί ο Altman κοιτάζει το Διάστημα;

Το ερώτημα που προκύπτει εύλογα είναι: Τι δουλειά έχει μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης με τους πυραύλους; Η απάντηση κρύβεται στην ακόρεστη «δίψα» της AI για ενέργεια και υπολογιστική ισχύ.

Ο Altman έχει εκφράσει στο παρελθόν την πεποίθησή του ότι το μέλλον των υποδομών AI βρίσκεται εκτός της γήινης ατμόσφαιρας. Η δημιουργία κέντρων δεδομένων (data centers) σε τροχιά αποτελεί ένα φουτουριστικό αλλά ίσως αναγκαίο σενάριο. Τα πλεονεκτήματα είναι θεωρητικά τεράστια:

Απεριόριστη Ενέργεια: Πρόσβαση σε ηλιακή ενέργεια 24/7 χωρίς τις διακοπές της νύχτας ή των καιρικών συνθηκών.

Πρόσβαση σε ηλιακή ενέργεια 24/7 χωρίς τις διακοπές της νύχτας ή των καιρικών συνθηκών. Ψύξη: Το κρύο του Διαστήματος θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα υπερθέρμανσης των servers, μειώνοντας δραματικά το κόστος ψύξης που απαιτείται στη Γη.

Το κρύο του Διαστήματος θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα υπερθέρμανσης των servers, μειώνοντας δραματικά το κόστος ψύξης που απαιτείται στη Γη. Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα: Μεταφορά της ενεργοβόρας διαδικασίας εκπαίδευσης μοντέλων AI εκτός του πλανήτη, μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων.

Για να υλοποιηθεί όμως ένα τέτοιο όραμα, χρειάζεται φθηνή και αξιόπιστη πρόσβαση στο Διάστημα – κάτι που αυτή τη στιγμή προσφέρει σχεδόν μονοπωλιακά η SpaceX. Ο Altman φαίνεται πως δεν επιθυμεί να εξαρτάται από τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή του.

Η προσωπική κόντρα με τον Elon Musk

Πέρα από την επιχειρηματική λογική, η κίνηση αυτή έχει έντονο προσωπικό χρώμα. Η σχέση Altman και Musk έχει περάσει από τη συνεργασία (ήταν συνιδρυτές της OpenAI το 2015) στην ανοιχτή εχθρότητα.

Ο Musk αποχώρησε από την OpenAI το 2018 και έκτοτε έχει γίνει ο σφοδρότερος επικριτής της, ιδρύοντας μάλιστα τη δική του εταιρεία AI, την xAI, για να ανταγωνιστεί το ChatGPT. Από την πλευρά του, ο Altman φαίνεται να απαντά με «χτυπήματα» στα γήπεδα του Musk. Πρόσφατα στήριξε την εταιρεία Merge Labs, η οποία δραστηριοποιείται στα εγκεφαλικά εμφυτεύματα, μπαίνοντας στα «χωράφια» της Neuralink του Musk.

Η απόπειρα εισόδου στον χώρο των πυραύλων θα αποτελούσε την κορύφωση αυτής της αντιπαλότητας. Αν η συμφωνία με την Stoke Space είχε προχωρήσει, θα βλέπαμε τους δύο τιτάνες της τεχνολογίας να μάχονται ταυτόχρονα σε τρία μέτωπα: στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στην βιοτεχνολογία και στην κατάκτηση του Διαστήματος.

Η επόμενη μέρα

Παρόλο που οι συνομιλίες με την Stoke Space δεν καρποφόρησαν, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το ενδιαφέρον του Altman για το Διάστημα δεν είναι πυροτέχνημα. Με την αξία της OpenAI να εκτοξεύεται και τις ανάγκες για υπολογιστική ισχύ να αυξάνονται εκθετικά, η αναζήτηση λύσεων εκτός των ορίων του πλανήτη φαντάζει επιχειρηματική αναγκαιότητα.