In Your Dreams: Νέο trailer για την animated ταινία από δημιουργούς της Pixar

Η νέα animated ταινία της Netflix, με τίτλο In Your Dreams, μας μεταφέρει σε έναν κόσμο όπου τα όνειρα και οι εφιάλτες παίρνουν σάρκα και οστά. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλου μήκους εγχείρημα του Alex Woo, γνωστού από τη δουλειά του στην Pixar σε κλασικές παραγωγές όπως τα Ratatouille και WALL-E. Μαζί του συνυπογράφει το σενάριο ο Erik Benson, επίσης με προϋπηρεσία στην Pixar, κάτι που εξηγεί τη σαφή επιρροή της σχολής της εταιρείας στον τρόπο που ξεδιπλώνεται η ιστορία.

Το In Your Dreams καταπιάνεται με τις αγωνίες της παιδικής ηλικίας και πιο συγκεκριμένα με τον φόβο της διάλυσης μιας οικογένειας. Η πλοκή επικεντρώνεται σε δύο αδέλφια, τη Stevie (με τη φωνή της Jolie Hoang-Rappaport) και τον Elliot (με τη φωνή του Elias Janssen). Η Stevie είναι η «λογική» της οικογένειας, τελειομανής και πρακτική, ενώ ο Elliot είναι ένας ερασιτέχνης μάγος με χαλαρή διάθεση, που προτιμά να αφήνεται στη ροή των γεγονότων. Αν και οι δυο τους σπάνια συμφωνούν, η κρίση στον γάμο των γονιών τους, που υποδύονται φωνητικά οι Simu Liu και Cristin Milioti, τους αναγκάζει να συνεργαστούν για έναν κοινό σκοπό: να σώσουν την οικογένειά τους.

Το σημείο καμπής της ιστορίας έρχεται με την εμφάνιση του μαγικού βιβλίου The Legend of the Sandman. Σύμφωνα με τον μύθο που αφηγείται, ο μυστηριώδης Sandman (με τη φωνή του Omid Djalili) μπορεί να πραγματοποιήσει την πιο βαθιά ευχή τους. Για να τον βρουν, όμως, η Stevie και ο Elliot πρέπει να ταξιδέψουν μέσα στα ίδια τους τα όνειρα, διασχίζοντας αλλόκοτους και συναρπαστικούς κόσμους, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Αντίπαλός τους σε αυτό το ονειρικό ταξίδι είναι η Nightmara, η προσωποποίηση όλων των εφιαλτών, που δανείζει τη φωνή της η Gia Carides. Εκείνη δημιουργεί εμπόδια, παρασύροντας τα παιδιά σε σκοτεινά μονοπάτια, καθώς αυτά αναζητούν την ελπίδα μέσα από τις φαντασίες τους.

Η ταινία ξεχειλίζει από ευρηματικότητα και χιούμορ. Οι θεατές θα συναντήσουν ομιλούντα πρωινά γεύματα, μοχθηρές μηχανές Whac-a-Mole και, φυσικά, τον Baloney Tony, το χαμένο λούτρινο ζώο του Elliot. Τη φωνή στο τρυφερό αλλά ταλαιπωρημένο καμηλοπάρδαλη-παιχνίδι δίνει ο Craig Robinson, που προσθέτει μια δόση παραλόγου: ο Baloney Tony πετάει φέτες σαλάμι και εκτοξεύει… laser με τη μορφή αερίων. Είναι η απόλυτη ενσάρκωση του παιδικού κόσμου του Elliot, αλλά ταυτόχρονα ένας ζωντανός εφιάλτης για τη Stevie.

Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκεται η σχέση των δύο αδελφών. Η ταινία αναδεικνύει πώς ακόμα και οι πιο αντίθετοι χαρακτήρες μπορούν να βρουν κοινό έδαφος όταν οι περιστάσεις το απαιτούν. Μέσα από τις σουρεαλιστικές περιπέτειες στα όνειρα και τους εφιάλτες τους, η Stevie και ο Elliot μαθαίνουν να στηρίζονται ο ένας στον άλλον, να ξεπερνούν τους φόβους τους και να κατανοούν ότι η οικογένεια είναι κάτι που αξίζει να παλέψεις για να διατηρήσεις.

Η δημιουργική ομάδα του In Your Dreams έχει επενδύσει ιδιαίτερα στη δύναμη της εικόνας. Οπτικά, η ταινία φέρνει στο νου τη φαντασμαγορία των καλύτερων ταινιών της Pixar, συνδυάζοντας ρεαλισμό με φανταστικά στοιχεία. Η χρήση έντονων χρωμάτων, οι γρήγορες εναλλαγές ανάμεσα σε χαρούμενα όνειρα και σκοτεινούς εφιάλτες, καθώς και η ποικιλία στους χαρακτήρες που συναντούν τα παιδιά, υπόσχονται μια εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.

Δεν λείπουν φυσικά και τα κοινωνικά υπονοούμενα. Μέσα από τον παραμυθένιο κόσμο της ταινίας, αναδύεται μια σύγχρονη πραγματικότητα: ο φόβος των παιδιών μπροστά στον χωρισμό των γονιών τους. Το In Your Dreams δίνει φωνή σε αυτή την αγωνία, μετατρέποντάς την σε ένα οδοιπορικό που, αν και γεμάτο φαντασία, μιλάει κατευθείαν στην καρδιά κάθε οικογένειας που έχει περάσει από δύσκολες στιγμές.

Η επιλογή του καστ φωνών προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στο εγχείρημα. Εκτός από τους Robinson, Liu και Milioti, η συμμετοχή των Omid Djalili και Gia Carides εξασφαλίζει δυνατές ερμηνείες που δίνουν βάθος στους χαρακτήρες. Η Jolie Hoang-Rappaport και ο Elias Janssen, με τις ερμηνείες τους ως Stevie και Elliot, καταφέρνουν να αποδώσουν την αθωότητα, τον εκνευρισμό, αλλά και την τρυφερότητα που χαρακτηρίζουν τη σχέση δύο αδελφών.

Το In Your Dreams θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 14 Νοεμβρίου.