Instagram: Περιορίζει πλέον τι βλέπουν οι έφηβοι με το φίλτρο PG-13

Το Instagram αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού για τους νεαρούς χρήστες του, εισάγοντας για πρώτη φορά ένα σύστημα φιλτραρίσματος περιεχομένου βασισμένο στην κινηματογραφική κλίμακα PG-13. Η Meta ανακοίνωσε ότι από εδώ και στο εξής όλοι οι λογαριασμοί χρηστών κάτω των 18 ετών θα υπόκεινται αυτόματα σε νέους περιορισμούς προβολής, οι οποίοι εμπνέονται από τις γνωστές οδηγίες αξιολόγησης ταινιών. Με αυτόν τον τρόπο, περιεχόμενο που θεωρείται επικίνδυνο, προκλητικό ή ακατάλληλο για ανηλίκους θα παραμένει κρυφό ή δεν θα προτείνεται καθόλου στις ροές των εφήβων.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Meta για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, σε μια περίοδο που οι ανησυχίες γύρω από την ψυχική υγεία των εφήβων, τον εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη διάχυση περιεχομένου χαμηλής ποιότητας μέσω τεχνητής νοημοσύνης αυξάνονται. Πρακτικά, η εταιρεία υιοθετεί ένα πιο ξεκάθαρο και κατανοητό σύστημα περιορισμών, αξιοποιώντας μια λογική που ήδη είναι γνωστή σε γονείς και παιδιά μέσα από τον χώρο του κινηματογράφου.

Σύμφωνα με τη Meta, οι νέες ρυθμίσεις θα ενεργοποιούνται αυτόματα και δεν θα μπορούν να απενεργοποιηθούν από τους ίδιους τους εφήβους χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους. Παράλληλα, θα υπάρχει και μια ακόμη πιο αυστηρή επιλογή, με την ονομασία “Limited Content”, που θα επιτρέπει στους γονείς να επιβάλλουν πρόσθετους περιορισμούς στο περιεχόμενο που εμφανίζεται στις ροές των παιδιών τους.

Η αναζήτηση στο Instagram θα γίνει επίσης πιο «έξυπνη» αλλά και πιο αυστηρή. Ο αλγόριθμος θα μπλοκάρει αυτόματα λέξεις και θέματα όπως «violence», «gore» ή «alcohol», ακόμα κι αν γράφονται με παραλλαγμένους τρόπους για να ξεπεραστούν τα φίλτρα. Το νέο σύστημα ξεκινά τη λειτουργία του αρχικά στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τον Καναδά, με προοπτική να επεκταθεί σύντομα και στον υπόλοιπο κόσμο.

Με την εφαρμογή των νέων περιορισμών, οι έφηβοι δεν θα χρειάζεται πλέον να επιλέγουν μόνοι τους τι μπορούν ή δεν μπορούν να δουν, καθώς η ροή τους θα είναι ήδη προφιλτραρισμένη. Για τη Meta, αυτή η προσέγγιση στοχεύει και στη βελτίωση της δημόσιας εικόνας της, ειδικά απέναντι στους ρυθμιστικούς φορείς που εδώ και καιρό ασκούν πιέσεις σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στις ψηφιακές πλατφόρμες.

