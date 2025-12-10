Instagram: Πλέον θα ορίζεις εσύ τι θα βλέπεις στα Reels

Σε μια κίνηση που αλλάζει ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού στα social media, το Instagram αποφάσισε να δώσει τα «κλειδιά» του αλγορίθμου στους ίδιους τους χρήστες. Με το νέο εργαλείο που φέρει τον εύγλωττο τίτλο «Your Algorithm», η πλατφόρμα ανοίγει για πρώτη φορά το «μαύρο κουτί» των προτάσεων περιεχομένου, επιτρέποντας στους χρήστες να διαμορφώνουν ενεργά τι θέλουν – και κυρίως τι δεν θέλουν – να βλέπουν στην οθόνη τους.

Το τέλος της «τυφλής» παρακολούθησης

Μέχρι σήμερα, η εμπειρία στα Reels θύμιζε λίγο πολύ μια ζαριά: ο χρήστης ήταν παθητικός δέκτης όσων επέλεγε η τεχνητή νοημοσύνη της Meta, βασισμένη σε αδιαφανή κριτήρια όπως ο χρόνος παραμονής σε ένα βίντεο ή τα likes. Πλέον, το τοπίο αλλάζει. Το Instagram λανσάρει μια νέα λειτουργία που επιτρέπει όχι μόνο να δείτε ποια θέματα πιστεύει το σύστημα ότι σας ενδιαφέρουν, αλλά και να επέμβετε διορθωτικά σε πραγματικό χρόνο.

Η διαδικασία είναι απλή αλλά ουσιαστική: Ενώ παρακολουθείτε Reels, μπορείτε πλέον να πατήσετε σε ένα νέο εικονίδιο (δύο γραμμές με καρδιές) που εμφανίζεται στην οθόνη. Αυτό θα σας οδηγήσει σε έναν πίνακα ελέγχου όπου το AI του Instagram θα σας παρουσιάζει μια σύνοψη των ενδιαφερόντων σας, όπως «fitness motivation», «vintage μόδα» ή «tech news».

Εσύ είσαι ο αρχισυντάκτης του feed σου

Η καινοτομία δεν σταματά στην απλή ενημέρωση. Οι χρήστες αποκτούν πλέον «συντακτική» εξουσία πάνω στη ροή τους. Αν το Instagram έχει συμπεράνει λανθασμένα ότι σας αρέσουν τα βίντεο μαγειρικής επειδή είδατε τυχαία δύο συνταγές, μπορείτε πλέον να το διορθώσετε άμεσα.

Συγκεκριμένα, το εργαλείο προσφέρει τρεις βασικές δυνατότητες:

Επισκόπηση Ενδιαφερόντων: Βλέπετε με διαφάνεια ποιες θεματικές καθοδηγούν τις προτάσεις που λαμβάνετε. Μικρο-ρύθμιση (Fine-tuning): Μπορείτε να επισημάνετε θέματα που θέλετε να βλέπετε «Περισσότερο» ή «Λιγότερο». Προσθήκη Νέων Θεμάτων: Αν νιώθετε ότι λείπει κάτι από τη ροή σας, μπορείτε να πληκτρολογήσετε χειροκίνητα νέα ενδιαφέροντα, εκπαιδεύοντας άμεσα τον αλγόριθμο.

Μάλιστα, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την κοινωνική διάσταση της εφαρμογής, το Instagram επιτρέπει στους χρήστες να κοινοποιούν αυτή την «κάρτα ενδιαφερόντων» στα Stories τους, δείχνοντας στους φίλους τους τι ακριβώς διαμορφώνει την ψηφιακή τους ταυτότητα αυτή τη στιγμή.

Η μάχη με το TikTok και η ανάγκη για διαφάνεια

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια εποχή που οι χρήστες δηλώνουν κουρασμένοι από την έλλειψη ελέγχου και την υπερπροσφορά άσχετου περιεχομένου. Ενώ το TikTok προσφέρει ήδη μια λειτουργία διαχείρισης θεμάτων, η πρόταση του Instagram φαίνεται να είναι πιο εξατομικευμένη και λεπτομερής, καθώς δεν βασίζεται μόνο σε γενικές κατηγορίες αλλά στο μοναδικό ιστορικό του κάθε χρήστη.

Ο επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri, παραδέχτηκε έμμεσα ότι το σύστημα δεν είναι αλάθητο: «Πιστεύω ότι κάνουμε καλή δουλειά, αλλά δεν το πετυχαίνουμε πάντα. Τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων αλλάζουν και θέλουμε να τους δώσουμε τον έλεγχο».

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της ανακάλυψης νέου περιεχομένου

Η εισαγωγή του «Your Algorithm» σηματοδοτεί μια στροφή από την παθητική κατανάλωση στην ενεργητική επιμέλεια. Για τους δημιουργούς περιεχομένου και τα brands, αυτό σημαίνει ότι η στόχευση θα πρέπει να γίνει ακόμη πιο ακριβής. Αν οι χρήστες αρχίσουν να αποκλείουν ενεργά κατηγορίες που δεν τους αφορούν, το "spamming" με γενικό περιεχόμενο θα γίνει λιγότερο αποτελεσματικό.

Προς το παρόν, η λειτουργία ξεκινά να διατίθεται πιλοτικά στις ΗΠΑ για τα Reels, αλλά η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει ότι σύντομα θα επεκταθεί παγκόσμια (αρχικά σε αγγλόφωνες περιοχές) και θα καλύψει και άλλες ενότητες της εφαρμογής, όπως το Explore tab.