Το Facebook αλλάζει οριστικά: Το «ξεκαθάρισμα» στο Feed και η νέα εποχή του Local

Για όσους βιάζονται (TL;DR)

Local Tab: Νέα καρτέλα που ενώνει Marketplace, Groups και Events βάσει τοποθεσίας.

Νέα καρτέλα που ενώνει Marketplace, Groups και Events βάσει τοποθεσίας. Explore Tab: Αντικαθιστά το κλασικό Feed με αλγοριθμικό περιεχόμενο ανακάλυψης.

Αντικαθιστά το κλασικό Feed με αλγοριθμικό περιεχόμενο ανακάλυψης. Video Focus: Full-screen εμπειρία βίντεο για ανταγωνισμό με το TikTok.

Full-screen εμπειρία βίντεο για ανταγωνισμό με το TikTok. Διαθεσιμότητα: Αρχικά σε επιλεγμένες πόλεις των ΗΠΑ, αναμένεται παγκόσμια επέκταση.

Εδώ και καιρό, η εμπειρία πλοήγησης στο Facebook έμοιαζε με επίσκεψη σε ένα παλιό, ακατάστατο σπίτι: γεμάτο αναμνήσεις και φίλους, αλλά φορτωμένο με πράγματα που δεν θυμάσαι καν γιατί βρίσκονται εκεί. Η Meta, αναγνωρίζοντας πως το μοντέλο του "παλιού κοινωνικού δικτύου" χάνει έδαφος έναντι του δυναμισμού του TikTok και του Instagram, προχωρά σε ένα ριζικό λίφτινγκ.

Η πλατφόρμα ανακοίνωσε μια σειρά σαρωτικών αλλαγών που στοχεύουν όχι μόνο στο να κρατήσουν τους χρήστες περισσότερη ώρα στην εφαρμογή, αλλά και να κάνουν το περιεχόμενο πραγματικά χρήσιμο και σχετικό. Το Facebook παύει να είναι απλώς ένας κατάλογος επαφών και μετατρέπεται σε έναν κόμβο τοπικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Τέλος στο χάος: Η καρτέλα «Local»

Η πιο ενδιαφέρουσα ίσως προσθήκη είναι η δημιουργία της καρτέλας "Local" (Τοπικά). Μέχρι σήμερα, αν κάποιος ήθελε να βρει κάτι στην περιοχή του, έπρεπε να περιηγηθεί χαοτικά ανάμεσα στο Marketplace, τις Ομάδες (Groups) και τα Events.

Η νέα στρατηγική της Meta ενοποιεί όλα αυτά τα στοιχεία σε ένα κεντρικό σημείο. Σκεφτείτε το σαν έναν ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων της γειτονιάς σας, αλλά με την ευφυΐα του αλγορίθμου. Στην καρτέλα "Local", ο χρήστης θα βλέπει συγκεντρωμένα:

Αντικείμενα προς πώληση από το Marketplace που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Εκδηλώσεις και δρώμενα που συμβαίνουν το Σαββατοκύριακο στην πόλη του.

Αναρτήσεις από τοπικές ομάδες για θέματα που αφορούν την κοινότητα (π.χ. συστάσεις για μαγαζιά ή τοπικά νέα).

Αυτή η κίνηση είναι στρατηγική. Το Facebook γνωρίζει πως, παρά την άνοδο του βίντεο, παραμένει ο βασιλιάς στην οργάνωση κοινοτήτων. Ενοποιώντας αυτές τις λειτουργίες, προσφέρει κάτι που το TikTok δεν μπορεί (ακόμα) να προσφέρει: τη σύνδεση με τον φυσικό κόσμο γύρω μας.

Προς το παρόν, η λειτουργία δοκιμάζεται πιλοτικά σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Όστιν, αλλά η επέκτασή της θεωρείται δεδομένη εφόσον τα δεδομένα δείξουν αύξηση της αλληλεπίδρασης.

Από το «Feed» στο «Explore»: Η μάχη της ανακάλυψης

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή αφορά την καρδιά της εφαρμογής. Η γνωστή καρτέλα "Feeds" μετονομάζεται και επανασχεδιάζεται ως "Explore" (Εξερεύνηση).

Εδώ η επιρροή των ανταγωνιστών είναι ξεκάθαρη. Το Facebook αντιλαμβάνεται ότι οι χρήστες – ειδικά οι νεότεροι – δεν μπαίνουν πλέον στα social media μόνο για να δουν τι έφαγε ο ξάδερφός τους ή πού πήγε διακοπές ο συμμαθητής τους από το δημοτικό. Μπαίνουν για να διασκεδάσουν και να ανακαλύψουν νέο περιεχόμενο.

Το νέο Explore tab θα λειτουργεί με βάση τα ενδιαφέροντα του χρήστη, χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο που θα προτείνει περιεχόμενο από δημιουργούς και σελίδες που δεν ακολουθεί απαραίτητα ο χρήστης. Στόχος είναι η "τυχαία ανακάλυψη" που έχει κάνει το TikTok τόσο εθιστικό. Θα περιλαμβάνει ένα μείγμα από φωτογραφίες, κείμενα και βίντεο, προσφέροντας μια πιο φρέσκια ματιά σε θέματα που μας ενδιαφέρουν, από ταξίδια και μαγειρική μέχρι τεχνολογία και μόδα.

Κυριαρχία του Βίντεο και Messenger

Δεν θα μπορούσε να λείπει από την εξίσωση το βίντεο. Η καρτέλα "Video" αναβαθμίζεται σε μια εμπειρία πλήρους οθόνης (full-screen), μιμούμενη ξεκάθαρα τη ροή των Reels. Η Meta έχει επενδύσει τεράστια ποσά στην τεχνητή νοημοσύνη που τροφοδοτεί τις προτάσεις βίντεο και πλέον θέλει να το καταστήσει το κεντρικό μέσο κατανάλωσης περιεχομένου και στο Facebook, όχι μόνο στο Instagram.

Παράλληλα, αλλαγές έρχονται και στο Messenger. Η εταιρεία εισάγει τη δυνατότητα δημιουργίας "Κοινοτήτων" (Communities) μέσα στην εφαρμογή μηνυμάτων, επιτρέποντας τη μαζική επικοινωνία και οργάνωση χωρίς την ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστού Group στο κυρίως Facebook. Αυτό θυμίζει έντονα τις αντίστοιχες λειτουργίες σε Slack και Discord, δείχνοντας την πρόθεση της Meta να κρατήσει τις συζητήσεις εντός της πλατφόρμας της.

Το στοίχημα της επόμενης μέρας

Το Facebook έχει κατηγορηθεί συχνά τα τελευταία χρόνια ότι έχει γεράσει, ότι είναι η πλατφόρμα των "γονιών" και ότι έχει γεμίσει με άχρηστο περιεχόμενο. Με αυτές τις αλλαγές, η Meta επιχειρεί να καθαρίσει το τοπίο.

Διαχωρίζοντας το τοπικό/χρηστικό περιεχόμενο (Local) από το περιεχόμενο ψυχαγωγίας/ανακάλυψης (Explore) και δίνοντας έμφαση στο βίντεο, προσπαθεί να εξυπηρετήσει δύο διαφορετικές ανάγκες ταυτόχρονα. Θέλει να είναι το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσεις για να πουλήσεις τον παλιό σου καναπέ, αλλά και η εφαρμογή που θα ανοίξεις για να περάσεις την ώρα σου βλέποντας αστεία βίντεο.

Το αν οι χρήστες θα αγκαλιάσουν το νέο πρόσωπο του Facebook ή αν θα μπερδευτούν από τις νέες καρτέλες, μένει να φανεί. Το σίγουρο είναι πως η εποχή του απλού, χρονολογικού News Feed έχει περάσει ανεπιστρεπτί.