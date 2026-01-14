Instagram: Πώς να ρυθμίσετε τον αλγόριθμο «επίσημα» και όχι με μαντεψιές

Αν έχετε νιώσει ποτέ ότι το Instagram σας γνωρίζει... λάθος, ή ότι η ροή των Reels σας έχει κολλήσει σε μια ατελείωτη λούπα περιεχομένου που δεν σας αφορά, δεν είστε μόνοι. Για χρόνια, οι χρήστες προσπαθούσαν να «ξεγελάσουν» ή να εκπαιδεύσουν τον αλγόριθμο κάνοντας like σε συγκεκριμένα βίντεο και αγνοώντας άλλα, ελπίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα πάρει το μήνυμα. Πλέον, η Meta αποφάσισε να σταματήσει αυτό το παιχνίδι μαντεψιάς και να δώσει στους χρήστες τα ηνία με τον πιο επίσημο τρόπο.

Μια νέα λειτουργία, η οποία είχε προαναγγελθεί από τον επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri, τον περασμένο Σεπτέμβριο, έρχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που καταναλώνουμε περιεχόμενο. Ονομάζεται απλά και περιεκτικά Your Algorithm και υπόσχεται να μετατρέψει την παθητική εμπειρία της προβολής σε μια ενεργητική διαδικασία επιλογής.

Το τέλος των «άκυρων» τυχαίων προτάσεων

Μέχρι πρότινος, κανείς δεν ήξερε ακριβώς πώς αποφάσιζε ο αλγόριθμος του Instagram τι θα δούμε στη συνέχεια, πέρα από γενικές αρχές αλληλεπίδρασης. Η νέα ενημέρωση ανοίγει μια πόρτα σε αυτό το άβατο, επιτρέποντας στους χρήστες να δηλώσουν ρητά τι θέλουν να βλέπουν και, κυρίως, τι δεν θέλουν.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα εισάγει εργαλεία που επιτρέπουν την μικρο-ρύθμιση των προτιμήσεων απευθείας μέσα από το περιβάλλον των Reels. Δεν μιλάμε απλώς για το κλασικό Not Interested, αλλά για μια πιο εκλεπτυσμένη διαδικασία όπου ο χρήστης χτίζει το προφίλ των ενδιαφερόντων του με ακρίβεια.

Πώς λειτουργεί το Your Algorithm στην πράξη

Η διαδικασία είναι σχεδιασμένη να είναι άμεση και οπτική. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, όταν ανοίγετε ένα Reel στην εφαρμογή, θα παρατηρήσετε ένα νέο κουμπί στο περιβάλλον χρήστη (συχνά απεικονίζεται με γραμμές και καρδιές). Πατώντας το, μεταφέρεστε στη σελίδα διαμόρφωσης του αλγορίθμου σας.

Εκεί, η τεχνητή νοημοσύνη του Instagram αναλαμβάνει δράση, αλλά αυτή τη φορά ως βοηθός:

AI Tags: Το σύστημα προτείνει tags που συνοψίζουν τα θέματα που φαίνεται να σας αρέσουν. Ενεργή Επιλογή: Μπορείτε να διαλέξετε ποιες θεματικές θέλετε να βλέπετε περισσότερο (See more) και ποιες λιγότερο (See less). Χειροκίνητη Προσθήκη: Αν ο αλγόριθμος δεν έχει πιάσει το νέο σας χόμπι, υπάρχει η επιλογή «Add» για να εισάγετε χειροκίνητα τα θέματα που ψάχνετε.

Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια που προσθέτει διαφάνεια είναι ότι τα θέματα που επιλέγετε θα εμφανίζονται διακριτικά στην κάτω αριστερή γωνία της διεπαφής των Reels, ακριβώς πάνω από το όνομα του χρήστη. Έτσι, ξέρετε ανά πάσα στιγμή γιατί βλέπετε αυτό που βλέπετε.

Από τα Reels σε όλο το οικοσύστημα

Αν και η λειτουργία ξεκινάει πιλοτικά και εστιάζει αρχικά στα Reels – που αποτελούν πλέον την αιχμή του δόρατος για την πλατφόρμα – η Meta έχει ξεκαθαρίσει ότι οι επιλογές αυτές θα αντικατοπτρίζονται σταδιακά σε όλη την εμπειρία του χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις που κάνετε στα Reels θα επηρεάζουν το τι εμφανίζεται στο κεντρικό σας Feed αλλά και στην καρτέλα Explore.

Προς το παρόν, η λειτουργία Your Algorithm κυκλοφορεί στις περισσότερες χώρες, ωστόσο υπάρχει ένας σημαντικός περιορισμός: είναι διαθέσιμη αρχικά μόνο στην αγγλική γλώσσα. Η επέκταση σε άλλες γλώσσες αναμένεται να ακολουθήσει, καθώς η λειτουργία αποτελεί κεντρικό πυλώνα της νέας στρατηγικής της εταιρείας.