Intel Core Ultra 300: Η Panther Lake εποχή στα 2nm ξεκινά με ρεκόρ αυτονομίας και άλμα στα γραφικά

Μετά από μήνες διαρροών και αναμονής, η Intel παρουσίασε επίσημα στη CES 2026 τη νέα γενιά επεξεργαστών Intel Core Ultra 300, γνωστή με την κωδική ονομασία «Panther Lake». Πρόκειται για μια κίνηση ματ που δεν στοχεύει απλώς στη βελτίωση των επιδόσεων, αλλά στην πλήρη ανατροπή των δεδομένων στην κατηγορία των AI PCs, φέρνοντας στο προσκήνιο την πολυαναμενόμενη λιθογραφία Intel 18A.

Η επανάσταση των 18A (2nm)

Η μεγαλύτερη είδηση πίσω από τους αριθμούς είναι η αρχιτεκτονική. Η σειρά Core Ultra 300 είναι η πρώτη εμπορική πλατφόρμα που κατασκευάζεται με τη μέθοδο Intel 18A (τάξη μεγέθους 2nm). Για τον μέσο χρήστη, αυτό μεταφράζεται σε κάτι πολύ συγκεκριμένο: δραματική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με ταυτόχρονη εκτόξευση της απόδοσης.

Η Intel φαίνεται να έχει κερδίσει το στοίχημα της αποδοτικότητας, καθώς οι νέοι επεξεργαστές υπόσχονται αυτονομία που αγγίζει τις 27 ώρες σε πραγματικές συνθήκες χρήσης. Αν οι ισχυρισμοί επαληθευτούν στα reviews, μιλάμε για laptop που μπορούν να βγάλουν όχι απλά μία μέρα εργασίας, αλλά και την επόμενη, χωρίς φορτιστή.

Επιδόσεις: Όταν η ενσωματωμένη κάρτα γραφικών «δαγκώνει»

Οι αριθμοί που μοιράστηκε η Intel είναι εντυπωσιακοί, ειδικά για την κατηγορία των mobile επεξεργαστών. Οι κορυφαίες υλοποιήσεις (πιθανότατα οι σειρές Core Ultra 9 και 7) θα διαθέτουν έως και 16 πυρήνες επεξεργασίας (CPU cores).

Ωστόσο, η πραγματική αναβάθμιση έρχεται από τα γραφικά. Εξοπλισμένοι με 12 Xe-cores νέας γενιάς, οι Core Ultra 300 υπόσχονται αύξηση απόδοσης στο gaming κατά 77% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τα λεπτά και ελαφριά ultrabooks θα μπορούν πλέον να τρέξουν σύγχρονους τίτλους παιχνιδιών με αξιοπρεπέστατα frame rates, καθιστώντας τις εισαγωγικές dedicated κάρτες γραφικών περιττές για μεγάλη μερίδα χρηστών.

Στις πολυνηματικές εργασίες (multithreaded workloads), όπως το rendering βίντεο ή το compiling κώδικα, η εταιρεία αναφέρει βελτίωση της τάξης του 60%, δείχνοντας ότι η αρχιτεκτονική Panther Lake δεν φοβάται τον φόρτο εργασίας.

Η AI στο επίκεντρο: NPU με 50 TOPS

Δεν θα μπορούσε να υπάρξει ανακοίνωση το 2026 χωρίς έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Intel εξόπλισε τη σειρά 300 με μια νέα μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) ικανή να αποδώσει 50 TOPS (Trillions of Operations Per Second).

Αυτό το νούμερο ξεπερνά άνετα το όριο που θέτει η Microsoft για την πιστοποίηση "Copilot+ PC", αλλά η ουσία βρίσκεται στις εφαρμογές. Η Intel υπόσχεται:

1.9x υψηλότερη απόδοση σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) που τρέχουν τοπικά στη συσκευή.

υψηλότερη απόδοση σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) που τρέχουν τοπικά στη συσκευή. 2.3x καλύτερη αποδοτικότητα στην ανάλυση βίντεο μέσω AI.

καλύτερη αποδοτικότητα στην ανάλυση βίντεο μέσω AI. 4.5x υψηλότερο throughput σε σύνθετα μοντέλα όρασης-γλώσσας (vision-language-action).

Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες θα μπορούν να τρέχουν AI assistants και εργαλεία επεξεργασίας εικόνας γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ιδιωτικότητα, χωρίς να στέλνουν τα δεδομένα τους στο cloud.

Διαθεσιμότητα και μοντέλα

Η Intel ξεκαθάρισε το τοπίο όσον αφορά τη διάθεση. Οι προπαραγγελίες για τα πρώτα laptops με Core Ultra 300 (Panther Lake) ξεκινούν άμεσα (6 Ιανουαρίου), με την παγκόσμια διαθεσιμότητα στα ράφια των καταστημάτων να έχει οριστεί για τις 27 Ιανουαρίου 2026.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει ήδη στα σκαριά πάνω από 200 διαφορετικά designs από κορυφαίους κατασκευαστές, καλύπτοντας τόσο την premium κατηγορία όσο και πιο mainstream επιλογές. Παράλληλα, θα κυκλοφορήσουν και ειδικές εκδόσεις για βιομηχανική χρήση, σχεδιασμένες να αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες και να προσφέρουν σταθερή απόδοση σε απαιτητικά περιβάλλοντα.