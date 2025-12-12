Invincible VS: Νέο trailer και ημερομηνία κυκλοφορίας για το επερχόμενο fighting game

Η Skybound Games, σε συνεργασία με την Quarter Up, αποκάλυψε την ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας για το πολυαναμενόμενο Invincible VS, το 3v3 tag fighting game που υπόσχεται να φέρει την ωμή ένταση της σειράς στις οθόνες μας. Σημειώστε την ημερομηνία: 30 Απριλίου 2026. Αυτή είναι η μέρα που ο Mark Grayson, ο Omni-Man και η Atom Eve θα προσγειωθούν στο PlayStation 5, το Xbox Series X/S και το PC (μέσω Steam).

Η είδηση ήρθε συνοδευόμενη από ένα νέο, εκρηκτικό trailer που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής, επιβεβαιώνοντας πως ο τίτλος δεν είναι απλώς ένα ακόμη "licensed game", αλλά μια σοβαρή προσπάθεια στο είδος των fighting games. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η ομάδα ανάπτυξης (Quarter Up) στελεχώνεται από βετεράνους που εργάστηκαν στο θρυλικό Killer Instinct του 2013, κάτι που εγγυάται στιβαρούς μηχανισμούς μάχης και combo που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς παίκτες.

Ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της παρουσίασης δεν ήταν κάποιος γνωστός χαρακτήρας από τα κόμικς, αλλά μια εντελώς νέα ηρωίδα. Ο ίδιος ο Robert Kirkman, συνδημιουργός του Invincible, ανέβηκε στη σκηνή (εικονικά ή μη) για να συστήσει στο κοινό την Ella Mental.

Η Ella Mental είναι ένας ολοκαίνουργιος χαρακτήρας, σχεδιασμένος αποκλειστικά για τις ανάγκες του παιχνιδιού, και δεν έχει εμφανιστεί ποτέ ξανά στη σειρά ή στα κόμικς. Όπως φάνηκε από το gameplay πλάνο, η ηρωίδα διαθέτει τηλεκινητικές δυνάμεις και ένα ασταθές, "ηλεκτρισμένο" στυλ μάχης που ταιριάζει γάντι στο χαοτικό σύμπαν του παιχνιδιού. Η προσθήκη της ανεβάζει τον αριθμό των μαχητών στο λανσάρισμα στους 18, αφήνοντας ακόμη έξι χαρακτήρες να αποκαλυφθούν μέχρι την κυκλοφορία.

Η Skybound δεν έχασε χρόνο και άνοιξε αμέσως τις προπαραγγελίες, προσφέροντας επιλογές για όλα τα πορτοφόλια και τους συλλέκτες: